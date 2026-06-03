पुणे

Sugarcane labour Scam: ऊसतोड मजुरांच्या नावाखाली १.२२ कोटींची फसवणूक; पाचपैकी दोन मुकादम जेरबंद, विश्वास ठेवला अन् लाखो रुपये गमावले

Farmers lose lakhs in sugarcane harvesting labour racket: ऊसतोड मजुरांच्या नावाखाली शेतकरी-कंत्राटदारांची कोटींची लूट; दोन मुकादम तुरुंगात, उर्वरित तिघांचा शोध सुरू
Trust Turned Costly: Farmers Lose Lakhs in Fake Sugarcane Labour Racket

Trust Turned Costly: Farmers Lose Lakhs in Fake Sugarcane Labour Racket

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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राजेश कणसे

आळेफाटा : ऊसतोड मजुरांच्या नावाखाली शेतकरी व कंत्राटदारांना १ कोटी २२ लाख ४५ हजार रूपयांचा 'गंडा घालणा-या ५ मुकादमापैकी २ जणांना आळेफाटा पोलिसांनी केली अटक केली आहे.

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