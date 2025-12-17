Premium|Study Room : द्वितीय महायुद्धातील ब्रिटनचे खंबीर नेतृत्व व लोकशाहीचे रक्षण करणारे विन्स्टन चर्चिल

प्रीमियम आर्टिकल

Winston Churchill British Prime Minister : द्वितीय महायुद्धात ब्रिटनला खंबीर नेतृत्व देणारे, नाझीवादाचे कट्टर विरोधक आणि नोबेल विजेते साहित्यिक विन्स्टन चर्चिल यांच्या संघर्षमय जीवनाचा आणि राजकीय धोरणांचा आढावा घेणारा लेख.
विन्स्टन चर्चिल : व्यक्तिमत्त्व, वैयक्तिक जीवन आणि ब्रिटनचे नेतृत्व

विसाव्या शतकातील जागतिक इतिहासात विन्स्टन लिओनार्ड स्पेन्सर चर्चिल (१८७४-१९६५) हे नाव अपूर्व तेजाने झळकते. द्वितीय महायुद्धाच्या सर्वात कठीण काळात ब्रिटनला खंबीर नेतृत्व देणारा, इतिहासकार, राजनितीविशारद आणि साहित्यिक अशा अनेक अंगांनी बहुरंगी असलेला हा व्यक्ती आधुनिक लोकशाहीच्या इतिहासात अनन्यसाधारण स्थान प्राप्त करतो.

