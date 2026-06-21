Premium|Changing Father and fatherhood : तुमचा बाबा बदलतोय का..? जागतिक वडील दिवसाच्या निमित्ताने बदलणाऱ्या बाबाविषयी संशोधन काय सांगतंय..?

Today's changing fatherhoodपुणे – फार पुर्वी बालभारतीच्या पुस्तकात एका कुटुंबाचं चित्र असायचं. ज्या चित्रात आई स्वयंपाक करत असायची, बाबा पेपर वाचत असायचे, मुलं खेळत असायची, आजी भाजी चिरत असायची.. वर्षानुवर्षे हेच चित्र पाहत आणि बघत आपण मोठे झालो.. पण आता हे चित्र बदललं आहे. आता स्वयंपाक घरात आईसोबत बाबाही दिसतोय. हेच चित्र आता प्रत्यक्षातही दिसतं आहे. घरतला बाबा हा मुलांना आता स्वयंपाक करताना, मशीनला कपडे लावताना, मुलांचा अभ्यास घेताना, आजारपणात मुलांची काळजी घेताना दिसतो आहे.एक पुरूष म्हणून पुरुषांमध्ये तर बदल होत आहेतच. पण त्यांच्यातलं पालकत्व, त्यांचं वडील होणं हे त्या पुरूषाला बदलतं आहे. याविषयी नुकतंच एक संशोधन पण समोर आलं आहे. की वडील झाल्यानंतर बाबाच्या मेंदूमध्ये काही बदल दिसून आले आहेत. हे संशोधन नेमकं काय सांगतंय, हल्लीच्या बाबाची प्रतिमा कशी बदलते आहे, बाबासमोरची आव्हानं कशी बदलली आहेत, पालक म्हणून बदलत असाताना पुरूषांना काय वाटतं आणि एकूणातच बाबा बदलतोय हे संशोधनही कसं सिद्ध करतंय हे सगळंच जाणून घेऊया सकाळ+ च्या या विशेष लेखाच्या माध्यमातून....शिक्षिका असणारी दिप्ती डोळे म्हणते, मी जेव्हा माझं लहानपण आठवते तेव्हा माझे वडील आईला मदत तर करायचे पण त्याच्यात एक कडकपणा असे. ते आम्हाला कधीच ओरडले नाहीत पण तरीही आम्हाला मात्र कायम त्यांच्या धाक वाटत होता. पण त्यावेळी ते फार काही वेगळं वाटायचं नाही. कारण घराघरातील वडिलांची प्रतिमा आमच्यासमोर हिच होती. पण आज जेव्हा मी माझ्या मुलाच्या वेळी बाबा या काळातल्या बाबाकडे पहाते आहे तर दोन पिढ्यातला हा फरक लगेचच जाणवतो.आज माझ्या मुलाचा बाबा म्हणजे माझा नवरा सुमित हा जेव्हा माझ्या मुलाशी वागताना मी पहाते तेव्हा बाबा हळवा, संवेदनशील वाटतो. मुलांना धाक असतोच पण तरीही जे अंतर पुर्वी वाटायचं ते फारसं जाणवत नाही. मुलं सहज कुठल्याही विषयावर आपल्या बाबाशी बोलू शकतात. त्यांना आपलं म्हणणं समजून घेतलं जाईल अशी खात्री वाटते. माझ्या मुलाची खूप बारिकसारिक गोष्टी आम्ही दोघं मिळून करतो.मला आठवतंय की माझा मुलगा लहान असताना आम्ही जबाबदाऱ्या वाटून घेतलेल्या. दिवसा बाळ रडलं तर मी असायचे बाळाजवळ; पण माझी झोप व्हावी म्हणून रात्री बाळ रडलं तर त्याला दुधाची बाटली देणे, त्याला शांत करणे, त्याचे डायपर बदलणे याची जबाबदारी सुमितने घेतलेली.पुरूष म्हणून हा दोन पिढ्यात हा फरक होताच पण माझ्या मुलाच्या जन्मानंतर सुमित अधिक जबाबदार झाला, अधिक संवेदनशील झाले, अधिक हळवा झाला असल्याचं मला जाणवतं. तर हो.. पालक होणं हे पुरूषाला बदलतं का, या प्रश्नावर माझं उत्तर नक्कीच हो असं आहे. पितृत्वामुळे पुरूषांचा मेंदू खरंच बदलतोय का, संशोधन काय सांगतंय..?स्पेनमधील काही संशोधकांचा गट आणि University of Southern California यांच्या सहकार्याने एक संशोधन करण्यात आले. यामध्ये वडील झाल्यानंतर पुरूषांच्या मेंदूमध्ये होणाऱ्या बदलांविषयीचा अभ्यास करण्यात आला. पहिल्यांदा वडील होणाऱ्या पुरुषांच्या मेंदूत गर्भधारणेपूर्व आणि बाळ जन्मल्यानंतरच्या बदलांचा अभ्यास केला. यामध्ये त्यांना MRI स्कॅनमध्ये cortical gray matter volume मध्ये घट झाल्याचे दिसले. First-time fathers show longitudinal gray matter cortical volume reductions: evidence from two international samples हा मूळ शोधनिबंध २०२२ मध्ये प्रसिद्ध झाला. त्यावर अधिकचा अभ्यासही या संशोधकांकडून करण्यात आला. यातून समोर आलेल्या निरीक्षणांनुसार वडील झाल्यावर पुरुषांचा मेंदू बदलतो. जेव्हा वडील मुलांच्या संगोपनात जास्त वेळ घालवतात, तेव्हा त्यांच्या मेंदूमध्ये सकारात्मक बदल होतात, ज्यामुळे त्यांची संवेदनशीलता वाढते असे यातून समोर आले..मी पासून आपण पर्यंतचा प्रवासयाविषयी बोलताना काहीच महिन्यांपूर्वी बाबा झालेला राहूल म्हणतो की, बाबा होण्यापूर्वी माझे आयुष्य मुख्यतः स्वतःचे करिअर, मित्रपरिवार, आवडी-निवडी आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याभोवती फिरत होतं. मात्र बाबा झाल्यानंतर माझ्यात मोठा बदल झाला. आता स्वतःपेक्षा मुलाच्या गरजा आणि त्याच्या भविष्याचा विचार करु लागलो आहे. जबाबदारीची जाणीव आणखी वाढलीय असं वाटतंय. मी भावनिकदृष्ट्या अधिक संवेदनशील झालोय असंही मला वाटतंय. मुलं झाल्यानंतर तुमच्यात संयम, सहनशीलता आणि समजूतदारपणा वाढतो. मूल जन्मल्यानंतर 'मी' पासून 'आपण' या प्रवासाची सुरुवात झाली आहे असं वाटतं. पण तरीही पालक म्हणून माझ्यासमोर वर्क लाईफ बॅलन्स, स्वत:साठी वेळ न काढणं, डिजिटल जमान्यात मुलांना वाढवणं कठिण वाटतं आहे, आर्थिक ताण येतो, घरच्यांकडून बदलेल्या अपेक्षाही असतात.पुर्वीचा बाबा आणि आताचा बाबा याच्यासमोरची आव्हानं बदलली आहेत का या प्रश्नाचे उत्तर देताना राहूल म्हणाला हो नक्कीच बदलली आहेत. पुर्वी जबाबदाऱ्या वाटून घेतलेल्या होत्या. आईने घर, मुलं बाळं बघायची आणि वडिलांनी घरासाठी पैसा आणणे, बाहेरची कामं करायची. आता दोघं मिळून दोन्ही जबाबदाऱ्या सोबत पार पाडत असल्याने मुलांसोबत वेळ घालवल्याने पुरूषामधील संवेदनशीलता, नाजूकपणाला हाताळण्याचं कौशल्य, मुलांचे प्रश्न समजून घेणं त्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलपणे बघणं, त्या शांतपणे सोडवणं या गोष्टी झाल्या आहेत.मी जेव्हा माझ्या मुलासोबत खेळतो, त्याला सांभाळतो तेव्हा साहजिकच मी त्या हळूवारपणाच्या जवळ जातो आणि त्या बाळाचे प्रश्न त्याच्या नजरेतून पाहू शकतो. संवेदनशीलता ही एका दिवसात येत नाही. तुम्ही घरात, माणसांमध्ये वेळ घालवल्याने, त्यांच्या भावना समजून घेतल्याने ती हळूहळू वाढत जाते असं मला वाटतं..Premium|Modern Parenting Challenges : आधुनिक पालकत्वाचा वाढता ताण आणि मुलांच्या विकासाचे आव्हान. पुरूष अधिक संवेदनशील होतोय..?या विषयातील संशोधनं ही भारतातदेखील झाली आहेत. Cultural understandings of fathering and fatherhood in India : An exploration of lived experiences हा अभ्यास भारतात युक्ता गोयल आणि शेफाली मिश्रा यांनी केला. २०२३-२४ केलेल्या अभ्यासात दिल्लीतील कुटुंबातील मुलांच्या व पालकांच्या अनुभवांच्या मुलाखती घेतल्या. यामध्ये वडील म्हणजे फक्त कमावणारा या जुन्या कल्पनेपलीकडे जाऊन वडिलांची भावनिक भूमिका अभ्यासली. त्यात असे समोर आले की, अनेक भारतीय वडील मुलांच्या शिक्षणात, निर्णयांमध्ये आणि भावनिक आयुष्यात अधिक सहभागी होत आहेत. तरीही आर्थिक जबाबदारी माझीच ही पारंपरिक भूमिका ही त्यांच्या मनात कायम आहे.Indian fathers' perceptions of young childcare and feeding - A qualitative study २०२४ Deakin University आणि BHU, कोलकत्ता येथील संशोधकांनी केलेल्या या अभ्यासात वडिलांकडून मुलांची घेतली जाणारी काळजी या विषयात अभ्यास केला आहे. त्यामध्ये म्हटलं आहे की, भारतातील छोट्या आणि नोकरी करणाऱ्या छोट्या करणाऱ्या कुटुंबात वडील मुलांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी आणि सुरुवातीच्या संगोपनात कसे सक्रिय झाले आहेत यावर प्रकाश टाकला आहे..Premium|Why are marriages delayed? : तुम्ही बेस्ट शोधायच्या नादात योग्य व्यक्ती गमावत आहात का? लग्नाच्या बाबतील हल्ली ‘चॉइस पॅरालिसिस’ का दिसून येतोय.?.वडिल झालेल्या पुरूषांच्या हार्मोनमध्येही बदलपारंपरिकपणे टेस्टोस्टेरॉन हा पुरुषत्वाचा, आक्रमकतेचा हार्मोन मानला जातो. पण संशोधनात असे दिसून आले आहे की, जेव्हा पुरुष लग्न करतात किंवा वडील बनतात, तेव्हा त्यांच्यातील टेस्टोस्टेरॉनची पातळी नैसर्गिकरित्या कमी होते. यामुळे ते अधिक काळजी घेणारे आणि संवेदनशील बनतात. नॉर्थवेस्टर्न युनिव्हर्सिटी कडून २०११ मध्ये एक दीर्घकालीन अभ्यास प्रसिद्ध करण्यात आला होता. संशोधकांनी ६०० पेक्षा जास्त पुरुषांचा ५ वर्षांहून अधिक काळ अभ्यास केला. ज्या क्षणी पुरुष वडील बनतात, त्या क्षणी त्यांच्यातील टेस्टोस्टेरॉनची पातळी लक्षणीयरीत्या घसरते. निसर्गच पुरुषांना मुलांची काळजी घेण्यासाठी आणि त्यांच्याशी भावनिकदृष्ट्या जोडले जाण्यासाठी अधिक संवेदनशील बनवतो, हे यातून सिद्ध झाले.ऑक्सिटोसिन हा हार्मोन सहसा महिला किंवा आयांशी जोडला जातो ज्याला प्रेमाचा किंवा बॉन्डिंग हार्मोन असंही म्हटलं जातं. परंतु, आधुनिक संशोधनात असे दिसून आले आहे की, पुरुषांमध्येही हा हार्मोन तितकाच सक्रिय असतो.जेव्हा वडील आपल्या नवजात बाळासोबत वेळ घालवतात, त्यांना कडेवर घेतात किंवा खेळतात, तेव्हा त्यांच्या शरीरात महिलांइतकीच ऑक्सिटोसिनची पातळी वाढते. यामुळे पुरुषांमध्ये सहानुभूती, प्रेम आणि संवेदनशीलता वाढते. आजकालचे पुरुष मुलांच्या संगोपनात जास्त वेळ देत असल्यामुळे त्यांच्यात हा बदल प्रकर्षाने दिसत असल्याचंही इस्राईलच्या बार-इलान युनिव्हर्सिटीमध्ये केलेल्या संशोधनातून समोर आलं आहे.थोडक्यात काय तर आजची आई जशी बदलते आहे. ती जशी घराबाहेर पडते आहे तसाच पुरूषही अधिक घरात येतो आहे. आणि जर तो बाबा असेल तर तो आपल्या मुलांच्या अधिक जवळ जातो आहे हेच हे अनुभव आणि संशोधनं देखील सांगत आहेत.आज जागतिक बाबा दिवस..! बदलत्या काळासमोरील आव्हानं पेलत आणि त्यातून स्वत:ला अधिकाधिक चांगला बाबा करण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या, बदलणाऱ्या गोष्टींचे अर्थ नव्याने समजून घेत त्याप्रमाणे स्वत:ला बदलणाऱ्या आणि एका आईप्रमाणेच संवेदनशील बाबा होऊ पहाणाऱ्या, ‘बाबा’ ला जागतिक बाबा दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा..!------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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