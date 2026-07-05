Pune Power Cut: बाणेर-बालेवाडीत वीजेचा खेळखंडोबा! १५ तास ब्लॅकआऊटने नागरिक हैराण; पाणी अन् वीज दोन्ही गायब

-शीतल बर्गेबालेवाडी : बालेवाडी परिसरात तब्बल १५ तास वीज पुरवठा खंडित झाला तर बाणेर परिसरात १२ तास वीजपुरवठा खंडित राहिल्याने नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागला. मध्य रात्री पासूनच वीज गायब झाल्याने घरगुती कामे, पाणीपुरवठा, इंटरनेट सेवा तसेच घरातून काम करणाऱ्या नागरिकांच्या कामकाजावर मोठा परिणाम झाला..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...वीज पुरवठा दीर्घकाळ बंद असल्याने लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि रुग्णांना विशेष त्रास सहन करावा लागला. अनेक सोसायट्यांमधील लिफ्ट बंद पडल्याने रहिवाशांची गैरसोय झाली. इन्व्हर्टर आणि जनरेटरची क्षमता संपल्यानंतर नागरिकांना अंधारात वेळ काढावा लागला.बालेवाडी परिसरातील समर्थ लेन परिसरात शुक्रवारी पहाटे वीज पुरवठा खंडित झाला. सलग १५ तासाने वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला. या दरम्यान नागरिकांनी अनेक वेळा ऑनलाईन तक्रारी केल्या, महावितरण ला दूरध्वनी हून संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला परंतु समोरून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे वीज पुरवठा कधी सुरळीत होणार याची वाट नागरिकांना पहावी लागली. त्यातच याच काळात चांदणी चौकातील पाणी पुरवठा करणाऱ्या जल वाहिनीत मोठा बिघाड झाल्याने तीन दिवस पाणीपुरवठा बंद होता. त्यामुळे पाणी नाही आणि वीज ही नाही अशा दुहेरी संकटात नागरिक अडकले..तर बाणेर परिसरात शनिवारी पहाटे दीड वाजता वीज पुरवठा खंडित झाला तो तब्बल १२ तासांनीसुरळीत झाला. त्यामुळे नागरिकांनी संताप व्यक्त करत सांगितले की, उन्हाळ्यात विजेची मागणी वाढल्याचे कारण देऊन वारंवार वीज खंडित होत होती. आता पावसाळा सुरू झाल्यानंतर पाऊस पडताच वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार सुरू आहेत. कोणत्याही ऋतूत अखंडित वीज मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या भागातील कल्याणी टोकेकर यांनी सांगितले की वीज नसल्याने घरातील सगळीच कामे ठप्प झाली, त्याच बरोबर १० वी च्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन क्लास ही बुडाले, काही घरातील आजारी जेष्ठ मंडळीना ऑक्सिजन लागतो त्याची ही ब्याटरी संपल्याने त्यांना दुसरीकडे हलवावे लागले..याशिवाय, महावितरणच्या ऑनलाइन तक्रार प्रणालीवर वारंवार तक्रारी नोंदवूनही त्याची वेळेत दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. तक्रार केल्यानंतरही वीज सुरळीत कधी होणार, याबाबत स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याने नागरिकांची गैरसोय आणखी वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले.बाणेर बालेवाडी परिसरात वारंवार होणाऱ्या वीज खंडितीच्या घटनांमुळे नागरिकांनी महावितरणने वीज वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करावी, तांत्रिक बिघाड तातडीने दूर करावेत तसेच ऑनलाइन तक्रारींवर तत्काळ कार्यवाही करून ग्राहकांना वेळेवर माहिती द्यावी, अशी मागणी सिधप्पा मासाळकर यांनी केली..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.महावितरण चे साहायक अभियंतासोमनाथ पटाडे यांनी सांगितले की सतत पाऊस पडत असल्याने रोहित्रात ओलावा निर्माण होऊन वीजपुरवठा खंडित होतो. तर काही वेळा रात्रीच्या वेळी वीजपुरवठा खंडित झाल्यास मनुष्य बळ तातडीने उपलब्ध होत नाही त्यामुळे कामास विलंब होतो. तरी नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आम्ही दिवस रात्र काम करत आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.