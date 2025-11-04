पिंपरखेडमध्ये धक्कादायक घटना! 'तब्बल ४२ तासानंतर 13 वर्षाच्या रोहनवर अंत्यसंस्कार'; बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू, ग्रामस्थ संतप्त..

-संजय बारहाते टाकळी हाजी : रविवारी बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या रोहन विलास बोंबे (वय १३, पिंपरखेड) ता शिरूर या चिमुकल्या विद्यार्थ्यावर तब्बल ४२ तासांनंतर मंगळवारी पिंपरखेड येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या अंत्यसंस्कारासाठी परिसरातील नागरिक, नातेवाईक आणि शाळकरी मुले मोठ्या संख्येने उपस्थित होती. परिसरात शोककळा पसरली होती..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.रविवारी दुपारी सुमारास रोहन हा घराजवळ शौचासाठी गेला असताना अचानक बिबट्याने त्याच्यावर झडप घालत जीव घेतला. या घटनेनंतर गावात एकच हळहळ उसळली. संतप्त ग्रामस्थांनी बिबट्याच्या वाढत्या हल्ल्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत बेट भागात बंद पाळला आणि ठिकठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन केले..गेल्या काही दिवसांत हा बिबट्याचा तिसरा बळी ठरला आहे. १२ ऑक्टोबर रोजी शिवन्या शैलेश बोंबे (वय ५) या बालिकेचा, तर २२ ऑक्टोबर रोजी भागुबाई जाधव (वृद्ध महिला) यांचा बळी गेला होता. सलग तिन्ही बळींच्या घटनांनंतरही वनविभाग आणि प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना न झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर संतप्त नागरिकांनी मंचर येथेही रास्ता रोको आंदोलन केले. ग्रामस्थांनी रोहनच्या मृत्यूला जबाबदार ग्रामस्थांमध्ये तिव्र असंतोष व्यक्त केला जात आहे..दरम्यान, या गंभीर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल हे आज (मंगळवारी) दुपारी बारा वाजता घटनास्थळी भेट देणार असल्याची माहिती मिळाली आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...स्थानिक नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने बिबट्याला जेरबंद करण्याची आणि प्रभावी वननियोजन राबविण्याची मागणी केली जात आहे. दरम्यान एका बिबट्याला जेरबंद करण्यात आले असून त्या बिबट्याला तेथेच ठार मारावे या मागणीसाठी ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.