Premium| ZOHO Mail: 'झोहो' आता 'एआय' मध्येही बाजी मारणार का? गृहमंत्री अमित शाह यांच्या स्वदेशी मेल बद्दलची मोठी गोष्ट...

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी, आपल्या अधिकृत ईमेलसाठी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी झोहो कॉर्पोरेशनची सेवा असलेले 'झोहो मेल' निवडल्याची घोषणा केली आणि त्यांचा नवीन ईमेल आयडी amitshah.bjp@zohomail.in देशातील लोकांसाठी जाहीर केला.वरवर पाहता ही एकदम साधी 'ईमेल बदलण्याची' बातमी वाटेल, पण यामागे एक मोठी कथा दडलेली आहे. ही कथा आहे भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या वाढत्या सामर्थ्याची, 'स्वदेशी' विचारांना मिळणाऱ्या राजकीय पाठिंब्याची आणि जगभरातील टेक दिग्गजांना तगडी टक्कर देणाऱ्या 'झोहो' या कंपनीची! हे झोहो काय आहे? केंद्राने हे वापरायचं कारण काय? आणि हे सॉफ्टवेअर नेमकं काय काय करु शकतं? एआय सुद्धा आता भारतात बनणार का? जाणून घेऊयात 'सकाळ प्लस'च्या या लेखातून... .'स्वदेशी' तंत्रज्ञानाचा राजकीय स्वीकार; 'झोहो' का महत्वाचं?गृहमंत्री अमित शाह सोबतच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने झोहो मेल निवडणं, हा एक मोठा 'ट्रेंडसेट' करणारा निर्णय आहे. आणि, या निर्णयाची मुख्य कारणं आहेत:१. डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयता:सरकारी कामांमध्ये गोपनीयता सर्वात महत्त्वाची असते. झोहो कॉर्पोरेशन ही चेन्नईस्थित भारतीय कंपनी आहे आणि ती 'डेटा प्रायव्हसी फर्स्ट' हे धोरण मानते. म्हणजेच, झोहो आपल्या ग्राहकांचा डेटा जाहिरातींसाठी विकत नाही. अमेरिकेतल्या कंपन्यांच्या सॉफ्टवेअरवर अवलंबून न राहता, सुरक्षित भारतीय सेवेवर स्विच करणं, हे राष्ट्रीय डेटा सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचं पाऊल आहे..२. जागतिक कंपन्यांना आव्हान:आजवर सरकारी कार्यालयं आणि मोठ्या कंपन्या ईमेल किंवा ऑफिस कामांसाठी मायक्रोसॉफ्ट आणि गुगल सारख्या अमेरिकन कंपन्यांची उत्पादनं वापरत होते. एका भारतीय उत्पादनाची निवड करून, अमित शाह यांनी स्पष्ट संदेश दिला आहे की, भारतातही आता जागतिक दर्जाची, सुरक्षित आणि परवडणारी उत्पादने उपलब्ध आहेत. हे 'आत्मनिर्भर भारत' धोरणाला बळ देणारं आहे.३. विश्वासदर्शक आधार:देशाचे गृहमंत्री जेव्हा एखाद्या भारतीय उत्पादनाचा वापर जाहीरपणे सुरू करतात, तेव्हा ते त्या उत्पादनावर मोठा विश्वास दर्शवतात असंही आपल्या लक्षात येतं. यामुळे देशातले इतर सरकारी विभाग, मोठ्या कंपन्या आणि लहान व्यवसाय झोहोच्या उत्पादनांकडे गांभीर्याने पाहू लागतील..'झोहो मेल' इतकं खास का?झोहो मेलची सेवा २००८ मध्ये सुरू झाली. या १५ वर्षांच्या प्रवासात झोहोने अनेक गोष्टींवर लक्ष दिलेलं आहे:जाहिरात-मुक्त अनुभव: गुगलच्या मोफत ईमेल सेवांमध्ये जाहिराती दिसतात, पण झोहो मेल पूर्णपणे जाहिरात-मुक्त आहे. त्यांचा महसूल केवळ ग्राहकांच्या सदस्यता शुल्कातून येतो, डेटा विकून नाही.परिपूर्ण वर्कस्पेस: झोहो मेल हे फक्त ईमेल पाठवण्याचे साधन नाही. ते झोहो वर्कस्पेसचा एक भाग आहे. याचा अर्थ, ईमेल वापरतानाच तुम्हाला Zoho Writer म्हणजेच वर्ड, Zoho Sheet म्हणजे एक्सेल आणि Zoho Connect म्हणजे चॅटिंग यांसारखी ५० हून अधिक उत्पादनं एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतात.मोठ्या संस्थांसाठी त्यांचं काम एकाच प्लॅटफॉर्मवर करणं सोपं होतं..अफोर्डेबिलिटी:झोहोने नेहमीच परवडणाऱ्या दरात जागतिक दर्जाचे सॉफ्टवेअर देण्यावर भर दिला आहे. यामुळे लहान आणि मध्यम आकाराच्या व्यवसायांना मोठ्या कंपन्यांप्रमाणे अत्याधुनिक टूल्स वापरणं शक्य झालेलं आहे..'स्वदेशी' झोहोची वेगळी वाटझोहो कॉर्पोरेशनचे संस्थापक श्रीधर वेंबू यांनी नेहमीच तंत्रज्ञान क्षेत्रात एक वेगळी वाट निवडलेली आहे.१. गुंतवणुकदारांना 'नाही':झोहो आज अब्जावधींची कंपनी असूनही, त्यांनी आजपर्यंत बाहेरील एकाही गुंतवणुकदाराकडून पैसे घेतलेले नाहीत. कंपनी पूर्णपणे 'बूूटस्ट्रॅप्ड' म्हणजेच स्वतःच्या कर्तृत्वाने कमावून मोठी झालेली आहे. यामुळे त्यांना नफा कमवण्याऐवजी ग्राहकांच्या गरजा आणि उत्पादनांच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य मिळालं आहे.२. ऑफिस गावात!श्रीधर वेंबू यांनी तमिळनाडूतील तेनकासी सारख्या गावाजवळच्या भागात कंपनीचे ऑफिसेस उघडली. त्यांचा उद्देश स्पष्ट आहे: नोकरी माणसांपर्यंत घेऊन जा, माणसांना नोकरीपर्यंत नाही. यामुळे ग्रामीण भागातल्या प्रतिभेला संधी मिळते आणि देशातील प्रतिभावान कार्यबल शहरांपुरतं मर्यादित राहत नाही..३. चीनसह जागतिक विस्तार:झोहोची वाढ फक्त भारतात किंवा अमेरिकेत थांबलेली नाही. कंपनी जपान, लॅटिन अमेरिका, मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेत आपले पाय रोवत आहे. इतकेच नव्हे तर, ते चीनसारख्या मोठ्या आणि स्पर्धात्मक बाजारपेठेतही आपले उत्पादन लॉन्च करत आहेत. सहसा चीन इतर देशांच्या उत्पादनांना व्यवसायाची परवानगी देत नाही परंतु, झोहोने मात्र तिथे आपलं एक वेगळं अस्तित्व निर्माण केलं आहे. जगभरातल्या १८० हून अधिक देशांमध्ये त्यांची सेवा उपलब्ध आहे. येत्या काही वर्षांत जगातल्या जवळपास प्रत्येक देशात आपले डेटा सेंटर्स उभे व्हावेत अशी कंपनीची योजना आहे..४. व्हॉट्सॲपला टक्कर:इतकंच नव्हे तर झोहोचं मेसेजिंग ॲप 'अरट्टई' आता भारतीय बाजारपेठेत व्हॉट्सॲपला टक्कर देत आहे. यामध्ये लवकरच 'एन्ड-टू-एन्ड एन्क्रिप्शन' हे सुरक्षा फिचर येत आहे, ज्यामुळे ते अजूनच सुरक्षित बनेल. देशातली एक मोठी कंपनी स्वदेशी मेसेजिंग ॲप मजबूत करत असल्याने, युजर्ससाठी एक चांगला पर्याय उपलब्ध होत आहे असं म्हणता येईल..'एआय' मध्ये झोहोची नवी झेपहेच झोहो आता नवीन एआय तयार करण्यातही यशस्वी होणार का? तर, याचं उत्तर देखील 'हो'च आहे.झोहो कॉर्पोरेशन कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहे. त्यांचं 'झिया' नावाचं एक स्वतःचं एआय इंजिन आहे, जे त्यांच्या ५० हून अधिक म्हणजे जवळपास सगळ्याच उत्पादनांमध्ये वापरलं जातं.ईमेलमध्ये एआय: झोहो मेलमध्ये 'झिया' वापरून, ईमेलला आपोआप Prioritize करणं, महत्त्वाच्या ईमेलचा सारांश देणं आणि रिप्लायचे Draft तयार करणं यांसारखी कामं सुद्धा केली जात आहेत..स्मार्ट उत्पादनं: झोहोचं हे एआय इंजिन त्यांच्या CRM म्हणजे कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट चे सॉफ्टवेअर्स आणि फायनान्स सॉफ्टवेअरला मदत करत आहे, ज्यामुळे व्यवसायाचं कामकाज अजूनच स्मार्ट आणि कार्यक्षम होईल.चिप मेकिंग: भविष्यात झोहो सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग मध्येही उतरण्याची योजना करत आहे. म्हणजेच, सॉफ्टवेअर सोबतच हार्डवेअरमध्येही स्वदेशी पर्याय निर्माण करण्याची त्यांची इच्छा आहे..केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी झोहो मेल निवडणं ही घटना भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी एक Turning Point आहे असं म्हणता येईल. ही केवळ एका ईमेलची निवड नसून, भारतीय कंपन्या जागतिक स्तरावर नेतृत्व करण्यासाठी तयार आहेत, याचा एक पुरावा आहे.झोहोची कथा फक्त एका यशस्वी कंपनी पुरती मर्यादित नाही, तर दूरदृष्टी, आत्मनिर्भरता, ग्रामीण विकास आणि उत्पादनावर विश्वास ठेवून जगात मोठं होणाऱ्या एका भारतीय स्वप्नाची आहे. 'झोहो'चा आदर्श घेत इतर भारतीयांनी सुद्धा नवनवीन स्वदेशी यंत्रणा आणि व्यवसाय जागतिक बाजारात आणावेत हीच अशा.