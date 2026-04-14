Premium|Study Room : भारतीय स्टार्टअप क्रांती: रोजगार, गुंतवणूक आणि नवकल्पनांमुळे अर्थव्यवस्थेला नवा कणा

लेखक - श्रीकांत जाधव भारताच्या आर्थिक इतिहासात गेल्या दशकाची नोंद ''स्टार्टअप दशक'' म्हणून केली जाईल. एकेकाळी भारतीय तरुणांचे सर्वोच्च स्वप्न हे सरकारी नोकरी किंवा एखाद्या बहुराष्ट्रीय कंपनीत सुरक्षित ''डेस्क जॉब'' मिळवणे हे होते. मात्र, गेल्या १० वर्षांत हे चित्र पूर्णपणे पालटले आहे. आजचा भारतीय तरुण नोकरी मागणारा नाही, तर नोकरी देणारा (Job Creator) बनला आहे. २०२६ च्या उंबरठ्यावर उभे असताना, भारतीय स्टार्टअप परिसंस्था (Ecosystem) आता केवळ प्रयोगाच्या पलीकडे जाऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा एक मुख्य आधारस्तंभ बनली आहे.स्टार्टअप्सची संख्या आणि जागतिक स्थान २०२६ ची आकडेवारीभारतीय स्टार्टअप्सच्या प्रवासाकडे पाहिले तर थक्क व्हायला होते. २०१६ मध्ये जेव्हा ''स्टार्टअप इंडिया'' अभियान सुरू झाले, तेव्हा देशात केवळ काही मोजके स्टार्टअप्स होते. मात्र, मार्च २०२६ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतात केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या स्टार्टअप्सची संख्या २ लाख ३० हजारांच्या वर गेली आहे. जगाचा विचार करता, स्टार्टअप्सच्या संख्येत अमेरिका आणि चीननंतर भारत आजही तिसऱ्या क्रमांकावर आपला दबदबा टिकवून आहे.केवळ संख्याच नाही, तर या कंपन्यांचे मूल्यही अफाट वाढले आहे. १ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त मूल्य असलेल्या कंपन्यांना ''युनिकॉर्न'' म्हटले जाते. २०२१-२२ मध्ये भारतात युनिकॉर्नची लाट आली होती, जी २०२६ मध्ये अधिक प्रगल्भ झाली आहे. आज भारतात १३५ पेक्षा जास्त युनिकॉर्न कंपन्या कार्यरत आहेत. विशेष म्हणजे, आता केवळ ''ई-कॉमर्स'' किंवा ''फूड डिलिव्हरी''मध्येच नव्हे, तर अंतराळ तंत्रज्ञान (SpaceTech), कृषी तंत्रज्ञान (AgriTech) आणि संरक्षण क्षेत्रातही भारतीय स्टार्टअप्स जागतिक पातळीवर नाव कमावत आहेत..रोजगार निर्मिती : बेरोजगारीवर रामबाण उपाय?भारतासमोर सध्या सर्वात मोठे आव्हान हे रोजगाराचे आहे. दरवर्षी लाखो तरुण पदवी घेऊन बाहेर पडतात. या सर्वांना सरकारी किंवा मोठ्या खासगी उद्योगांत सामावून घेणे अशक्य आहे. अशा वेळी स्टार्टअप्सनी रोजगाराचे एक नवे इंजिन सुरू केले आहे.२०२६ च्या अहवालानुसार, गेल्या पाच वर्षांत स्टार्टअप्सनी भारतात सुमारे २८ लाख थेट नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत. परंतु, यापेक्षाही मोठा परिणाम ''अप्रत्यक्ष रोजगारावर'' झाला आहे. झोमॅटो, स्विगी, ओला, उबेर आणि झेप्टो यांसारख्या प्लॅटफॉर्ममुळे १० लाखांहून अधिक ''गिग वर्कर्स'' (कंत्राटी कामगार) आज आपले घर चालवत आहेत. याव्यतिरिक्त, स्टार्टअप्ससाठी लागणारी सॉफ्टवेअर्स, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक आणि पॅकेजिंग उद्योगांतून लाखो हातांना काम मिळाले आहे. स्टार्टअप्समुळे केवळ शहरांतच नव्हे, तर निमशहरी भागातही रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्याने महानगरांवरील ताण कमी होण्यास मदत होत आहे.लहान शहरांचे मोठे योगदान: टियर-२ आणि टियर-३ शहरांचा उदयभारतातील स्टार्टअप्सची दुसरी लाट ही ''भारत २.०'' मधून येत आहे. सुरुवातीला स्टार्टअप्स म्हणजे फक्त बेंगळुरू, मुंबई किंवा दिल्ली असे समीकरण होते. मात्र, २०२६ मध्ये हे चित्र पूर्णतः बदलले आहे. सध्या नोंदणी झालेल्या एकूण स्टार्टअप्सपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक स्टार्टअप्स हे टियर-२ आणि टियर-३ शहरांतील आहेत.कोल्हापूरचा तरुण शेतीसाठी स्वस्त ड्रोन बनवत आहे, नाशिकचा तरुण वाईन उद्योगासाठी तंत्रज्ञान विकसित करत आहे, तर छत्रपती संभाजीनगरमधील स्टार्टअप्स ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील सुट्या भागांच्या निर्मितीत क्रांती करत आहेत. ही शहरे आता ''इनोव्हेशन हब'' बनत आहेत. स्थानिक समस्यांना स्थानिक पातळीवरच उत्तर शोधल्यामुळे या स्टार्टअप्सचे यश अधिक शाश्वत आहे. यामुळे प्रादेशिक असमतोल दूर होण्यास मदत होत असून स्थानिक पातळीवर संपत्तीची निर्मिती होत आहे..जीडीपीमधील वाटा आणि परकीय गुंतवणूकदेशाच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) स्टार्टअप्सचा वाटा हा आता दुर्लक्षित करण्याजोगा राहिलेला नाही. २०२६ च्या आर्थिक पाहणीनुसार, भारतीय स्टार्टअप्सचा जीडीपीमधील वाटा आता १० ते १२ टक्क्यांच्या घरात पोहोचला आहे. २०३० पर्यंत हा वाटा २० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य केंद्र सरकारने ठेवले आहे.गुंतवणुकीच्या बाबतीत सांगायचे तर, गेल्या दोन वर्षांत जागतिक स्तरावर ''फंडिंग विंटर'' (गुंतवणुकीची कमतरता) असूनही, भारतीय स्टार्टअप्सनी विदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन केला आहे. २०२५ मध्ये भारतीय स्टार्टअप्सनी एकूण २० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निधी उभारला होता. २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीतच यात मोठी वाढ दिसून येत आहे. जपानचे सॉफ्टबँक असो किंवा अमेरिकेचे टायगर ग्लोबल, यांसारख्या मोठ्या गुंतवणूक संस्थांसाठी भारत ही आजही सर्वात सुरक्षित आणि परतावा देणारी बाजारपेठ आहे.विविध क्षेत्रांतील बदल : फिनटेक ते स्पेसटेक स्टार्टअप्सनी आपल्या जगण्याची पद्धत बदलली आहे.फिनटेक (FinTech)युपीआय (UPI) मुळे भारतात पैशांचे व्यवहार डिजिटल झाले आहेत. आज भाजीवाल्यापासून ते मोठ्या शोरूमपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी आपण स्कॅन करून पैसे देतो. यात ''फोन पे'', ''पेटीएम'' आणि ''भारत पे'' यांसारख्या स्टार्टअप्सचा वाटा मोठा आहे. भारत आता जगातील डिजिटल पेमेंटची राजधानी बनला आहे.अॅग्रीटेक (AgriTech)शेती हा भारताचा आत्मा आहे. स्टार्टअप्सनी आता माती परीक्षण, हवामानाचा अंदाज आणि थेट शेतकरी-ते-ग्राहक विक्री यात क्रांती केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे.स्पेसटेक (SpaceTech)इस्रोने (ISRO) खासगी क्षेत्रासाठी दरवाजे उघडल्यापासून भारतात १०० हून अधिक अंतराळ तंत्रज्ञान स्टार्टअप्स उभे राहिले आहेत. स्वतःचे उपग्रह प्रक्षेपित करण्यापासून ते अवकाशातील कचरा व्यवस्थापनापर्यंत हे तरुण उद्योजक काम करत आहेत..सरकारी योजना आणि धोरणात्मक पाठबळस्टार्टअप्सच्या या यशामागे सरकारची धोरणेही तितकीच महत्त्वाची आहेत. ''स्टार्टअप इंडिया'' योजनेला १० वर्षे पूर्ण होत असताना, सरकारने अनेक सवलती दिल्या आहेत.टॅक्स हॉलिडे : नवीन स्टार्टअप्सना सुरुवातीच्या १० वर्षांपैकी कोणत्याही ३ वर्षांच्या नफ्यावर कर भरावा लागत नाही.एंजेल टॅक्समध्ये सवलत : गुंतवणूकदारांना पूर्वी द्यावा लागणारा जाचक कर आता कमी करण्यात आला आहे.सरकारी खरेदी : ''जेम'' (GeM) पोर्टलच्या माध्यमातून आता लहान स्टार्टअप्स आपली उत्पादने थेट केंद्र आणि राज्य सरकारला विकू शकतात. यासाठी त्यांना मोठ्या कंपन्यांशी स्पर्धा करावी लागत नाही.भविष्यातील वाटचाल : २०३० कडे झेपभारतीय स्टार्टअप्स आता प्रगल्भतेच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. २०२६ पासून पुढे आपण ''डीप-टेक'' (Deep-Tech) युगात प्रवेश करत आहोत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), सेमीकंडक्टर निर्मिती आणि हरित ऊर्जा (Green Energy) या क्षेत्रांत भारतीय स्टार्टअप्स मोठी कामगिरी करतील अशी अपेक्षा आहे. भारत जेव्हा ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे स्वप्न पाहत आहे, तेव्हा त्यातील किमान १ ट्रिलियन डॉलरचा वाटा हा थेट स्टार्टअप्सकडून येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..आव्हाने आणि धोके : नाण्याची दुसरी बाजूइतके यश मिळवूनही स्टार्टअप क्षेत्रासमोर काही गंभीर आव्हाने आहेत. सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे ''नफा'' (Profitability). अनेक मोठ्या युनिकॉर्न कंपन्या आजही तोट्यात चालत आहेत. गुंतवणूकदारांचा पैसा Cash Burn होतो आहे, पण प्रत्यक्षात नफा होत नाहीये. २०२६ मध्ये गुंतवणूकदारांचा कल बदलला असून, ते आता केवळ ''वाढ'' (Growth) न पाहता ''नफा'' (Profit) पाहू लागले आहेत. यामुळे अनेक स्टार्टअप्सना आपले अस्तित्व टिकवणे कठीण जात आहे.दुसरे आव्हान म्हणजे ''कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स''. गेल्या काही वर्षांत काही मोठ्या स्टार्टअप्समध्ये आर्थिक अनियमितता आणि व्यवस्थापनातील चुका समोर आल्या आहेत. यामुळे भारतीय स्टार्टअप्सच्या प्रतिमेला तडा जाऊ शकतो. तसेच, जागतिक बाजारपेठेतील मंदी आणि वाढते व्याजदर यामुळे नवीन स्टार्टअप्सना भांडवल मिळवणे कठीण होत आहे.निष्कर्ष : सामान्य माणसासाठी याचा अर्थ काय?स्टार्टअप्स म्हणजे केवळ कोट्यवधींच्या गुंतवणुकीच्या बातम्या नव्हेत. स्टार्टअप्स म्हणजे सुलभ शिक्षण, स्वस्त आरोग्य सेवा, शेतीतील आधुनिकता आणि आपल्या घरातील मुला-मुलींच्या हातात असलेले सन्मानाचे काम होय. भारतीय स्टार्टअप्सनी भारताला ''जुगाड'' करणाऱ्या देशाकडून ''इनोव्हेशन'' करणाऱ्या देशाच्या रांगेत नेऊन बसवले आहे. २०२६ मधील हा वेग जर कायम राहिला, तर भारत खऱ्या अर्थाने जागतिक आर्थिक महासत्ता बनेल.. 