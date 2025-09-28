Meena River flood: 'मीना नदीने पूराची धोक्याची पातळी आेलांडली'; कातकरी आदिवासी समाजातील 15 नागरिक सुरक्षित स्थळी हलवले

-रवींद्र पाटेनारायणगाव : मीना नदीला पूर आला असून नदीतून धोक्याच्या पातळीवरून पाणी वाहत आहे. वारुळवाडी येथे मीना नदीच्या काठावर झोपड्या बांधून राहणाऱ्या कातकरी आदिवासी समाजातील पाच कुटुंबातील पंधरा नागरिकांना नारायणगाव पोलिसांनी तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलवल्याने मोठी दुर्घटना टळली. .Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.दरम्यान सततच्या पावसामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून उद्यापासून पंचनामे सुरू करण्यात येणार आहेत अशी माहिती तहसीलदार डॉ. सुनील शेळके यांनी दिली. वडज धरण पाणलोट क्षेत्रात नव्वद मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. वडज धरण 100 टक्के भरले आहे. पूर नियंत्रणासाठी वडज धरणातून बारा हजार क्यू सेक्स पाणी सोडल्याने मीना नदीला पूर आला आहे. कुकडी पाटबंधारे विभागाच्या वतीने नदीकाठच्या नागरिकांना सावधनतेचा इशारा देण्यात आला आहे. त्या दृष्टीने नदी काठावर असलेल्या निमदरी,सावरगाव, येणेरे, गुंजाळवाडी, आर्वी, वारूळवाडी, नारायणगाव या ग्रामपंचायतीने आपल्या परिसरात सकाळी दवंडी देऊन नागरिकांना सतर्क केले आहे. .वारूळवाडी येथे मीना नदी काठावर पाच झोपड्या असून त्या ठिकाणी मासेमारी करून उदरनिर्वाह करणारे कातकरी समाजाचे नागरिक राहत असल्याची माहिती नारायणगाव पोलिसांना मिळाली. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महादेव शेलार, फौजदार जगदेव पाटील, आपदा मित्र मास्टर ट्रेनर सुशांत भुजबळ रेस्क्यू टीम सदस्य निखिल वाजगे,ओंकार नायकोडी, यश जाधव हे घटनास्थळी दाखल झाले. झोपडीतील रतन शंकर होलम(वय ६५),लक्ष्मी हिलम(वय 60) या अपंग व आजारी असलेल्या ज्येष्ठांना स्ट्रेचर वरून सुरक्षित ठिकाणी हलवले.त्या नंतर पाच कुटुंबातील चार ते दहा वर्षे वयोगटातील चार मुले, तीस ते पन्नास वयोगटातील नऊ महिला व पुरुषांना सुरक्षित ठिकाणी हलवले. यामुळे मुळे संभाव्य धोका टाळला..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी. तहसीलदार डॉ. सुनील शेळके म्हणाले मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने नियोजन केले आहे. अद्याप कुठेही दुर्घटना घडलेली नाही. जांभूळशी येथे दरड कोसळून रस्ता बंद झाला होता. तो खुला करण्यात आला आहे. मुसळधार पावसामुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. उद्यापासून नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्यात येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.