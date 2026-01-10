Premium|Jammu Kashmir Medical College : जम्मू-काश्मिरमधील मेडिकल कॉलेजवर संक्रांत का ?

SMVDIME Medical College Shutdown: What Really Went Wrong?काश्मिरमध्ये श्री माता वैष्णोदेवी इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल एक्सलन्स (SMVDIME) हे वैदयकीय महाविद्यालय बंद पडलं आहे. नॅशनल मेडिकल कमिशनने त्यांची मान्यता रद्द केलीय. पण खरं कारण वेगळंच आहे. या विद्यापीठात प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी आणि त्यांच्या धर्मावरून झालेला तथाकथित वाद यामागे असल्याचं म्हटलं जातंय. जम्मू आणि काश्मिरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केलाय. विषय काय आहे, समजून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखामध्ये. .राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (NMC) मंगळवारी ६ जानेवारी २०२६ला उशिरा SMVDIME या वैद्यकीय महाविद्यालयाची परवानगी नाकारली. त्यामुळे आता या महाविद्यालयात एमबीबीएस अभ्यासक्रम चालवता येणार नाहीये. परिणामी इथे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसमोर आता मोठा प्रश्न असणार आहे. .Premium| Gig economy: गिगकामगारांमध्ये नाराजी का? अशा प्रकारे या कंपन्या कामगारांचं शोषण करतात....कॉलेज का बंद होणार आहे?NMC ने SMVDIME या महाविद्यालयाला MBBS अभ्यासक्रमासाठी दिलेलं Letter of Permission (LoP) रद्द केलं आहे.हा निर्णय ६ जानेवारी २०२६ रोजी लागू झाला.इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीनुसार, संस्थेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये गंभीर त्रुटी आहेत. संस्थेतील प्राध्यापकांची संख्या आणि तेथील क्लिनिकल सुविधाही पुरेशा नाहीत त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.पण सत्य काही वेगळंच असल्याचं म्हटलं जातंय. काँग्रेसने आरोप केलाय की, श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समितीने या कॉलेजविरोधात आंदोलन केलं होतं. त्यामुळेच त्याची मान्यता रद्द झाली आहे. .Premium| India Oman CEPA: अमेरिकेच्या टेरिफ धोरणाला भारताने सेपा कराराच्या माध्यमातून दिले चोख उत्तर.ही समिती कोणती आणि त्यांनी का आंदोलन केलं?श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समितीमध्ये जवळपास ६० आरएसएस आणि भाजप समर्थक संघटना आणि व्यक्ती आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की, या महाविदयालयासाठी हिंदु मंदिराचा पर्यायाने हिंदु भाविकांचा पैसा घेतलेला असल्याने त्यात मुस्लिम विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नये. महाविद्यालयाच्या पहिल्याच एमबीबीएस तुकडीत ५० पैकी ४४ विद्यार्थी मुस्लिम होते. याच गोष्टीला या समितीने तीव्र विरोध केला होता. इतकंच नव्हे तर कॉलेजची मान्यता सरतेशेवटी रद्द झाल्यानंतर या समितीतील सदस्यांनी जल्लोषही केला असल्याचा आरोप जम्मू काश्मिरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी केला आहे..विद्यापीठाने अपेक्षित दर्जा न राखल्याने त्यांची मान्यता रद्द झाली, असं मत भाजपच्या नेत्यांनी मांडलं असता, मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी त्यावर प्रतिप्रश्न केले. नियमानुसार राज्याचे उपराज्यपाल आणि भाजप नेते मनोज सिन्हा हे विद्यापीठाचे चॅन्सेलर आहेत..जर विद्यापीठाने दर्जा राखला नसेल तर ती बाब अधिक गंभीर आहे. विद्यापीठाचे प्रमुख कोण आहेत, चॅन्सेलर कोण आहेत? त्यांनाही प्रश्न विचारणं गरजेचं आहे. उपराज्यपाल स्वत: चॅन्सेलर असताना हे होत असेल तर गंभीर बाब आहे. देशातील इतर भागात लोक वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू व्हावं, यासाठी झगडतात पण इथे परिस्थिती उलटी आहे. वैद्यकीय महाविद्यालय बंद पाडण्यासाठी संघर्ष सुरू होता, याची खंत वाटते.ओमर अब्दुल्ला, जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री.संबंधित विद्यापीठातील विद्यार्थी पुढे काय करणार? मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी आरोग्यमंत्री साकिना इत्तू यांना तातडीने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सांगितले आहे आणि SMVDIME ची परवानगी रद्द झाल्यामुळे त्या विद्यापीठात आधीच प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घराजवळील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सामावून घेण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहेत. .Premium|Analysis Paralysis: निर्णय घेण्याऐवजी तुम्ही विचारच करत बसता का? मग कदाचित तुम्हाला ‘अॅनालिसिस पॅरालिसिस’ तर नाही ना?.कॉलेजचं काय म्हणणं आहे?श्री माता वैष्णोदेवी इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल एक्सलन्स या विद्यालयाच्या वेबसाइटवर जाऊन सकाळने तिथल्या हेल्पलाइन क्रमांकाशी संपर्क साधला. त्यावेळी आम्हाला माहिती मिळाली की, सध्या लेटर ऑफ परमिशन रद्द झाल्याने विद्यापीठाची मान्यताच काढून घेण्यात आली आहे. या अभ्यासक्रमासाठी दाखल झालेल्या ५०विद्यार्थ्यांना आता दुसरीकडे सामावून घेण्यात येणार आहे मात्र अजूनही ती अलॉटमेंट झालेली नसल्याचं त्या कर्मचाऱ्याने सांगितलं.कर्मचाऱ्यांच्या मते विद्यापीठातील सोयीसुविधा अतिशय चांगल्या असून हे महाविद्यालय पुन्हा सुरू होण्याची गरज आहे. कारण जर महाविद्यालयच बंद पडलं तर विद्यार्थ्यांचं नुकसान तर होईलच पण कर्मचारीही बेरोजगार होतील..ओमर अब्दुल्ला यांनी नॅशनल मेडिकल कौन्सिलवरही टीका केली. जर सुरुवातीला परवानगी पत्र (Letter of Permission) दिले तर मग नंतर ती रद्द का करावी लागली? त्यावेळी वैद्यकीय महाविद्यलयाची तपासणी नेमकी कोणी केली होती? असे प्रश्न त्यांनी विचारले..राजकीय साठमारी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाचा वादमहाविद्यालयं बंद पडल्यानंतर भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी केला. जम्मू-काश्मीर आम आदमी पार्टीचे नेते अमित कपूर यांनीही याविषयी टीका केली. ते म्हणाले, “महाविद्यालय बंद झाल्यावर काही लोक मिठाई वाटताना दिसले. या कॉलेजमध्ये हिंदु विद्यार्थीसुद्धा होते. त्यांचंही नुकसानच झालं आहे. आज मला सांगावे लागते की जम्मू संपले आहे,” असे ते म्हणाले..माता वैष्णो देवींच्या नावावर असलेली एक वैद्यकीय संस्था बंद केल्याने जम्मूला नेमके काय मिळाले? आरोग्य मंत्रालयाचं प्रवेश नियमांविषयीचं अपयश झाकण्यासाठी थेट कॉलेजच बंद केलं जातंय. जम्मू-काश्मीरला शिक्षा मिळतेय.रवींदर शर्मा, जम्मू-काश्मीर काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते.मात्र भाजपचे जम्मू-काश्मीर अध्यक्ष सत शर्मा म्हणाले की, NMC च्या निर्णयावर पक्षाने कोणताही आनंदोत्सव साजरा केलेला नाही. पायाभूत सुविधांमध्ये त्रुटी आढळल्यानंतरच राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने हा निर्णय घेतला, असं शर्मा यांनी स्पष्ट केलं. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या सरकारचं अपयश लपवण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या या प्रकरणाला धार्मिक रंग दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला..काँग्रेसने यावर सडकून टीका केली आहे. दुसरीकडे पवन खेरा यांनीसुद्धा सरकारवर टीका केली आहे. मुस्लिम विद्यार्थ्यांनी शिकूच नये, असं सत्ताधारी भाजपला वाटतं त्यामुळे त्यांनी ही खेळी केल्याचा आरोप पवन खेरा यांनी केला आहे..दरम्यान या महाविद्यालयातील प्रवेशाच्या वादाविषयी यासाठी शिवसेनेच्या जम्मू-काश्मीर युनिटचे अध्यक्ष मनीष सहनीसुद्धा आंदोलन करत होते. ते म्हणाले, जरी सेनेचे कार्यकर्ते मुस्लिम विद्यार्थ्यांना SMVDIME मधून बाहेर काढण्यासाठी आंदोलन करत होते, तरी या प्रश्नावर काहीतरी तोडगा काढायला हवा होता; मात्र केंद्र सरकारने तर महाविद्यालयाची मान्यताच रद्द केली आणि विषयच संपवला. .महाविद्यालयच बंद करण्याचा निर्णय खरोखरच विद्यार्थी आणि जनतेच्या हिताचा नाही. कारण राजकीय दबाव, तांत्रिक त्रुटी जे काही असेल तरी एखादं चालतं महाविद्यालय बंद होणं विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची दारं बंद होण्यासारखं असतं. जम्मू-काश्मीरसारख्या संवेदनशील भागात वैद्यकीय शिक्षण हा फक्त मुद्दा नसून सामाजिक प्रश्नही असतो कारण याच विद्यार्थ्यांमधून तयार होणारे डॉक्टर्स शेवटी समाजात येणार असतात. संबंधित राज्याच्या आरोग्य सुविधेला हातभार लावणार असतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.