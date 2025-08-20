11th Admission : खुल्या फेरीत १८ हजार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश; अकरावी ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया

पुणे : इयत्ता अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत सर्वांसाठी खुल्या (ओपन टू ऑल) या फेरीअंतर्गत आतापर्यंत राज्यातील एकूण ८५ हजार १०१ विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी महाविद्यालय देण्यात आले आहे. या फेरीत मंगळवारी एकूण १८ हजार ८४५ विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश निश्चित केला आहे..संपूर्ण राज्यात यंदा अकरावीच्या प्रवेशासाठी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. राज्यातील एकूण नऊ हजार ५२८ कनिष्ठ महाविद्यालयातील २१ लाख ५४ हजार ६९२ जागांसाठी ही प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात आहे. या अंतर्गत सर्वांसाठी खुल्या प्रवेश फेरीत कला शाखेसाठी २३ हजार ९६१, वाणिज्य शाखेसाठी २४ हजार १४५ आणि विज्ञान शाखेसाठी ३६ हजार ९९५ अशा एकूण ८५ हजार १०१ विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमानुसार कनिष्ठ महाविद्यालय अलॉट करण्यात आले आहे. .त्यापैकी जवळपास १८ हजार ८४५ विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी कनिष्ठ महाविद्यालयात जाऊन प्रवेश निश्चित केला आहे. यामध्ये ‘कॅप’ फेरीसाठी एकूण १८ हजार ८२ तर, व्यवस्थापन कोट्याअंतर्गत ७६३ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले आहेत. प्रवेशासाठी शुक्रवारपर्यंत (ता. २२) मुदत देण्यात आली आहे..खुल्या फेरीतील प्रवेशाची विभागनिहाय आकडेवारीविभाग\t कॅप प्रवेशकोटा प्रवेश\tएकूण प्रवेशअमरावती १,८२९\t४८\t१,८७७छत्रपती संभाजीनगर\t २,५२४\t६६ \t२,५९०कोल्हापूर\t १,६८७\t६२\t१,७४९लातूर\t १,४२०\t३७\t१,४५७मुंबई\t १,९५९\t१८३\t२,१४२नागपूर\t २,६६६\t५५\t२,७२१नाशिक\t २,१८०\t१०३\t२,२८३पुणे\t ३,८१७\t२०९\t४,०२६एकूण १८,०८२\t७६३\t१८,८४५ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.