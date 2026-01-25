पुणे

Pune Scam: आळंदीत पतसंस्थेची ११ कोटींची फसवणूक; बनावट कागदपत्रांद्वारे सोनेतारण, व्यवस्थापकासह तिघांवर गुन्हा!

major Economic offence in Alandi Area: आळंदीत पतसंस्थेच्या व्यवस्थापकाचा ११ कोटींचा अपहार; बनावट कागदपत्रांद्वारे सोनेतारण
Major Financial Scam Alandi Patsanstha Duped of ₹11 Crore

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आळंदी : येथील अमृतानुभव नागरी सहकारी पतसंस्थेची बनावट कागदपत्रांच्या आधारावर बनावट कर्जदार उभे करून त्यांना सोनेतारण कर्ज देत ११ कोटी ३ लाख १३ हजार ३८० रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी तिघांवर आळंदी पोलिस ठाण्यामध्ये शुक्रवारी (ता. २३) रात्री गुन्हा दाखल केल आहे. त्यामध्ये पतसंस्थेचा व्यवस्थापक सचिव बाळू अर्जुन पवार (रा. पगडे वस्ती- चऱ्होली खुर्द), पतसंस्थेचा ऑडिटर संजय मोहन लांडगे (रा. हडपसर, पुणे) आणि सोनार पूर्णानंद अरविंद खोल्लम (वय ५२, चऱ्होली बुद्रुक, ता. हवेली), या तिघांचा समावेश आहे.

pune
crime
gold
Cyber Fraud
scam
alandi
fake documents
district
Cooperative Banks
Fraud Crime

