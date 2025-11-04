पुणे

पिंपरखेडमध्ये धक्कादायक घटना! 'तब्बल ४२ तासानंतर 13 वर्षाच्या रोहनवर अंत्यसंस्कार'; बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू, ग्रामस्थ संतप्त..

Leopard Kills 13-Year-Old Boy in Pimparkhed: १२ ऑक्टोबर रोजी शिवन्या शैलेश बोंबे (वय ५) या बालिकेचा, तर २२ ऑक्टोबर रोजी भागुबाई जाधव (वृद्ध महिला) यांचा बळी गेला होता. सलग तिन्ही बळींच्या घटनांनंतरही वनविभाग आणि प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना न झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला.
“Pimparkhed villagers express anger after 13-year-old Rohan’s death in leopard attack; cremation held 42 hours later.”

सकाळ वृत्तसेवा
-संजय बारहाते

टाकळी हाजी : रविवारी बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या रोहन विलास बोंबे (वय १३, पिंपरखेड) ता शिरूर या चिमुकल्या विद्यार्थ्यावर तब्बल ४२ तासांनंतर मंगळवारी पिंपरखेड येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या अंत्यसंस्कारासाठी परिसरातील नागरिक, नातेवाईक आणि शाळकरी मुले मोठ्या संख्येने उपस्थित होती. परिसरात शोककळा पसरली होती.

