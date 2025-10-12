Premium| Bihar Election: बिहारमध्ये जात, विकास की नेतृत्व, कशावर ठरणार सत्ता?

उज्ज्वलकुमारsaptrang@esakal.com बिहारमध्ये भारतीय जनता पक्षाने, ‘आमचे नेते नितीशकुमारच आहेत व निवडणुकीनंतरही तेच मुख्यमंत्री राहतील,’ असे स्पष्ट केले आहे. सत्ताधारी आघाडीने कल्याणकारी योजना मोठ्या प्रमाणात लागू केल्या आहेत. जातीय समीकरणे आणि या योजनांचा सत्ताधारी आघाडीला आधार वाटत आहे. प्रशांत किशोर कुणाला हानिकारक ठरू शकतात, यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. जात, विकास आणि नेतृत्व या तीन विषयांवर लढल्या जाणाऱ्या या निवडणुकीसंदर्भात... .बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर सर्वांत मोठा प्रश्न आता असा निर्माण झाला आहे, की सत्ता कोणाच्या हाती येईल? मुख्यमंत्री नितीशकुमार पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून राहतील का? हे दोन मोठे प्रश्न आहेत, ज्यांची उत्तरे १४ नोव्हेंबरला मिळतील. केवळ बिहारमधीलच नाही तर, बिहारबाहेरील लोकांच्याही मनात हेच प्रश्न घोळत आहेत. या संदर्भातला तिसरा प्रश्न असा आहे की राहुल-तेजस्वी ही जोडी बिहारमध्ये काही प्रभाव निर्माण करू शकेल का? या निवडणुकीतला सर्वात महत्त्वाचा आणि चौथा प्रश्न म्हणजे निवडणूक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांचे काय होणार?राज्यातील ७ सात कोटी ४२ लाख मतदार मतदार कुणाचे सरकार निवडणार आहेत हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. जवळपास ४० वर्षांनंतर बिहारमध्ये दोन टप्प्यात निवडणुका होत आहेत. १९९० नंतर झालेल्या आठ विधानसभा निवडणुका तीन किंवा त्याहून अधिक टप्प्यांत पार पडल्या आहेत. .महाराष्ट्राची पुनरावृत्ती होईल?या निवडणुकीतला खरा प्रश्न हाच आहे तो म्हणजे महाराष्ट्रात निवडणुकीनंतर त्यावेळी मुख्यमंत्रिपदावर असलेल्या एकनाथ शिंदेंप्रमाणे नितीशकुमार यांना निवडणुकीनंतर बाजूला सारले जाऊ शकते का? त्यामागचे मोठे कारण म्हणजे नितीशकुमार यांचे आरोग्य. त्यांची मानसिक स्थिती नीट नाही, असे अनेकवेळा सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये दिसून आले आहे. मात्र आज तरी हा मुद्दा भारतीय जनता पक्षाकडून फारसा उपस्थित केला जात नाही. शक्यतो हा मुद्दा टाळण्याकडेच भाजपचा कल आहे. त्यांच्या नेत्यांकडून व पक्षाकडून सातत्याने आता तरी हेच सांगितले जात आहे की, ‘आम्ही निवडणूक नितीशकुमारांच्या नेतृत्वाखालीच लढत आहोत आणि निवडणुकीनंतरही सत्तेचे दोर त्यांच्याच हातात असतील.’ .पण सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक, सगळेजण हेच मान्य करीत आहेत, की हे शक्य नाही. मतांचे विभाजन होऊ नये यासाठी भाजप आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील इतर घटक पक्ष असे फक्त सांगत आहेत अशीच अनेकांची भावना आहे. कारण नितीशकुमारांच्या नावावर ‘एनडीए’ला मत देणाऱ्या समाजघटकाला असे वाटले, की महाराष्ट्रासारखे नितीशकुमार यांनाही निवडणुकीनंतर बाजूला केले जाईल तर त्याचे प्रतिबिंब मतदानात उमटू शकेल. दोन-चार टक्के मते येथून-तेथे गेली, तरी निवडणुकीतील यशाचा सगळा खेळ बिघडू शकतो. .सव्वादोनशे जागा जिंकण्याची रणनीती‘एनडीए’ने आपल्या पाचही घटक पक्षांसह २४३ पैकी सव्वादोनशे जागा जिंकण्याचे लक्ष्य ठरवले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कार्यकर्त्यांशी बोलताना असा विश्वास व्यक्त केला, की तुम्ही मतदारांना मतदानासाठी मतदारकेंद्रापर्यंत आणण्याचे काम करा, आपल्याला नक्की सव्वादोनशे जागांवर विजय मिळेल. शहा अलीकडेच पक्ष कार्यकर्त्यांशी एका मेळाव्यात बोलत होते. त्यावेळी त्यांनी रणनीती स्पष्ट केली. त्यांनी कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहित केले असून, त्यांनी जे लक्ष्य ठेवले आहे त्यामागे ‘डबल इंजिन’ सरकारचे कामकाज तर आहेच, पण सामाजिक समीकरणाचा मजबूत पाया देखील गृहित धरण्यात आला आहे. .अलीकडील सरकारी घोषणा आणि अतिमागास समाजाच्या समर्थनामुळे ‘एनडीए’ आघाडीला यशाचा प्रचंड विश्वास आहे. जननायक कर्पुरी ठाकूर यांना ‘भारतरत्न’ देण्यापासून ते अतिमागास वर्गासाठी राबवलेल्या योजनांपर्यंत, सगळे ‘एनडीए’च्या कार्यक्रपत्रिकेनुसार करण्यात आले आहे. अतिमागास जातींची राज्यातली लोकसंख्या सुमारे ३७ टक्के आहे, ही सर्वांत मोठी मतपेढी असून या मतपेढीला आपल्या बाजूला वळवण्यात जो पक्ष किंवा जी आघाडी यशस्वी होईल तो पक्ष किंवा ती आघाडी राज्यातील सत्ता मिळवेल. तसेच, दलित व महादलित समाजासाठी केलेल्या कामांवर संयुक्त जनता दलाची भिस्त आहे. मदरशांसाठी विकासकामे, शिक्षकांचे मानधन वाढवणे या योजना ‘एनडीए’च्या फायद्याच्या ठरू शकतात. सवर्ण (सवर्ण जात) समाजाचाही पाठिंबा मिळावा म्हणून विविध आयोगांचे काम, महिला आरक्षण व थेट अर्थसाह्य करणाऱ्या प्रोत्साहन योजनाही आणल्या गेल्या आहेत. .विकास, विकास आणि विकासगेल्या महिनाभरात ‘एनडीए’ सरकारने प्रत्येक वर्गासाठी काही ना काही घोषणा केल्या. १२५ युनिट मोफत वीज, नव्याने वकील झालेल्यांना दरमहा पाच हजार रुपये भत्ता, एक कोटी २१ लाख महिलांना रोजगारासाठी दहा हजार रुपयांची मदत, विद्यार्थ्यांना चार लाखांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याजमाफी इत्यादी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच त्यांच्या मंत्रिमंडळातले सहकारी अमित शहा, शिवराजसिंह चौहान आदींच्या दौऱ्यांनी बिहारमधील निवडणुकीचे वातावरण अधिकच तापवले आहे. सरकारने विविध समाजघटकांसाठी तसेच विविध वयोगटातल्या मतदारांसाठी विविध घोषणा केल्या आहेत. त्याचा मतदानावर काय परिणाम होईल, हे पाहायचे आहे. सामाजिक शास्त्रज्ञ पुष्पेंद्र म्हणतात, अशा घोषणांचा थोडाफार परिणाम होतो, पण बिहारमध्ये मतदारांचा कल आधीच ठरलेला असतो ते त्यानुसारच मतदान करतात, त्यामुळे सर्व महिलांची व विद्यार्थ्यांची मते ‘एनडीए’कडेच जातील, असे ठामपणाने सांगता येणार नाही. .राहुल-तेजस्वीचे काय होईल?राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांनी एकत्र येऊन, तसेच राज्यभर दौरे काढून नितीशकुमारांच्या २० वर्षांच्या सत्ताकाळामुळे निर्माण झालेल्या प्रस्थापित विरोधी लाटेला हवा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.सरकारच्या अपयशांवर व थेट पैसे वाटपावर तेजस्वी यादव यांनी जोरदार प्रहार केला आहे. यासंदर्भात राजनीतितज्ज्ञ पुष्पेंद्र म्हणतात, ‘‘गेल्या दोन दशकांत एक नवी पिढी तयार झाली आहे. ती एखाद्या सामाजिक संस्थेप्रमाणे (एनजीओ) काम करणाऱ्या सरकारांना चांगले मानत नाही. एकाच चेहऱ्याला सतत पाहून जनता कंटाळली आहे. लोकशाहीत पाच वर्षांनी सत्ताबदल होणे हिताचेच असते. इथे तर वीस वर्षे झाली आहेत.’’ .बिहारमध्ये कॉँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी यांनी पदयात्रेद्वारे बिहारच्या जनतेशी थेट संवाद साधला, पण त्यामुळे काँग्रेसची स्थिती फार सुधारेल असे नाही. राजदच्या ‘माय’ (मुस्लिम–यादव) समीकरणासोबतच जर दलित आणि अन्य मागास समाजाची मते ‘इंडिया’ आघाडीला मिळाली, तर चित्र बदलू शकते. २०२०मध्ये तयार झालेल्या महागठबंधन या आघाडीने शाहाबाद विभागातील २२ पैकी २० जागा ‘एनडीए’कडून हिसकावून घेतल्या होत्या. ‘महागठबंधन’ने सामाजिक समीकरणांमध्ये बदल घडवून या २० जागा ‘एनडीए’कडून मिळवल्या. ज्या जागांवर सवर्ण उमेदवार उभे होते, त्या ठिकाणी कुशवाह आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना आवर्जून उमेदवारी देऊन महागठबंधनाने अनेक जागा जिंकल्या. यावेळीही ‘महागठबंधन’ मधील सर्वात मोठा पक्ष राष्ट्रीय जनता दल अर्थातच ‘राजद’ कुशवाह समाजासोबतच अतिमागासांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. .Premium| Critical minerals India: खनिजांच्या खजिन्याची गुरूकिल्ली भारताच्या हातात!.महागठबंधनचे नेते आणि घटक पक्ष ‘मतदार पुनरावलोकन प्रक्रियेला’ ही निवडणुकीचा मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ‘राजद’ने ‘दवाई, पढ़ाई और कमाई’ या घोषणेला केंद्रस्थानी ठेवून समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. मोठ्या जातीय समूहाला (यादव) एकत्र आणण्यासाठी तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रिपदाचे अनौपचारिक दावेदार मानले जात आहे. घटक पक्षांमध्ये ‘राजद’ सर्वाधिक जागांवर स्वतःचे उमेदवार उभे करणार आहे, तसेच इतर पक्षांच्या जागांवरही त्यांची नजर असेल. या वेळी महागठबंधनात ‘व्हीआय’पी पक्षही सामील आहे..Premium|Marathi Business : टचस्क्रीनच्या उत्पादनातील मराठी पाऊल.विकासशील इन्सान पार्टी अर्थातच ‘व्हीआयपी’चे नेते मुकेश साहनी यांना मल्लाह समाजासारख्या अतिमागासवर्गीय मतदारांचा पाठिंबा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. ‘राजद’ने अतिमागास समाजातील मंगनीलाल मंडल यांना प्रदेशाध्यक्ष बनवून मिथिलांचल भागात ‘एनडीए’च्या मतांमध्ये अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो किती यशस्वी होईल ते निवडणुकीनंतरच कळेल, त्याशिवाय सीमांचल भागातील जागांवर महागठबंधन जाणीवपूर्वक असुद्दीन ओवेसींना दूर ठेवून अल्पसंख्याक मतांवरही लक्ष ठेवले आहे. बिहारच्या राजकारणाशी जे परिचित आहेत त्यांना एक बाब पक्की ठाऊक आहे, की अल्पसंख्याक मते त्या बाजूनेच जातील जो उमेदवार भाजप उमेदवाराला पराभूत करण्याच्या स्थितीत असेल. त्यामुळे ‘महागठबंधन’ने या मतांवरील पकड मजबूत ठेवण्यासाठी आणखी एका ओवेसीला जवळ येऊ दिलेले नाही. लोकजनशक्ती पक्षाचे नेते पशुपती कुमार पारस यांना महागठबंधनमध्ये घेतल्याने दलित मतांवरही ‘इंडिया’चा डोळा आहे. .प्रशांत किशोर पर्याय ठरतील?‘जन सुराज’ या नव्याने स्थापन झालेल्या पक्षाचे प्रमुख प्रशांत किशोर यांच्यासाठी ही निवडणूक मोठी कसोटीची आहे. राज्यात सध्या दोन मोठी सत्ताकेंद्र आहेत. अर्थातच त्यातली एक आहे ‘एनडीए’ तर दुसरी आहे महागठबंधन. मतदारांचा मोठा भाग या दोन गटांपैकीच एखाद्याला पसंत करतो. प्रशांत किशोर दोन्हींकडून आपल्या पक्षाला पुरेशी मते खेचू शकतील का, हा प्रश्न आहे. वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ तिवारी म्हणतात, माझ्या मते या निवडणुकीत प्रशांत किशोर हा काही निर्णायक घटक आहे, असे मला तरी वाटत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.