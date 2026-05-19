Premium|Gold Rate : सोन्याचे दर का घसरले? जाणून घ्या तज्ज्ञांकडून!

Gold Market Cooling Down? Experts Decode Price Trends and Investment Strategyगेल्या काही महिन्यांत सोन्याने गुंतवणूकदारांना जबरदस्त परतावा दिला. मात्र आता सोन्याच्या किंमतींमध्ये मोठे चढ-उतार दिसू लागले आहेत. एका बाजूला पश्चिम आशियातील तणाव, महागाई आणि रुपयातील घसरण यामुळे सोन्याला आधार मिळतोय; तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेतील वाढते व्याजदर आणि मजबूत डॉलर यामुळे दबाव वाढतो आहे. मधल्या काळात भारतात पंतप्रधानांनी एक वर्षभर सोनं घेऊ नका, असं केलेलं आवाहन या सगळ्यामुळे सोन्याचे दर नेमके किती वाढणार वा घसरणार, गुंतवणूकदारांनी काय करावे आणि तज्ज्ञांचा अंदाज काय आहे, जाणून घेऊया सकाळ प्लसच्या खास लेखात. .अलीकडील जोरदार तेजी नंतर मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज (MCX) वरील सोन्याच्या किमतीत केवळ किरकोळ वाढ झाली होती. पण सोमवार १८ मे २०२६ रोजी सकाळी ११.३० वाजता MCX गोल्ड १० ग्रॅममागे १,५८,६८६ रुपयांवर सुरू होतं. म्हणजेच त्यात केवळ १३९ रुपयांची वाढ झाली होती. सोन्याचे दर घसरतायत असं वाटतंय खरं पण बाजार स्थिरतेच्या टप्प्यात प्रवेश करत असल्याचे संकेत यातून मिळतात. .Premium|PM Modi gold appeal: सोनं खरेदी टाळल्याने परकीय चलनाचं गणित सुटेल का?.सोन्याची गती मंदावली का?कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाई अधिकच वाढेल, अशी चिंता आहे. विशेषतः अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हसारख्या मध्यवर्ती बँका व्याजदर दीर्घकाळ वाढवू शकतात किंवा पुन्हा दरवाढ करू शकतात, अशी भीती गुंतवणूकदारांना आहे. या चिंतेचं महत्त्वाचं कारण ठरली की संयुक्त अरब अमिरातीमधील एका अणुऊर्जा केंद्रावर ड्रोन हल्ल्याची बातमी. या हल्ल्यामुळे पश्चिम आशियातील तणाव आणखी वाढला. परिणामी, कच्च्या तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या. जवळपास दोन आठवड्यांतील सगळ्यात जास्त दर यावेळी दिसला. एकीकडे किंमती वाढल्यात दुसरीकडे पुरवठा कधीही थांबू शकतो, अशी परिस्थिती अजून आहेच.होर्मुझची टांगती तलवार अजूनही जगाच्या डोक्यावर आहेच. तेलवाहतुकीचा जगातील सर्वाधिक व्यग्र आणि रहदारीचा हा सागरी मार्ग. या सामुद्रधुनीचं काय, इराण त्यावरील निर्बंध उठवणार का, हे प्रश्न सुटलेले नाहीत. त्यामुळे जगभरात त्याविषयी भीती कायम आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी १७मे रोजी इराणला तातडीने पावले उचलण्याचा इशारा दिला होता. या सगळ्यामुळे तणाव अधिक वाढतो आहे. त्यामुळेच हा महत्त्वाचा व्यापारमार्ग जवळपास बंदच असल्याची परिस्थिती आहे. .व्याजदर वाढल्यास सोन्यावर परिणाम का होतो?अनिश्चिततेच्या काळात सोन्यात गुंतवणूक ही सुरक्षित मानली जाते. त्यामुळे तणावाच्या काळात आपली संपत्ती वाचवण्याचा सोनं हा एक चांगला पर्याय असतो. महागाईपासून आपले पैसे वाचवण्यासाठी लोक सोन्यात गुंतवणूक करतात. पण व्याजदर वाढले तर गणितं वेगळी होतात. फिक्स्ड डिपॉझिट किंवा बाँड्सप्रमाणे सोन्यातून नियमित उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे व्याजदर जास्त राहिल्यास गुंतवणूकदार व्याज देणाऱ्या साधनांकडे वळतात.म्हणजेच, महागाईची चिंता कायम असली तरी उच्च व्याजदरामुळे सोन्याप्रती असलेलं आकर्षण कमी होऊ शकतं. .Premium|share market crash: सेन्सेक्स का घसरला? गुंतवणूकदारांनी आता काय करायचं?.याविषयी सकाळ प्लसने ऋषिकेश उगले यांच्याशी संवाद साधला. ऋषिकेश कमॉडिटी तज्ज्ञ असून एमसीक्युब या कंपनीचे सहयोगी सल्लागार आहेत. ऋषिकेश उगले म्हणतात, गेल्या काही काळात सोन्याच्या किंमती खूप वेगाने वाढल्या होत्या जवळपास १५-२० %इतकी वाढ दिसली होती. सोनं या वाढीनंतर थोडं थांबत आहे. सोन्याच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमती पाहिल्यास त्याची उच्च आणि नीच पातळी ४५०० ते ४८०० डॉलर्समध्ये रेंगाळताना दिसते. आता हीच रेंज कायम राहील. यालाच market मध्ये consolidation किंवा cooling period म्हणतात. मागची दोन वर्ष सोन्याने जबरदस्त परतावा दिला त्यामुळे आता मार्केट लगेच पुन्हा जोरात धावणार नाही. तर काही काळ शांत राहू शकते. सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क, खरेदीवरील नियमन आणि करांविषयक बदल केले तर सोन्यावर काय परिणाम होईल, या प्रश्नाला ऋषिकेश म्हणाले, जर सरकारने काही धोरणात्मक बदल केले तर domestic prices वर परिणाम होऊ शकतो. उदा. आयात शुल्क कमी झालं तर भारतात सोनं स्वस्त होऊ शकेल. .मागची दोन वर्ष सोन्याने जबरदस्त परतावा दिला त्यामुळे आता मार्केट लगेच पुन्हा जोरात धावणार नाही. तर काही काळ शांत राहू शकते.ऋषिकेश उगले, कमॉडिटि एक्स्पर्ट.अलीकडील तेजी नंतर बाजार स्थिरतेकडेMaster Capital Services Limited चे चीफ रिसर्च ऑफिसर डॉ. रवी सिंह यांनी इंडिया टुडेच्या वृत्तामध्ये सांगितलं की, अलीकडील मोठ्या तेजी नंतर MCX गोल्डमध्ये तांत्रिक घसरण दिसत आहे.त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “MCX गोल्ड फ्युचर्समध्ये टेक्निकल करेक्शन दिसून आले आणि किंमत १,५८,५४७ रुपयांवर स्थिरावली, जी २.१२ टक्क्यांनी कमी होती. पण फार घाबरण्याचं कारण नाही. दीर्घकालीन कल अजूनही सकारात्मक आहेत. अल्पकालीन घसरण असूनही, दैनंदिन चार्टवर ‘higher high, higher low’ अशी रचना कायम असल्याने व्यापक ट्रेंड अजूनही मजबूत आहे. .Premium|Gold price crash analysis : पुन्हा ‘सोन्याचे’ दिवस येतील का?.जागतिक बाजारात सोन्यावर दबाव का?आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमती एका महिन्याच्या नीचांकी पातळीवर घसरल्या आहेत. मजबूत अमेरिकी डॉलर आणि अमेरिकन ट्रेझरी बाँडवरील वाढते उत्पन्न हे यामागचं प्रमुख कारण आहे.दुसरीकडे अमेरिका-चीन यांच्यातील चर्चेकडे जागतिक बाजाराचं लक्ष लागून राहिलं आहे. या चर्चेमुळे राजनैतिक स्थैर्य राखलं जातंय पण अजूनही व्यापारी आणि आर्थिक मुद्द्यांवर मोठी प्रगती झालेली नाही.दरम्यान, इराण-इस्रायल तणाव तातडीने वाढेल अशी भीती काहीशी कमी झालीय. त्यामुळेसुद्धा भीतीपोटी घेतलं जाणारं सोनं हा पर्याय कमी झालेला दिसतोय..Premium|Retail Inflation : फेब्रुवारीपेक्षा मार्चमध्ये महागाई वाढलीय, अर्थव्यवस्थेचं काय?.सोनं, रुपया आणि डॉलररुपयाची किंमत घसरतेय त्यामुळे सोन्याच्या किंमतीवरही मोठा परिणाम होतोय. भारतात सोन्याच्या किंमती दोन गोष्टींवर ठरतात:1. International gold price (Dollar मध्ये)2. Dollar-Rupee exchange rateजर डॉलर महाग झाला आणि रुपया कमजोर झाला तर भारतात सोनं महाग होतं कारण डॉलरमधील सोन्याच्या किमती स्थिर राहिल्या तरी रुपयाची किंमत घसरल्याने किंमत वाढते. उदा. जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा दर ४५०० डॉलर असेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा दर ४५०० डॉलर असेल. (आंतरराष्ट्रीय बाजारात हा दर प्रति औंस म्हणजे सुमारे ३१.१ ग्रॅमसाठी असतो.) भारतात येताना तो दर रुपयांत परिवर्तीत होतो. जेव्हा १ डॉलर म्हणजे ५० रुपये इतकी किंमत असताना सोन्याचा दर - २,२५,००० इतका दिसेल. तेच जर रुपया घसरला म्हणजेच १ डॉलर म्हणजे ७० रुपये असा दर झाला तर साहजिकच सोन्याचा दर ३,१५,००० इतका वाढू शकतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोनं वाढलेलं नाही पण भारतीयांना मात्र ते महाग झालं आहे. ."आंतरराष्ट्रीय बाजाराने सोन्याविषयी फारसे बरे संकेत दिलेले नसतानाही भारतातील १५ टक्के आयात शुल्क आणि मर्यादित देशांतर्गत पुरवठ्यामुळे MCX गोल्ड प्रीमियमवर व्यवहार करत आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावरील मिश्र आर्थिक संकेतांदरम्यानही भारतीय बाजारातील सोन्याच्या किमती टिकून आहेत," असं तज्ज्ञ म्हणतात. .गुंतवणूकदारांनी काय करावे?तज्ज्ञांच्या मते, अलीकडील जोरदार तेजी नंतर लोकांनी घाईने गुंतवणूक टाळावी. जागतिक तणाव, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि अमेरिकेतील व्याजदरांबाबतची अनिश्चितता यामुळे पुढील काही दिवस सोन्याच्या किमती अस्थिर राहू शकतात.दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी सध्याच्या पातळीवर एकरकमी गुंतवणुकीपेक्षा टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करणे अधिक योग्य ठरू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.तर अल्पकालीन ट्रेडर्सनी १,५७,१०० रुपयांचा सपोर्ट आणि १,६१,००० रुपयांचा resistance level लक्षात ठेवूनच पुढील व्यवहार करावेत, असा इशाराही तज्ज्ञ देतात. सध्या जागतिक अनिश्चिततेमुळे सोन्याला आधार मिळत असला तरी अलीकडील वेगवान वाढीनंतर बाजार पुढील दिशेचा निर्णय घेण्यापूर्वी थोडा थांबलेला दिसत आहे.कमॉडिटी तज्ज्ञ ऋषिकेश उगले म्हणतात, गुंतवणूकदार म्हणून तुम्हाला अक्युम्युलेशनसाठी हा चांगला काळ आहे. दीर्घकालीन गुंतवणूक केली असेल तर उगाच पॅनिक होऊ नये. उलट टप्प्याटप्प्याने सोनं घेण्याची संधी असू शकते. सध्या मार्केट कूलिंग फेजमध्ये आहे पण जुलैनंतर त्यात पुन्हा तेजी येईल, असा अंदाज कमॉडिटी एक्स्पर्ट ऋषिकेश उगले बांधतात. 