पुणे - जुन्या भांडणाच्या रागातून चार अल्पवयीन मुलांनी एका १७ वर्षीय मुलावर कोयत्याने वार करून त्याचा खून केला. ही धक्कादायक घटना फुरसुंगी परिसरातील भेकराईनगर येथे मंगळवारी (ता. १७) रात्री साडेआठच्या सुमारास घडली. या प्रकरणी फुरसुंगी पोलिसांनी चार अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले आहे..करण रवींद्र नागटिळक (वय-१७, रा. भेकराईनगर, फुरसुंगी) असे खून झालेल्या मुलाचे नाव आहे. याबाबत त्याची बहीण सोनाली नागटिळक (वय-२२) यांनी फुरसुंगी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सासवड रेल्वे स्थानकाकडून संकेत विहारकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर, रेल्वे रुळाजवळ करण हा थांबला होता. त्या वेळी जुन्या वादाच्या कारणावरून चार अल्पवयीन मुलांनी त्याला गाठले..रागाच्या भरात या मुलांनी कोयत्याने करणच्या डोक्यात, चेहऱ्यावर आणि दोन्ही हातांवर वार केले. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाल्याने करणचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी फुरसुंगी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी चारही अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अमोल मोरे पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.