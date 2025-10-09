पुणे

Police Officers Transfers: 'पुणे जिल्ह्यातील 15 पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या'; बदलीच्या ठिकाणी त्वरित हजर होण्याचे पोलिस अधीक्षकांचे आदेश

Police Transfers in Pune: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर या बदल्या झाल्या असल्याची चर्चा आहे. यात ज्या ठराविक अधिका-यांची कामगिरी सुमार होती त्यांनाही पोलिस अधीक्षकांनी दणका दिल्याचे मानले जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बारामती : प्रशासकीय निकड व जनहित विचारात घेत पुणे जिल्ह्यातील 15 पोलिस निरिक्षक व सहायक पोलिस निरिक्षकांच्या पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांनी बदल्या केल्या आहेत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर या बदल्या झाल्या असल्याची चर्चा आहे. यात ज्या ठराविक अधिका-यांची कामगिरी सुमार होती त्यांनाही पोलिस अधीक्षकांनी दणका दिल्याचे मानले जात आहे. सर्व अधिका-यांनी बदलीच्या ठिकाणी त्वरित हजर होण्याचे आदेशही पोलिस अधीक्षकांनी दिलेले आहेत.

