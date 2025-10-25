Premium| Yashomati Thakur: लाडकी बहीण योजना केवळ मतांसाठी आहे का?

काँग्रेसच्या नेत्या, माजीमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी लाडकी बहीण योजनेवरून महायुती सरकारच्या कारभारावर जोरदार टीका केली. राहुल गांधी आणि काँग्रेसची मतचोरीबद्दलची भूमिका आणि त्यांच्या मतदारसंघातील आकडेवारी स्पष्ट करीत येत्या काळात मतचोरीच्या विरोधात आक्रमकपणे लढणार असल्याचे सांगितले. भाजप नेत्या नवनीत राणांसोबतचा वाद, महिला राजकारणी म्हणून सामोरे जातानाचे प्रसंग आणि वैयक्तिक आयुष्य याबद्दल त्या मनमोकळेपणाने बोलल्या. साप्ताहिक ‘सरकारनामा’चे प्रतिनिधी सचिन वाघमारे यांनी यशोमती ठाकूर यांच्याशी साधलेला संवाद... .राज्यात काँग्रेसचा पराभव का होतोय? आकडे खाली येतात बऱ्याच ठिकाणी? जुन्या पद्धतीने आंदोलन करणे किंवा पक्षाची बांधणी पुन्हा करायला हवी का?या निमित्ताने एक गोष्ट आपल्याला नक्की सांगेन की, ज्यावेळेस काँग्रेस सत्तेत होती. त्यावेळी काँग्रेसचे काही बाबीकडे दुर्लक्ष झाले. राष्ट्रसेवा दलाला पुढे आणायला हवे होते. आता त्या गोष्टी पुन्हा व्हायला लागल्या आहेत. सध्या तर देशात लोकशाही अस्तित्वात आहे की नाही हाच प्रश्न सतावत आहे. सध्या स्वातंत्र्य दिनाला देशात हे खायचे हे नाही खायचे तर हे घालायचे ते नाही घालायचे, असे सुरु आहे. आम्ही देवाला मानतो पण पुण्यात बजरंग दलाचे कार्यकर्ते सोमवारी झोमॅटो अथवा अन्य एजन्सीकडून नॉनव्हेज पुरवठा करणाऱ्याला देऊ देत नाहीत. संविधानाने दिलेला त्यांचा अधिकार तुम्ही हिरावून घेत आहेत..काँग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप होतो. नेतृत्व कार्यकर्त्यांना सहज उपलब्ध नाही. कार्यकर्ते व नेत्यामध्ये मोठे अंतर आहे, अशा तक्रारी असतात.आपले काय मत?अजिबात नाही. २००४ सालच्या निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर मी २००८ मध्ये काँग्रेसची जनरल सेक्रटरी म्हणून काम केले. २००४ साली राहुल गांधी राजकारणात आले. त्यावेळी आम्ही पहिल्यांदा लोकसभा निवडणूक लढवली. त्यावेळेपासून आम्ही सातत्याने आम्ही त्यांना भेटत असतो. त्यामुळे ते कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांच्यासाठी नेहमीच उपलब्ध असतात. मी जनरल सेक्रेटरी होते. त्यावेळच्या टीमला राहुल गांधी यांनी ब्लॅकबेरी फोन दिले होते. त्यासोबतच त्यांनी वापरण्यासाठी छोटे लॅपटॉप दिले होते. एकाद्या पक्षाचे नेतृत्व करीत असताना त्यांच्याकडे खूप कामे असतात. त्यांना पूर्ण देशाकडे बघायचे असते पूर्ण संघटनेवर लक्ष द्यावयाचे असते. त्यामुळे आम्ही तेव्हापासून त्यांच्याशी जोडलेलो आहोत. त्यासाठी एक सिस्टीम असते त्या सिस्टीमनुसार तुम्ही गेलात तर तुम्ही त्यांच्याशी जोडलो जातात..महिला व बालकल्याण खात्यांतर्गत लाडकी बहीण योजना राबवली जात आहे? प्रत्येक महिलेला थेट पैसे दिले जातात. ते योग्य आहे का? आपले मत काय?महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना चांगली आहे. मात्र, केवळ मतदान मिळवण्यासाठी हे तुम्ही करत असाल तर चुकीचे आहे. सरसकट तुम्ही सगळयांना पैसे दिले. ज्यांनी फॉर्म भरला त्यांना पैसे दिले. त्यामध्ये १४ हजारांच्यावर पुरूष लाभधारक सापडले. त्याशिवाय अनेकांकडे दोन-दोन गाड्या आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे तुम्ही निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेऊन हे जे केले ते चुकीचे आहे. बचत गटाच्या माध्यमातून आता रोजगार उपलब्ध करून काही दिला तर ते योग्य ठरेल. त्याशिवाय उद्योग व व्यवसाय करण्यासाठी मदत करता आले तर ते ठीक आहे. मात्र, तुम्ही मतदानाच्या आदल्या दिवशीपर्यंत महिलांच्या खात्यावर रक्कम जमा केली. त्यामुळे हा सर्व प्रकार सत्तेत येण्यासाठी करण्यात आला. त्यामुळे आता काय होत आहे. तुम्ही समाजकल्याण, आदिवासी व इतर विभागांच्या गरीबांच्या कल्याणाचे पैसे लाडकी बहीणसाठी वळविता. अशामुंळे तुमची तिजोरी रिकामी झाली आहे. कंत्राटदारांचे पैसे देखील वळवत आहात. त्यामुळे कंत्राटदारसुद्धा आत्महत्या करत आहेत. त्याशिवाय एका आमदारालाही तुम्ही आमदारनिधीचे पैसे दिले नाहीत. कितीतरी कोटी रुपयांचे कर्ज तुम्ही महाराष्ट्रावर करून ठेवले आहे. याचा विचार कोण करणार?.राहुल गांधी यांनी मतचोरीच्या प्रकरणावरून केलेल्या आरोपाविषयी तुम्हाला काय वाटते?ज्यावेळेस मी मतदार याद्या मागवल्या त्यावेळी चूक लक्षात आली. मतदार यादी एक्सेल फॉरमॅटमध्ये मागवल्या त्यानंतर नेमका प्रकार उघड झाला. चोरी हा विषय आम्हाला कधीच माहित नाही. आम्हाला हा विषय कधी शिकवलाच गेला नाही त्यामुळे मत चोरीचे संस्कार आमच्यावर नाहीत. चोरी हा प्रकार कधी काँग्रेस अथवा आमच्या घरामध्ये सुद्धा नाही. आपण आपले काम करत राहायचे. त्यामध्ये असे झाले की मतदानाची एक्सेल फाइल आम्हाला दिली जात नव्हती. पण काही तरी करून ती फाइल आम्ही मिळवली. तिवसा विधानसभा मतदारसंघातील मतदार यादीची एक्सल फाइल आल्यानंतर त्यामध्ये जवळपास १४ हजार मते बनावट असल्याचे लक्षात आले. तोपर्यंत लोकशाहीमध्ये मतांची चोरी होऊ शकते असा विषयच नव्हता. निकाल लागल्यानंतर काँग्रेस पक्षाकडूनच आम्हाला सांगण्यात आले होते की तुम्ही याचिका दाखल करायला हवी. त्यामुळे आम्ही याचिका दाखल केली. आम्ही त्यांच्याकडे व्हीव्हीपॅट व बऱ्याच गोष्टीची माहिती मागवली मात्र त्यांनी काहीच माहिती न देता गफलत केली..लोकसभा निवडणूक मतमोजणीवेळी नेमके काय घडले?लोकसभा निवडणुकीत देखील आमच्या निवडून आलेल्या खासदाराचे मताधिक्क्य २० हजारांचे होते. अमरावती लोकसभा मतदारसंघातील परिस्थिती तशी नव्हती. या ठिकाणी महाविकास आघाडीचा उमेदवार ५० ते ६० हजार मताने निवडून यायला हवा अशी स्थिती होती. या निवडणुकीची मतमोजणी झाली. मात्र, निकाल घोषित केला जात नव्हता. त्यावेळी मी त्याठिकाणी जाऊन बसले. तरीही निकाल जाहीर करण्यास रात्रीचे साडेआठ वाजवले होते. त्यामुळे त्याठिकाणी आम्हाला आंदोलनात्मक पवित्रा घ्यावा लागला होता. आम्ही कार्यकर्त्यांना बोलावून घेऊन आंदोलन करण्याची तयारी सुरु केली. त्यावेळी उमेदवार विजयी करण्यापूर्वी यंत्रणेकडून फोनाफोनी सुरु होती. त्यावेळी गफलत करण्याचे प्रयत्न सुरु होते. आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी आमच्या उमेदवाराला विजयी घोषित करून प्रमाणपत्र दिले..विधानसभा निवडणुकीवेळी काय घडले?विधानसभा मतमोजणीवेळी मी आतमध्ये कधी जात नाही. स्वतःची मतमोजणी असल्यास आतमध्ये मी कधीच जात नसते. मात्र, यावेळीी मतमोजणी केंद्रावर गोंधळ दिसून येत होता. विशेष म्हणजे विधानसभा निवडणुकीत वातावरण पूर्णपणे पोषक होते. आम्ही प्रचारात व सभेत त्याशिवाय घरोघरी जाऊन प्रचार करण्यात आघाडी घेतली होती. विरोधकासाठी पोषक वातावरण दिसत नव्हते. मात्र, मतमोजणीनंतर तेच निवडून आले. त्यावेळी मी माझा पराभव मान्यही केला. त्यानंतर दोन-चार दिवस लोक घरी येऊन भेटत होते. त्यानंतर मी मतदारसंघात फिरून आढावा घेतला. त्यावेळी नेमके काय झाले याचे कारणही शोधले..मतचोरीचा प्रकार कसा समोर आला?तिवसा मतदारसंघातून अत्यल्प मताने पराभव स्वीकारावा लागला. त्यानंतर पराभवाची कारणे शोधत असताना मत चोरीचा प्रकार आढळून आला. माझ्या मतदारसंघात जवळपास १४ हजार मते बनावट दिसली. २००९ पासून २०२४ पर्यंत दर निवडणुकीत तीन ते पाच हजार मते वाढतात. मात्र, यावेळेस पहिल्यांदाच मते कमी झाली. विशेष म्हणजे प्रत्येक गावात २०० मते त्या गावातील नसल्याचे पुढे आले आहे. हे या विरोधात आम्ही सर्व लढाई लढणार आहोत. एका काँग्रेसची जबाबदारी नाही तर सर्वांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी सर्व नागिरकांनी देखील पुढे आले पाहिजे. लोकसभा निवडणुकीवेळी शेतकऱ्यांचा इतका रोष असताना असे कसे होऊ शकते. त्याचमुळे आता मतचोरीच्या विरोधात आक्रमकपणे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी मोहीम राबवत आहेत. त्यासाठी टीम काम करीत असून गडबड झालेल्या मतदारसंघातील आकडेवारीची खातरजमा स्वतंत्र यंत्रणेकडून केली जात आहे. मतचोरी काँग्रेसवाले हे होऊ देणार नाहीत. त्यासाठी सर्वच स्तरातून प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी प्रसंगी कोर्टातही न्याय मागणार आहोत. असताना असे कसे होऊ शकते. त्याचमुळे आता मतचोरीच्या विरोधात आक्रमकपणे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी मोहीम राबवत आहेत. त्यासाठी टीम काम करीत असून गडबड झालेल्या मतदारसंघातील आकडेवारीची खातरजमा स्वतंत्र यंत्रणेकडून केली जात आहे. मतचोरी काँग्रेसवाले हे होऊ देणार नाहीत. त्यासाठी सर्वच स्तरातून प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी प्रसंगी कोर्टातही न्याय मागणार आहोत. या सर्वांविरोधात लढण्याचा कणखरपणा नेमका कसा आला?हा कणखरपणा रक्तातच आहे. आयुष्यात मी खूप उतार-चढ पाहिले आहेत. त्यामुळे असा स्वभावच आहे. राजकारणात मी वयाच्या २७ व्या वर्षी आले. त्यानंतर एका वर्षातच म्हणजे २८ व्या वर्षी माझ्या पतीचे निधन झाले. त्यावेळी आता राजकारण करायचे की नाही हा विषय होता. करायचे असेल तर कणखर होण्याऐवजी पर्याय नव्हता. जोपर्यंत एका विधवा महिलेची इमेज होत नाही. तोपर्यंत ती राजकारणात यशस्वी होऊ शकत नाही. त्यामुळे माझा स्वभावच तसा आहे जे खरे आहे ते खरे आणि जे खोटे आहे ते खोटे. प्रत्येक ठिकाणी आक्रमक होऊन चालत नाही. मात्र, काही ठिकाणी आक्रमक व्हावे लागते. २००९ मध्ये मी पहिल्यांदा निवडून आले. त्यानंतर २०१४ साली निवडून आले त्यावेळी भाजप-शिवसेनेचे सरकार होते. त्यावेळी जनतेच्या प्रश्नासाठी आक्रमकपणे आंदोलन करावे लागले. तर २०१९ साली अडीच वर्ष महाविकास आघाडीचे सरकार होते. त्याकाळी कोरोना असल्याने फारसे काही करता आले नाही. लागते. २००९ मध्ये मी पहिल्यांदा निवडून आले. त्यानंतर २०१४ साली निवडून आले त्यावेळी भाजप-शिवसेनेचे सरकार होते. त्यावेळी जनतेच्या प्रश्नासाठी आक्रमकपणे आंदोलन करावे लागले. तर २०१९ साली अडीच वर्ष महाविकास आघाडीचे सरकार होते. त्याकाळी कोरोना असल्याने फारसे काही करता आले नाही. 