Premium|Iran Israel War Investment advice : शेअर्स, सोने की कर्जरोखे? युद्धादरम्यान कुठे कराल गुंतवणूक?

Geopolitical Crisis and Investing: Smart Strategies to Protect Your Portfolioइराण-इस्राएल-अमेरिका यांच्यातल्या युद्धाने सगळ्या जगालाच धक्के दिलेत. तेलाच्या किंमती वाढल्यात, गॅसचा तुटवडा झालाय. शेअर बाजार गडगडलाय. मग करायचं काय? या काळात जिथे चलनंच स्थिर नाहीत तिथे गुंतवणूकीचं काय करायचं?आर्थिक सल्लागार याविषयी काय सांगतात, सकाळ मनीचे तज्ज्ञ लेखक आणि फायनान्शिअल मॅनेजर्स असेट अलोकेशन आणि डायव्हर्सिफिकेशनविषयी काय सांगतायत, सविस्तर वाचा सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून..बाजारपेठा आणि युद्ध इतिहासात डोकावून पाहिल्यास असं दिसतं की, युद्ध किंवा भूराजकीय धक्क्यांमुळे अस्थिरता निर्माण झालीय खरी पण ती अल्पकालीन असते. कालांतराने बाजारपेठा पुन्हा सावरतात. जुन्या घटना पाहिल्या तर लक्षात येतं की, सुरुवातीची अनिश्चितता कमी झाल्यावर शेअर बाजार अनेकदा पुन्हा वधारतो. सध्याच्या इराण युद्धातील मुख्य धोका ऊर्जा व्यापाराविषयक आहे. विशेषतः पर्शियन आखातामधून होणाऱ्या तेलपुरवठ्यात व्यत्यय आल्यास जगभरात महागाईचा धोका वाढतो. इराणने हॉर्मूज सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) होणाऱ्या वाहतुकीत अडथळे निर्माण केले. कच्च्या तेलाच्या किंमती वर गेल्या आणि बाजार कोलमडले. शेअर्स, चलन आणि व्याजदर अशा तिन्ही गोष्टींवर एकाचवेळी परिणाम झाला..Premium|Stock Market Consolidation Strategy : बाजारातील 'कोलांट्या उड्या' पाहून डोकं चक्रावलंय? स्थितप्रज्ञ होऊन गुंतवणूक कशी करावी?.संतुलित पोर्टफोलिओ हवा एकीकडे बाजारात ही उलथापालथ सुरू असताना तज्ज्ञ सांगतात की, तुमचा पोर्टफोलिओ संतुलित ठेवा. अगदी घाबरून हातपाय गाळू नका आणि भलतं धाडसही करू नका. Eximius Ventures च्या संस्थापक आणि मॅनेजिंग पार्टनर पर्ल अग्रवाल यांनी एनडीटीव्हीला सांगितलं की, युद्धाच्या काळात काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये चांगली कामगिरी होते. युद्धाच्या काळात संरक्षण (Defence) क्षेत्र आणि त्याला पूरक असलेली उद्योगसाखळी -उदा. धातू आणि औद्योगिक कच्चा माल यांना फायदा होतो. मात्र पोर्टफोलिओमध्ये मोठे बदल करण्याऐवजी गुंतवणूकदारांनी स्थैर्यावर लक्ष द्यावं. किरकोळ व्यापार, प्रवास आणि जागतिक व्यापाराशी संबंधित क्षेत्रांवर पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि हवाई मार्गांवरील निर्बंधांमुळे तात्पुरता दबाव येऊ शकतो. त्याउलट संरक्षण क्षेत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित संरक्षण तंत्रज्ञान आणि काही धातू क्षेत्रांना चालना मिळू शकते. .भूराजकीय तणाव, चलनातले चढउतार विशेषत: घसरण आणि महागाई या काळात सोनं केवळ एक गुंतवणूक नसते. तो सुरक्षित पर्याय मानला जातो. बाजारात घसरण होत असेल तरी सोनं तुमच्याकडे असल्यास पोर्टफोलिओत पडझड होण्याचा धोका थोडा टळतो. सर्वसाधारणपणे सोन्यापेक्षा चांदी अधिक अस्थिर असते. पण सौरऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसारख्या उद्योगांमध्ये चांदी लागते. त्यामुळे तिची मागणी टिकून असते..अस्थिरता तात्पुरतीचयुद्धासारख्या परिस्थितींच्या काळात लार्ज कॅप कंपन्या लहान कंपन्यांच्या तुलनेत जास्त तग धरतात आणि स्थिर राहतात. त्यामुळेच तज्ज्ञ दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्ये मर्यादित गुंतवणूक करण्याचा सल्ला देतात..सकाळ मनी मॅगझिनचे लेखक आणि ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार सुहास राजदरेकर यांच्याशी आम्ही या विषयावर चर्चा केली. बाजार पडलेला असताना काय करावं?राजदरेकर सांगतात, बाजार पडलेला आहे, ही वेळ शेअर्स विकण्याची नसून शेअर्स विकत घेण्याची आहे. मात्र तुम्ही कोणत्या कंपनीचा स्टॉक विकत घेताय, त्याकडे लक्ष द्या. सेक्टोरिअल फंड्सपेक्षा सध्याच्या काळात डायव्हर्सिफाइड आणि मल्टीकॅपमध्ये गुंतवणूक करावी, असा सल्ला सुहास राजदरेकर देतात. ते सांगतात की, एकाच विशिष्ट क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करण्यापेक्षा विविध ठिकाणी केलेली गुंतवणूक जोखीम कमी करते..Premium|Indian Stock Market: शेअर बाजाराच्या अस्थिरतेतून संधी शोधा.डिसेंबरमध्ये इक्विटी मार्केट ८६हजार असताना जे गुंतवणूक करायला तयार होते, अशांनी इक्विटी मार्केट आता ७६ हजारावर असताना गुंतवणूक करायला अजिबात हरकत नाही. ज्यांच्याकडे ३-४ वर्षं थांबायची तयारी आहे, अशांनी इतर अॅसेट क्लासचा नाद सोडून इक्विटीमध्येच गुंतवणूक करावी.सुहास राजदरेकर, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार.युद्धाच्या काळात काही क्षेत्रातील शेअर्सच्या किंमती उतरतात. उदाहरणार्थ एव्हिएशन क्षेत्र. पेंट किंवा टायर विषयक उद्योग. कारण या उद्योगातील कच्चा माल आणि प्रक्रियेसाठी तेल आवश्यक आहे. पण आता जरी ही क्षेत्र तुलनेत कमी कामगिरी करत असतील तरीही कायम त्यांच्या किंमती अशाच राहणार नाहीत. कारण युद्ध थांबणार आहे आणि बाजार सावरणार आहेच. त्यामुळे या क्षेत्रातील स्टॉक्सच्या किंमतीसुद्धा आज आहेत तेवढ्याच राहणार नाहीत. चांगल्या कंपनीत पैसा गुंतवाल तर त्याचा परतावा नक्कीच मिळेल. .युद्धाच्या काळात संरक्षण क्षेत्रातील शेअर्सच्या किंमती वधारतात. मात्र या क्षेत्रात आधीच स्टॉक्स कमी आहेत. कारण इतर क्षेत्रांपेक्षा त्यात असणाऱ्या कंपन्या कमी आहेत..बाजार आणि नुकसानीची भीतीबऱ्याचदा लोक नोशनल लॉस किंवा प्रॉफिटचा विचार करतात. म्हणजे उदा. तुमच्याकडे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सचा शेअर असेल. जो तुम्ही ५ हजार रुपयाला घेतला होता. आज त्याची किंमत ४ हजारावर आली आहे. अशावेळी कागदावर पाहाल तर तुमचा तोटा दिसेल पण प्रत्यक्षात झालाय का? जोवर तुम्ही तो शेअर तोट्यामध्ये विकून टाकत नाही तोवर तुमचा तोटा झालेला नसतो. त्यामुळे घाबरून शेअर विक्री करू नये.एखादे क्षेत्र जरी वाईट चालतेय असं दिसलं तरीही त्यातल्या कंपन्या कशा चालतात हे महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे गुंतवणूक करताना क्षेत्र पाहाच पण कंपनीचा परफॉर्मन्स अधिक महत्त्वाचा आहे. कंपनीचा स्टॉक कोणत्या किंमतीला ट्रेंड होतोय, हे पाहणं आवश्यक. .Premium|Share Market Strategy: एखादा शेअर किती काळ होल्ड करावा? नफ्यासाठी रणनीती!.Grip Invest चे संस्थापक आणि समूह CEO निखिल अग्रवाल यांनी सांगितलं की, “युद्धाच्या काळात गुंतवणूकदारांनी आधी आपलं भांडवल सांभाळायला हवं. (capital preservation)त्यासाठीच पोर्टफोलिओत एकच एक ठिकाणी गुंतवणूक नसावी. विविधीकरण आणि संरक्षणात्मक मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक गरजेची आहे. ते एनडीटीव्हीशी बोलत होते.सरकारी रोखे, कॉर्पोरेट बाँड्स आणि संरचित कर्ज उत्पादनांसारख्या स्थिर परतावा देणाऱ्या साधनांमध्ये गुंतवणूक केली तर तुलनेत कमी जोखीम आणि हमखास परतावा मिळू शकतो. सोने आणि इतर मौल्यवान धातूंमध्ये गुंतवणूक करणंही योग्य ठरेल करण महागाई आणि चलन घसरणीच्या काळातही सोन्याची किंमत कमी होत नाही. .युद्धाच्या काळात गुंतवणूकदारांनी आधी आपलं भांडवल सांभाळायला हवं.निखिल अग्रवाल, Grip Invest चे संस्थापक आणि समूह CEO.कर्जरोखे आणि लिक्विडिटीअनिश्चिततेच्या काळात निश्चित उत्पन्न देणाऱ्या गुंतवणुकींचे महत्त्व वाढते, विशेषतः व्याजदर जास्त असताना.अग्रवाल यांच्या मते, “पोर्टफोलिओमध्ये बऱ्यापैकी तरलता (Liquidity) असायला हवी. युद्धाचे नेमके कसे परिणाम होतील आणि ते किती काळ चालेल, हे अनिश्चित असतं. त्यामुळे १० ते १५ टक्के निधी खेळता आणि तरल ठेवणं फायद्याचं ठरेल. कमी कालावधीच्या कर्ज साधनांचा म्हणजेच (short-duration debt instruments) विचार करण्याचा सल्लाही देतात. .‘कोर अँड सॅटेलाइट’ मॉडेलकोअर अँड सॅटेलाइट मॉडेल गुंतवणूकदारांमध्ये लोकप्रिय आहे. याचा अर्थ काय तर, ७० ते ७५ टक्के पोर्टफोलिओ लार्ज कॅप किंवा फ्लेक्सीकॅप फंड आणि दर्जेदार कर्ज फंडांमध्ये ठेवला जातो.उर्वरित २५ ते ३० टक्के गुंतवणूक ही संरक्षण, पायाभूत सुविधा, औषधनिर्मिती अथवा सोन्याशी संबंधित गोष्टींमध्ये करता येते. यामुळे होतं काय की, दीर्घकालीन वाढीचा आधार मिळतोच पण बदलत्या परिस्थितीनुसार पोर्टफोलिओ लवचिक होतो. .कोणत्या गोष्टी टाळायच्या?भूराजकीय संकटाच्या खरंतर गुंतवणूक करण्यासाठी वा शेअर्स खरेदी-विक्रीसाठी एकच एक सार्वत्रिक सूत्र नाही. बरेचदा अभ्यास, वातावरणाची जाण आणि तुमच्या मनाचा कौल याचा सुयोग्य संगम घालून निर्णय घ्यायचा असतो. अचानक निर्णयकाहीही झालं तरी अचानक निर्णय घेऊ नका. घाईघाईची प्रतिक्रिया बरेचदा गोंधळ निर्माण करते नाहीतर मग गुंतवणूकदाराचा तोटातरी करते. युद्धानंतर अचानक वाढलेल्या ऊर्जा, संरक्षण किंवा कमॉडिटी शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना योग्य वेळी त्यातून बाहेरही येण्याची गरज असते. ते अचानक निर्णयांमुळे कठीण होतं. तज्ज्ञ सांगतात की, टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करा आणि पोर्टफोलिओचा तोल राखा.भावनेच्या आहारी जाऊ नकाबातम्यांच्या आधारे भावनिक निर्णय घेऊ नका. बाजारांना युद्ध, राजकीय संकटं यांचे कितीही धक्के बसले तरी बाजार पुन्हा सावरतात. आजवर तेच होत आलेलं आहे. त्यामुळे बाजारात पैसे ओतण्याची वा काढून घेण्याची घाई करू नका.शिस्त महत्त्वाचीअल्पकालीन धक्के बसत असले तरी, गुंतवणुकीतली शिस्त महत्त्वाची. त्या पद्धतीने एकदम खूप पैसा न ओतता शांत डोक्याने गुंतवणूक कराल तर नक्की उपयोग होईल. शिस्तबद्ध असेट अलोकेशन महत्त्वाचं..Premium|Iran US Israel conflict : इराण-अमेरिका: म्हातारी आणि काळ!.असा असावा पोर्टफोलिओ३०–३५% शेअर्स – दीर्घकालीन वाढीसाठी ३५–४०% स्थिर उत्पन्न साधने – स्थैर्यासाठी १०–२०% सोने किंवा चांदी – महागाई व भूराजकीय जोखमीपासून संरक्षणासाठी ५–१०% रोख किंवा तरल साधने – बाजारातील संधींसाठी.(शेअर बाजारातील गुंतवणूक जोखमीची असल्याने त्याचे निर्णय वाचकांनी संपूर्ण अभ्यास, विचाराअंती स्वत:च्या जबाबदारीवर घेणे आवश्यक आहे.) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 