Premium|Study Room : द्वितीय महायुद्धातील ब्रिटनचे खंबीर नेतृत्व व लोकशाहीचे रक्षण करणारे विन्स्टन चर्चिल

विन्स्टन चर्चिल : व्यक्तिमत्त्व, वैयक्तिक जीवन आणि ब्रिटनचे नेतृत्वविसाव्या शतकातील जागतिक इतिहासात विन्स्टन लिओनार्ड स्पेन्सर चर्चिल (१८७४-१९६५) हे नाव अपूर्व तेजाने झळकते. द्वितीय महायुद्धाच्या सर्वात कठीण काळात ब्रिटनला खंबीर नेतृत्व देणारा, इतिहासकार, राजनितीविशारद आणि साहित्यिक अशा अनेक अंगांनी बहुरंगी असलेला हा व्यक्ती आधुनिक लोकशाहीच्या इतिहासात अनन्यसाधारण स्थान प्राप्त करतो..वैयक्तिक जीवन : संघर्ष, संस्कार आणि मनस्वी स्वभावजन्म आणि कुटुंबचर्चिलचा जन्म ३० नोव्हेंबर १८७४ रोजी इंग्लंडमधील ऑक्सफर्डशायर येथील ब्लेनहिम पॅलेसमध्ये झाला. तो उच्चवर्गीय अॅरिस्टोक्रॅटिक कुटुंबातला असला तरी बालपणीची परिस्थिती भावनिकदृष्ट्या प्रतिकूल होती. वडील लॉर्ड रँडॉल्फ चर्चिल हे तडक व्यक्तिमत्त्वाचे राजकारणी तर आई जेननी जेरोम या प्रतिभावान, परंतु अत्यंत व्यस्त सामाजिक कार्यकर्त्या होत्या.शिक्षण आणि सैनिकी प्रशिक्षणत्याला शैक्षणिक अभ्यासात फारसा रस नव्हता. परंतु हॅरोज आणि नंतर सँधर्स्ट अकादमी येथे त्याची शिस्तबद्धता व धाडसाची परीक्षा झाली. सँधर्स्टमधील शिक्षणाने त्याला सैनिकी जीवनाची दिशा दिली.सैनिकी अनुभव आणि पत्रकारितायुवावस्थेत तो ब्रिटिश सैन्यात अधिकारी म्हणून कार्यरत होता. भारत, सूदान, दक्षिण आफ्रिका येथे त्याने युद्ध अनुभव घेतला. बोअर युद्धाच्या काळातील त्याच्या सुटकेची साहसी कहाणी आणि प्रत्यक्ष रणांगणातून केलेली पत्रकारिता यामुळे त्याची ओळख राष्ट्रव्यापी झाली.विवाह आणि कुटुंबजीवन१९०८ मध्ये त्याने क्लेमेंटाइन होझियरशी विवाह केला. हा विवाह चर्चिलच्या आयुष्यातील स्थैर्याचा प्रेरणास्रोत मानला जातो. त्यांच्या पाच मुलांपैकी काहींचे व्यक्तिगत आयुष्य अस्थिर असले तरी कुटुंबाला चर्चिलने नेहमीच महत्त्व दिले..व्यक्तिमत्त्व वैशिष्ट्ये· तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता· अद्भुत स्मरणशक्ती· विनोदबुद्धी व व्यंगचित्रात्मक भाष्य करण्याची हातोटी· असाधारण वक्तृत्वकला· निराशेच्या अंधारातसुद्धा आशावाद टिकवण्याची क्षमतात्याचा विशेष उल्लेख म्हणजे तो साहित्यिकही होता; 'The Second World War' यासारख्या ग्रंथांसाठी त्याला १९५३ मध्ये नोबेल साहित्य पुरस्कार प्राप्त झाला. द्वितीय महायुद्धातील निर्णायक नेतृत्व१९४० मध्ये ब्रिटनची परिस्थिती अतिशय कठीण होती. जर्मनीने युरोप पादाक्रांत केला होता. याच निर्णायक क्षणी चर्चिल पंतप्रधान झाले. त्यांनी राष्ट्राला दिलेल्या 'We shall fight on the beaches…' किंवा 'Their finest hour' यांसारख्या भाषणांनी ब्रिटिश जनतेत प्रचंड आत्मविश्वास ओतला.त्यांच्या नेतृत्वामुळे ब्रिटनने ब्लिट्झ काळातील जर्मन बॉम्बहल्ले सहन करत प्रतिकार कायम ठेवला..मित्रराष्ट्रांचे एकीकरणअमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रँकलिन डी. रूझवेल्ट आणि सोव्हिएत संघाचे जोसेफ स्टॅलिन यांच्याशी व्यापक सुसंवाद व धोरणात्मक समन्वय साधून चर्चिलने ग्रँड अलायन्स मजबूत केली.· लेन्ड-लीज धोरण· नॉर्मंडी आक्रमणाची पूर्वतयारी· जर्मनीविरुद्ध संयुक्त युद्धतंत्रही सर्व पावले चर्चिलच्या कूटनीतीची साक्ष देतात. लोकशाही मूल्यांचे संरक्षणयुद्धकाळात लोकशाही व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य यांचा जप करत त्यांनी ब्रिटनच्या संसदीय परंपरा जिवंत ठेवल्या..युद्धोत्तर काळातील भूमिका१९४५ नंतर अल्पावधीत सत्ता गेली असली तरी १९५१ मध्ये ते पुन्हा पंतप्रधान झाले. शीतयुद्धाच्या सुरुवातीस त्यांनी 'Iron Curtain' हा शब्दप्रयोग करून सोव्हिएत विस्तारवादाविषयी जगाला सावध केले. जर्मनीविरुद्धची भूमिका : दृढता आणि लढाऊ कूटनीती नाझीवादावरील सर्वंकष विरोधचर्चिल हे युरोपातील अनेक राजकारण्यांप्रमाणे शांतता करारांवर अवलंबून राहणारे नव्हते. १९३०च्या दशकातच त्यांनी हिटलरच्या वाढत्या सामर्थ्याबद्दल सातत्याने इशारे दिले होते. त्यांच्या मते नाझीवाद हा युरोपियन लोकशाहीसाठीचा सर्वात मोठा धोका होता..ब्रिटनचे सैनिकी पुनरुज्जीवनचर्चिलने सत्ता मिळताच नौदल, हवाई दल व भूमीसेना यांची जलद पुनर्बांधणी केली. त्यांच्या कृतीमुळे ब्रिटनने 'Battle of Britain'मध्ये जर्मन हवाई दलास थोपवले. रणनिती, मैत्री आणि प्रतिकार· अमेरिका व सोव्हिएत संघ यांच्याशी हातमिळवणी· यूरोपात आक्रमक धोरणाऐवजी दीर्घकालीन प्रतिकारक्षम धोरण· आफ्रिका, भूमध्य समुद्र आणि अटलांटिक या सर्व रणभूमींवर धोरणात्मक आखणीचर्चिलची भूमिका आक्रमक असली तरी तिचा केंद्रबिंदू होता नाझीवादाचा संपूर्ण पराभव आणि यूरोपातील स्वातंत्र्याची पुनर्स्थापना..विन्स्टन चर्चिल हे व्यक्तिमत्त्व अनेकविध आणि अनेकदा विवादास्पद मानले जाते. त्यांच्या धोरणांवर वसाहतवाद, भारताविषयीचा दृष्टिकोन किंवा युद्धकाळातील काही निर्णयांवरून टीकाही होते. तरीही, युरोपच्या स्वातंत्र्यासाठी, लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी आणि नाझीवादाविरुद्ध दृढ नेतृत्वासाठी त्यांनी दिलेले योगदान इतिहासात अमिट आहे.त्यांचे जीवन हे धैर्य, कर्तव्यनिष्ठा, आशावाद आणि कठोर वास्तववाद यांचे अनोखे मिश्रण आहे. जागतिक स्तरावरील संकटाच्या काळात योग्य नेतृत्व कसे असावे याचे चर्चिल हे प्रेरणादायी उदाहरण म्हणावे लागते..