Premium| Panhalgad Fort: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचा साक्षीदार असलेला पन्हाळगड का महत्त्वाचा आहे?

डॉ. श्रीमंत कोकाटे पन्हाळगड म्हणजे सह्याद्री पर्वतावरील अजिंक्य असा गड. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती राजाराम महाराज, छत्रपती ताराराणी इत्यादींच्या महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनांचा तो साक्षीदार आहे. शिवाजी महाराजांच्या कर्तृत्वाने, पदस्पर्शाने आणि शौर्याने पावन झालेल्या पन्हाळगडाला सुमारे दोन हजार वर्षांचा इतिहास आहे. वीर शिवाजी काशीद आणि बाजीप्रभू देशपांडे यांचा त्याग अन् समर्पणाची गाथा इथेच लिहिली गेली....छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पन्हाळगड जिंकला आणि दक्षिणेकडे स्वराज्यविस्तार झपाट्याने झाला. हा गड छत्रपती शिवाजी महाराजांचे धैर्य, शौर्य आणि चातुर्याची साक्ष देतो. कठीण परिस्थितीत हतबल न होता धैर्याने आणि चातुर्याने त्यावर कशी मात करायची, हे शिवाजी महाराजांनी आपल्याला शिकवले. या सर्व ऐतिहासिक घडामोडींचा पन्हाळगड साक्षीदार आहे. वीर शिवाजी काशीद आणि बाजीप्रभू देशपांडे यांच्या त्यागाचा आणि समर्पणाचा इतिहास या गडाला आहे. पन्हाळगड हा सह्याद्री पर्वतावरील अजिंक्य असा गड आहे. समुद्रसपाटीपासून गड सुमारे तीन हजार शंभर फूट उंचीवर आहे. .पन्हाळगड एक गिरीदुर्ग असून आताच्या कोल्हापूर जिल्ह्यात आहे. कोल्हापूरच्या वायव्येला सुमारे वीस किलोमीटर अंतरावर गड आहे. पन्हाळा तालुक्याचे तो मुख्यालय आहे. हा गड छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती राजाराम महाराज, छत्रपती ताराराणी, छत्रपती शिवाजी महाराज (दुसरे) आणि छत्रपती संभाजी महाराज (दुसरे) यांच्या महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनांचा साक्षीदार आहे.पन्हाळगडाला सुमारे दोन हजार वर्षांचा इतिहास आहे. या गडाचे प्राचीन नाव ‘पगालय’ असे आहे. पग म्हणजे सर्प आणि आलय म्हणजे घर. पगालय म्हणजे नागांचे वास्तव असणारा भाग किंवा गड होय. .हा गड राष्ट्रकूट, चालुक्य, शिलाहार, भोज, यादव, विजयनगर, बहामनी, आदिलशहा, शिवाजी महाराज, मोगल, ताराराणी, इंग्रज इत्यादी राजवटींचा साक्षीदार आहे; परंतु सर्वात प्रभावी आणि लोककल्याणकारी राज्य छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज आणि छत्रपती ताराराणी यांनी पन्हाळगडावरून केले. हा गड भोज राजा नृसिंह याने इ.स. सुमारे १०५० मध्ये बांधला. हा गड विस्ताराने खूप मोठा आहे. या गडाला मुख्य तीन दरवाजे आहेत. त्यापैकी ‘चार दरवाजा’ इंग्रजांनी १८४४ मध्ये केलेल्या तोफगोळ्यांच्या हल्ल्यात कोसळला. .आता तेथूनच गडावर जाण्यासाठी रस्ता तयार करण्यात आलेला आहे. आता वीर शिवाजी काशीद यांचा पुतळा ज्या ठिकाणी आहे त्याच्या जवळच ‘चार दरवाजा’ होता. दुसरा दरवाजा गडाच्या उत्तरेला आहे. तबक उद्यानातून येणारा मजबूत आणि भक्कम दरवाजा आहे तो ‘वाघ दरवाजा’ होय. तिसरा महत्त्वाचा दरवाजा म्हणजे ‘तीन दरवाजा’ होय. हा खूप महत्त्वाचा दरवाजा आहे. हा दरवाजा तीन मजली असून तो संपूर्ण शिसे धातूत बांधलेला आहे. त्यामुळे तो खूप मजबूत आहे. कोंडाजी फर्जंद यांनी १६७३ मध्ये जेव्हा हा गड जिंकला तेव्हा शिवाजी महाराजांनी गडावर या तीन दरवाजातून प्रवेश केला. .त्यांच्यावर सुवर्ण फुलांचा वर्षाव करण्यात आला. याव्यतिरिक्त गडाला पश्चिमेला राजदिंडी आणि दक्षिणेला एक चोर दरवाजा आहे. गडाला काली बुरूज, दुतोंडी बुरूज, दौलत बुरूज, पुसाटी बुरूज असे महत्त्वाचे बुरूज आहेत.पन्हाळगडावर खूप महत्त्वाच्या वास्तू आहेत. बालेकिल्ला आहे. गंगा, यमुना आणि सरस्वती या नावाची तीन धान्ये कोठारे आहेत. त्यामध्ये सुमारे २५ हजार खंडी धान्य मावते, की जे गडावर असणाऱ्या शिबंदी आणि रयतेला पुरते. .तसेच गडावर टांकसाळही होती. हा गड शिवाजी महाराजांनी अफझलखान वधानंतर अवघ्या १८ दिवसांनी म्हणजे २८ नोव्हेंबर १६५९ रोजी जिंकून घेतला. महाराजांनी रात्री गडावर प्रवेश केला. त्यांनी विश्रांती घेतली नाही. त्यांना गड पाहण्याची खूप उत्सुकता होती. त्यामुळे त्यांनी रात्री उशिरा मशालीच्या प्रकाशात संपूर्ण पन्हाळगड पाहिला, इतके त्यांचे गडावर प्रेम होते. गडावर सोमेश्वर नावाचे शिवमंदिर आहे. त्यावर महाराजांनी एक लाख चाफ्यांच्या फुलांनी पूजा केली. त्या मंदिरासमोर सोमेश्वर तलाव आहे. महालक्ष्मी मंदिर आहे. गडावर गोपाळ तीर्थ, खोकडा तलाव, रेडे महाल, संभाजी देवालय, धर्मकोठी, पराशर गुहा, पडकोट, अंबरखाना, बाजीप्रभूंचा पुतळा, वैशिष्ट्यपूर्ण तीन मजली अंबार विहीर आणि सज्जाकोठी इत्यादी वास्तू आहेत. .सज्जाकोठी गडाच्या पूर्व तटबंदीवर असून हे गडावरील आल्हाददायक ठिकाण आहे. याच ठिकाणी शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज यांची जानेवारी १६८० मध्ये शेवटची भेट झाली. संभाजी राजे मोगलांकडून स्वराज्यात सुखरूप परत आले याचा शिवाजी महाराजांना प्रचंड आनंद झाला होता. या भेटीत पिता-पुत्रांची स्वराज्याबाबत अत्यंत गंभीर चर्चा झाली. गडावर महाराणी ताराराणी यांचा ऐतिहासिक राजवाडा आहे. महाराणी ताराराणी यांनी स्थापन केलेल्या करवीर राज्याची पन्हाळगड १७१० ते १७७२ या दरम्यान राजधानी होती. १७७२ नंतर ती राजधानी कोल्हापूरला स्थलांतरित झाली. पन्हाळगडावरील राजवाड्यासमोर राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी बांधलेले सुंदर शिवमंदिर आहे. राजवाड्यातील ताराराणींचे देवघर आजही पाहण्यासारखे आहे..पन्हाळगडाचा जोड किल्ला म्हणजे पावन गड आहे. दोन्ही गडांमधून एक खिंड जाते. शिवाजी महाराजांनी दुसऱ्यांदा पन्हाळगड जिंकल्यानंतर त्याच्या संरक्षणासाठी पावनगड बांधला गेला. या गडावर अनेक वास्तू भग्नावस्थेत आहेत. याचे बांधकाम छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केले, याबाबतचा उल्लेख करवीरचे दुसरे छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे राजाराम महाराजांचे पुत्र यांच्या २८ नोव्हेंबर १७०३ रोजीच्या सनदेत मिळते. पावनगड बांधणाऱ्यांना महाराजांनी पाच हजार होन बक्षीस म्हणून दिले. या गडावर तेलतुपाची टाकी आहे. त्याचा वापर जखमी सैनिकांसाठी केला जात असे. पावनगड हा पन्हाळगडाचा जुळा भाऊ आहे..पन्हाळगडाने स्वराज्यनिर्मितीत शिवाजी महाराजांना मोलाची साथ दिली. महाराजांनी अफझलखानाला ठार मारले आणि त्यानंतर लगेच १८ दिवसांत पन्हाळगड ताब्यात घेतला, ही बातमी आदिलशहाला समजताच तो बिथरला; कारण पन्हाळगड हा त्याच्या वायव्येकडील भागाचे महत्त्वाचे ठिकाण होते. शिवाजी महाराजांना पायबंद घालण्यासाठी त्याने सिद्दी जोहरला सुमारे साठ हजार सैन्य घेऊन पन्हाळगडाकडे रवाना केले. सिद्दीने पन्हाळगडाला वेढा घातला. त्याच्या मदतीला हेन्री रेव्हिंग्टन तोफा घेऊन पन्हाळ्याच्या पायथ्याला आला. वेढा मार्च १६६० ते जुलै १६६० असा सुमारे चार महिने होता. पडत्या पावसातदेखील मुंगीलाही वरून खाली आणि खालून वर जाता येणार नाही, असा कडेलोट बंदोबस्त सिद्दीने केला होता..नेताजी पालकर पन्हाळ्याभोवती सिद्दीविरुद्ध लढत होते. शिवबाच्या सुटकेसाठी जिजाऊ हातात तलवार घेऊन राजगडावरून पन्हाळगडाकडे निघाल्या होत्या. अशा परिस्थितीत शिवाजी महाराजांनी धाडसी बेत आखला. बांदल फौजेतील सुमारे सहाशे मावळे घेऊन विशाळगडाकडे मध्यरात्री निसटून जाण्याचा धाडसी निर्णय महाराजांनी घेतला. दरम्यान, पन्हाळ्याच्या पायथ्याला असणाऱ्या नेबापूर गावचे वीर शिवाजी काशीद प्रतिशिवाजीच्या वेषात सिद्दीच्या छावणीत गेले. याच संधीचा फायदा शिवाजी महाराजांनी घेतला आणि ते आपल्या निवडक सैनिकांसह मध्यरात्री धो धो कोसळणाऱ्या पावसात पन्हाळगडाच्या पश्चिमेला असणाऱ्या दिंडी दरवाजातून निसटले आणि विशाळगडाच्या दिशेने निघाले. सिद्दीने शिवाजी काशीदांना ओळखले. त्यांना ठार मारण्यात आले. .त्यांनी मृत्यूला मिठी मारली; शिवाजी महाराजांचा मृत्यू झाला तेव्हा संभाजी महाराज पन्हाळगडावर होते. त्यांनी तेथूनच स्वराज्यासाठी मोर्चेबांधणी केली. संभाजी महाराजांच्या हत्येनंतर छत्रपती राजाराम महाराज पन्हाळगडामार्गेच जिंजीला गेले. महाराणी ताराराणी यांनी पन्हाळगडावर राजधानी स्थापन करून मोगलांना जेरीस आणले. हा गड देशातील महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र झाला. औरंगजेबाने पन्हाळगडाला वेढा टाकला. १७०० मध्ये त्याने गड ताब्यात घेतला. त्याने पन्हाळगडाचे नाव बेनीशहादुर्ग असे ठेवले. पुढे लगेच मराठ्यांनी हा गड जिंकून घेतला आणि त्याचे नाव पन्हाळगड कायम केले. पन्हाळगडाच्या भव्यतेचे, सौंदर्याचे आणि अजिंक्यपणाचे वर्णन जयराम पंडित रचित पर्णालपर्वतग्रहणाख्यान, शिवाजी महाराज आणि व्यंकोजीराजे यांचा पत्रव्यवहार, आदिलशहा, मोगल यांची कागदपत्रे आणि इंग्रजांच्या कागदपत्रात येते. वेल्स नावाचा इंग्रज अधिकारी पन्हाळगडाबद्दल सांगतो, की मी देशात पाहिलेल्या गडांपैकी पन्हाळगड हा सर्वात उंच, उत्तम बांधणीचा आणि निसर्गरम्य गड आहे.छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कर्तृत्वाने, पदस्पर्शाने आणि शौर्याने पावन झालेल्या पन्हाळगडाला आवर्जून भेट द्या. या गडाला जागतिक वारसास्थळ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. हा गड पूर्णपणे पाहण्यासाठी दोन दिवस लागतात. घाईगडबडीत हा गड न पाहता वेळ काढून मार्गदर्शकांच्या मदतीने पाहा. या गडासमोरच पावनगड आहे. जवळच ज्योतिबा मंदिर आहे. पन्हाळगडावर जाण्यासाठी कोल्हापूर-रत्नागिरी हा महामार्ग आहे. कोल्हापूरपासून सुमारे वीस किलोमीटर अंतरावर असलेला हा ऐतिहासिक गड आवर्जून पाहावा, असाच आहे.(लेखक इतिहास अभ्यासक अन् प्रसिद्ध वक्ते आहेत.) 