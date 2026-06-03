Sugarcane labour Scam: ऊसतोड मजुरांच्या नावाखाली १.२२ कोटींची फसवणूक; पाचपैकी दोन मुकादम जेरबंद, विश्वास ठेवला अन् लाखो रुपये गमावले

राजेश कणसे आळेफाटा : ऊसतोड मजुरांच्या नावाखाली शेतकरी व कंत्राटदारांना १ कोटी २२ लाख ४५ हजार रूपयांचा 'गंडा घालणा-या ५ मुकादमापैकी २ जणांना आळेफाटा पोलिसांनी केली अटक केली आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.याबाबत आळेफाटा पोलीस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक विश्वास जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार बेल्हे (ता. जुन्नर) येथील शेतकरी विजय बाळासाहेब घोडके यांनी २०२५-२६ च्या गळीत हंगामासाठी मजुरांची आवश्यकता असल्याने मुकादम जगन्नाथ जायभाये आणि ज्ञानदेव वाघ यांच्याशी संपर्क साधला होता. मुकादमांनी 'आमच्याकडे मोठ्या प्रमाणात मजूर उपलब्ध आहेत' असे सांगून घोडके यांचा विश्वास संपादन केला. कराराप्रमाणे घोडके आणि त्यांच्या मुलाने मिळून आर.टी.जी.एस. व चेकद्वारे सुमारे २६ लाख रुपये ॲडव्हान्स म्हणून दिले. मात्र, पैसे मिळताच मुकादमांनी मजूर पाठवले नाहीत. घोडके यांनी मुकादमांच्या गावी जाऊन चौकशी केली असता त्यांचे फोन बंद होते आणि घराला कुलूप लावून ते पसार झाले होते..आळेफाटा पोलिसांनी ज्ञानदेव तेजराव वाघ (रा. गेवराई खु, जि. छत्रपती संभाजीनगर), जगन्नाथ रेवननाथ जायभाये (रा. दुनगाव, जि. जालना), काकासाहेब बाबुराव आगळे (रा. गेवराई खुर्द), सुधाकर मुरलीधर वाघ (रा. गेवराई खुर्द), राजु लोभा चव्हाण (रा. परदरी तांडा) अशा पाच मुकादमांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला होता.या पाच आरोपींपैकी ज्ञानदेव तेजराव वाघ व जगन्नाथ रेवन्नाथ जायभाये या दोघांना पोलिसांनी गेवराई खुर्द या ठिकाणी जाऊन अटक केली असुन बाकी तीन आरोपींचा तपास चालू आहे..दरम्यान पोलिसांनी तपास चालु केला असता ही फसवणूक केवळ एका व्यक्तीपुरती मर्यादित नसून मोठी साखळी असल्याचे समोर आले आहे. आरोपींनी अशाच पद्धतीने परिसरातील सतीश भास्कर हांडे,भास्कर अंबादास हांडे , सुरेश शंकर औटी, ज्ञानदेव बाबुराव येवले, भानुदास सोपान खराडे ,दत्तात्रेय दगडू गुंजाळ,दिपक पोपटराव उबाळे , काशिनाथ भिकाजी जाधव,संदीप रामदास डावखर या शेतकऱ्यांकडून व कत्राटदारांकडून लाखो रुपये उकळले आहे..Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत. गुन्ह्याचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक विश्वास जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमोल पन्हाळकर करत आहेत. ऊसतोडणी हंगामात मजुरांच्या नावाखाली होणाऱ्या अशा फसवणुकीपासून सावध राहण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे तसेच ज्या शेतकऱ्यांचे तसेच कंत्राटदारांची फसवणूक झालेली आहे त्यांनी आळेफाटा पोलिसांशी संपर्क साधावा असे आवाहन पोलीस निरीक्षक जाधव यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.