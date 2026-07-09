Pune News: जनावरांना पाणी देण्यासाठी गेला अन् काळाने घातला घाला; विद्युत धक्क्याने १८ वर्षीय गणेशचा दुर्दैवी मृत्यू

कवठे येमाई : पाण्याची टाकी भरण्यासाठी शेतातील विद्युत कृषी पंप सुरू करण्यासाठी गेलेल्या १८ वर्षीय युवकाचा विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना सविंदणे (ता. शिरूर) येथे बुधवारी (ता. ८) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास घडली. गणेश भाऊसाहेब भोर असे मृत युवकाचे नाव असून, या घटनेमुळे भोर कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...सविंदणे येथील भाऊसाहेब झुंबर भोर हे शेती करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. त्यांचा मुलगा गणेश हा वडिलांना शेतीच्या कामात नेहमी मदत करत असे. बुधवारी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास परिसरात पाऊस सुरू असताना, जनावरांना पाणी नसल्याने शेतातील विद्युत कृषी पंप सुरू करून येतो, असे सांगून गणेश घरातून निघाला. मात्र, बराच वेळ उलटूनही तो घरी परत न आल्याने कुटुंबीयांची चिंता वाढली..गणेशचा शोध घेत वडील भाऊसाहेब शेतात गेले. कृषी पंपाजवळ पोहोचताच त्यांना मोठा धक्का बसला. पंपाच्या विद्युत पेटीजवळ गणेश जमिनीवर निश्चल अवस्थेत पडलेला होता. पंपाचा विद्युत बॉक्स उघडा असल्याचेही त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी तातडीने रमेश भोर यांना बोलावून घेतले. त्यानंतर त्याला रुग्णवाहिकेतून पारगाव कारखाना येथील खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले. तेथील डॉक्टरांनी प्रकृती गंभीर असल्याने पुढील उपचारासाठी मंचर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्याचा सल्ला दिला..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा. गणेशला तातडीने मंचर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी उपचारापूर्वीच त्याला मृत घोषित केले. अवघ्या १८ वर्षांच्या होतकरू युवकाचा दुर्दैवी पद्धतीने मृत्यू झाल्याने सविंदणे गावासह परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, भोर कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.