Premium|Self Identity: ‘काम हीच माझी ओळख आहे’ हे वाक्य धोकादायक आहे का? कामव्यतिरिक्त तुमची identity काय हा प्रश्न स्वत:ला विचारणं का गरजेचं.? मानसशास्त्र काय सांगतं.?

पुणे - हा विषय सुरू करण्याआधी तुम्ही एक साधा प्रश्न स्वत:ला विचारा... ‘जर कुणाला तरी तुमची एका वाक्यात ओळख करून द्यायची असेल तर ती काय असेल?’ जर तुमची ओळख तुम्ही फक्त कामावरून करून दिली तर मात्र यावर विचार करणं गरजेचं असेल..अनेकदा आपण आपल्याला कामात इतकं गढून घेतो की, माझ्याशिवाय हे काम होणे नाही असं वाटू लागतं. हळूहळू आपलं काम ही आपली सवय होते, आपली ओळख होते तर कधी तो आपला ‘इगो’ होतो. तेच काम करण्यासाठी दुसऱ्या कोणाची तरी जेव्हा नेमणूक होते त्यावेळी आपण कोण आहोत याचा नव्याने तपास घेण्याची प्रक्रिया सुरू होते. माझ्या कामाने माझ्या आयुष्यात काही प्रमाणात बदल होणे हा भाग वेगळा, पण माझ्या कामाने माझं संपूर्ण आयुष्य ठरवलं जाणं ही गोष्ट अत्यंत गंभीर मानावी अशीच आहे. मानसशास्त्र सांगतं, व्यक्तीची आत्ममूल्याची भावना एखाद्या एकाच क्षेत्रातील यशावर अवलंबून असेल, तर त्या क्षेत्रातील अपयशाचा मानसिक परिणाम देखील तेवढ्याच तीव्र स्वरूपाचा असू शकतो.केवळ एवढंच नाही तर हीच गोष्ट तुमच्या दैंनंदिन आयुष्यात, आयुष्यातील नातेसंबंधांवर देखील परिणाम करते. त्यामुळेच मी कोण, माझी ओळख काय, माझी ओळख ही समाजावर माझ्यावर लादली आहे की, मी ती स्वत:हून स्विकारली आहे, मी स्वत: ती स्विकारली असेल तर त्यामागे काही विचार केला आहे का? कामाच्या ठिकाणी मीच, माझंच असं आपलं काहीसं होतंय का? आणि त्याचे आपल्यावर मानसिक परिणाम काय होतात आणि हे सगळं होऊ द्यायचं नसेल तर काय करायचं? हे सगळं सविस्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया सकाळ+ च्या या विशेष लेखाच्या माध्यमातून...‘मी कोण आहे?’ याचा आपण शोध घेतलाय का?Erik Erikson यांनी Identity च्या विकासावर सर्वात प्रभावशाली सिद्धांत मांडला आहे. त्यांच्या मते, व्यक्तीची ओळख आयुष्यभर विकसित होत राहते. विशेषतः किशोरवयात ‘मी कोण आहे?’ हा प्रश्न अधिकच तीव्र होतो. Identity development ही करिअर बदल, लग्न, पालकत्व, बेरोजगारी, निवृत्ती यांसारख्या जीवनातील संक्रमणांमध्ये व्यक्तीला पुन्हा स्वतःची ओळख तपासावी लागते.James Marcia यांनी Erikson यांच्या सिद्धांताचा विस्तार करत Identity तयार होण्याच्या प्रक्रियेत दोन गोष्टी महत्त्वाच्या मानल्या. Exploration म्हणजेच ‘मी कोण आहे’ यासाठी विविध पर्यायांचा शोध घेणे आणि दुसरी कमिटमेंट म्हणजेच एखाद्या ओळखीशी बांधिलकी स्वीकारणे म्हणजेच कोणासारखं तरी होऊ पहाणे.याचे पुढे त्यांनी चार Identity Statuses सांगितले.१) Identity Diffusion म्हणजेच व्यक्तीने ‘मी कोण आहे’ याचा ना शोध घेतला आहे ना कोणता निर्णय घेतला आहे. २) Foreclosure म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीने इतरांनी दिलेली ओळख स्वीकारली आहे, स्वतः मी कोण याचा शोध घेतला नाही.३) Moratorium म्हणजेच ती व्यक्ती ही स्वत:ची ओळख ही सक्रियपणे शोधते आहे.४) Identity Achievement मध्ये एखाद्या व्यक्तीला स्वत:ची ओळख सापडली आहे..Premium|Self Doubt : मला हे जमेल का..? सतत स्वत:विषयी शंका वाटणं हे अतिआत्मविश्वासापेक्षाही घातक असतं का? .मी हा स्वत: घडलेला की समाजाने लादलेला?Henri Tajfel आणि John Turner यांच्या Social Identity Theory नुसार, आपण स्वतःची ओळख केवळ वैयक्तिक गुणांमधून तयार करत नाही, तर आपण ज्या समूहांचा भाग आहोत त्यांच्यामधूनही तयार करतो. जेव्हा त्या समूहाशी भावनिक किंवा मानसिक संबंध निर्माण होतात तेव्हा Social Identification होते.आपण स्वतःला कोणत्या समूहाशी जोडतो, त्या समूहाची प्रतिष्ठा आणि त्यातील आपलं स्थान यांचा आपल्या आत्मसन्मानावर परिणाम होतो. त्यामुळे काम, संस्था किंवा पद हीदेखील आपल्या ओळखीचा महत्त्वाचा भाग बनू शकतात. Work Identity म्हणजेच कामाशी आपली ओळख कशी जोडली जाते?Identity Work in Organizations and Occupations या विषयावरील आढावा घेताना अमेरिकेतील Organizational Psychologist आणि Management Researcher Brianna Barker Caza यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दाखवून दिले की, व्यक्ती कामाच्या ठिकाणी स्वतःच्या ओळखीचे अर्थ सतत तयार करत असते, बदलत असते आणि टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत असते. कामाच्या भूमिका बदलल्या की, व्यक्तीला स्वतःच्या ओळखीचा अर्थ पुन्हा तपासावा लागू शकतो. Identity Work in Organizations and Occupations: Definitions, Theories, and Pathways Forward या विषयावर २०१८ मध्ये Caza यांनी हे संशोधन केलं आहे. Self-worth Contingency म्हणजे तुमचं आत्ममूल्य हे एकाच गोष्टीवर अवलंबून आहे का?अमेरिकन सामाजिक मानसशास्त्रज्ञ Jennifer Crocker यांनी मांडलेल्या थिअरीनुसार मानसशास्त्रात Self-worth Contingency म्हणजे व्यक्तीची स्वतःविषयीची किंमत ही एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रातील यशावर अवलंबून असणे. अनेकांना वाटतं की, मी यशस्वी आहे म्हणून मी महत्त्वाचा आहे किंवा काहींना वाटतं माझ्या कामाची प्रशंसा झाली तरच माझी किंमत आहे तर काहींना वाटतं मी चांगली कामगिरी नाही केली तर मी चांगली व्यक्ती नाही. अशा वेळी काम हे त्या व्यक्तीची Identity नसून Self-worth Contingency बनलेले असते.Crocker यांच्या संशोधनानुसार, ज्या क्षेत्रावर व्यक्तीने स्वतःचं मूल्य अवलंबून ठेवलं आहे, त्या क्षेत्रातील अपयश त्या व्यक्तीला कामातील अपयश न वाटता वैयक्तिक अपयश वाटायला लागते. Crocker आणि Park यांच्या २००४ च्या Psychological Bulletin मधील अभ्यासानुसार, self-esteem मिळवण्याच्या या प्रयत्नाची तुम्हाला अनेकदा मानसिक किंमतही मोजावी लागते.लोकांनी केलेली टीका ही वैयक्तिक हल्ल्यासारखी वाटते, त्या व्यक्तीला स्वत:च्या चुका सुधारणे कठिण जाते, सतत स्वत:ला सिद्ध करण्याची गरज वाटू लागते, कामातील अपयशानंतर भावनांची अस्थिरता वाढते, इतरांशी तुलना वाढते, अगदी विश्रांती घेतानाही अपराधी वाटू लागते, कामाशिवायचे आयुष्य गौण वाटू लागते..Premium|Soft Skills in Jobs: कामाच्या ठिकाणी फक्त IQ असून चालत नाही, EQ ही तितकाच महत्त्वाचा..! OECD च्या जागतिक अहवालातील माहिती.कोर्पोरेट कंपन्या ‘स्वत:ची ओळख फक्त कामच ठेऊ नका’ असं का सांगतात..?मायक्रोसॉफ्टने केलेल्या संशोधनात 'प्रॉडक्टिव्हिटी पॅरानॉइड' म्हणजेच उत्पादकतेची भीती ही संकल्पना समोर आली. व्यवस्थापकांना वाटते कर्मचारी काम करत नाहीत आणि कर्मचाऱ्यांना आपण सतत काम करत असल्याचे सिद्ध करण्याचा ताण असतो. यामुळे 'डिजिटल एक्झॉशन' म्हणजेच मानसिक थकवा वाढतो. कामालाच आयुष्य मानल्यामुळे सर्जनशीलता आणि नाविन्य संपून केवळ यंत्रवत काम होते, असे हे संशोधन सांगते.स्टॅनफर्डचे प्राध्यापक जॉन पेनफोर्ड यांच्या संशोधनानुसार, आठवड्यात ५० तासांनंतर उत्पादकता झपाट्याने कमी होते आणि ५६ तासांच्या वर काम केल्यास उत्पादकता इतकी घसरते की त्या अतिरिक्त तासांमध्ये काहीच काम होत नाही. म्हणजेच, जास्त वेळ काम करणे म्हणजे जास्त यश नव्हे, हे गणित संशोधनाने सिद्ध केले आहे.२०२२ मध्ये 'Journal of Business and Psychology' मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका संशोधनात सुमारे ३१६ अभ्यासांचे विश्लेषण करण्यात आले यामध्ये ९९ हजार ३२९ लोकांच्या डेटाचे विश्लेषण करण्यात आले होते. कामाच्या ताणातून सावरण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या ४ गोष्टींचा कामावर आणि आरोग्यावर कसा परिणाम होतो, हे या अभ्यासात सांगण्यात आले.मन शांत ठेवणे आणि नवीन कौशल्ये शिकण्यामुळे नोकरीतील समाधान, सर्जनशीलता, कामाचा उत्साह आणि एकूणच आनंदी जीवन जगण्यास मदत होते.कामापासून मानसिक दुरावा ठेवल्यामुळे कामाचा अतिथकवा, नकारात्मक भावना आणि काम व कुटुंबातील ताणतणाव कमी होण्यास मदत होते. थोडक्यात सांगायचे तर कामाच्या ताणातून योग्य विश्रांती घेतल्यामुळे केवळ स्वतःचे आरोग्यच सुधारत नाही, तर कामाची गुणवत्ता आणि उत्पादकतासुद्धा वाढते..कामापासून स्वत:ची ओळख कमी ठेवण्यासाठी प्रयत्नपुर्वक या गोष्टी करा१) स्वत:ची ओळख ही पदावरून नाही तर तुमच्या गुणांवरून करा. म्हणजेच काय तर मी अमुक तमुक कंपनीत या पदावर आहे म्हणण्यापेक्षा मी एक आयटी इंजिनियर आहे, मी गायक आहे, मी व्हिडिओ एडिटर आहे असं म्हणा.२) कामाबाहेर एक स्वतंत्र कौशल्य विकसित करा. म्हणजेच काय तर तुम्ही तुमच्या कामाशिवाय तुमचे छंद जोपासा, किंवा कामासाठीच्या पुरक नविन गोष्टी शिका.३) एक पर्सनल प्रोजेक्ट सुरू करा. कामाव्यतिरिक्त माझं स्वत:चं असं काय अस्तित्व आहे हा प्रश्न स्वत:ला विचारा. याशिवाय मी जर चांगला स्वयंपाक करत असेल तर मी माझं स्वत:चं युट्यूब काढू शकते किंवा शकतो. किंवा मी जर बाबा असेल तर मी बाबा म्हणून मुलांसाठी नविन गोष्टी, पालकत्वाच्या गोष्टी शिकू शकतो.४) काम संपल्यानंतर मानसिक घड्याळी नाही तर मानसिकरित्याही लॉगऑऊट व्हा. ८ तास काम, ८ तास झोप आणि ८ तास वैयक्तिक काम अशी विभागणी करणं म्हणजे वर्क लाईफ बॅलन्स साधणं नव्हे, तर १० तास काम झाल्यानंतरही तुम्ही उरलेले तास मानसिकरित्या कामापासून वेगळे होता की नाही हे आहे.५) कामाशी संबंधित नसणाऱ्या गोष्टी करण्यासाठी रोज थोडा वेळ राखून ठेवा. पुस्तक वाचणं, गाणं गाणं, व्यायाम करणं या गोष्टी तुम्हाला स्वत:ला वेळ देण्याची सवय लावण्यास मदत करतील६) स्वत:ला दर काही दिवसांनी प्रश्न विचारा की, ही नोकरी नसेल किंवा हे पद नसेल तर मी कोण आहे. किंवा उद्या माझी ही नोकरी जर गेली तर माझ्याकडे माझे असं सांगण्यासाठी, मला स्वत:ला चांगलं वाटेल असं माझ्याकडे काय आहे?या लेखाचा शेवट पु.ल. देशपांडे यांनी खूप वर्षापुर्वी म्हणून ठेवलेलं हे वाक्य इथं लागू पडतं. पोटापाण्यासाठी नोकरी धंदा जरूर करा पण जगण्यासाठी छंद जोपासा..!---------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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