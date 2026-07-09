पुणे

Pune News: जनावरांना पाणी देण्यासाठी गेला अन् काळाने घातला घाला; विद्युत धक्क्याने १८ वर्षीय गणेशचा दुर्दैवी मृत्यू

Farm electrical safety during monsoon season: कृषी पंप सुरू करताना विजेचा धक्का; सविंदणेतील १८ वर्षीय गणेश भोरचा जागीच मृत्यू, भोर कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर
Young Farmer Dies After Electric Shock from Agricultural Pump in Shirur

Young Farmer Dies After Electric Shock from Agricultural Pump in Shirur

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कवठे येमाई : पाण्याची टाकी भरण्यासाठी शेतातील विद्युत कृषी पंप सुरू करण्यासाठी गेलेल्या १८ वर्षीय युवकाचा विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना सविंदणे (ता. शिरूर) येथे बुधवारी (ता. ८) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास घडली. गणेश भाऊसाहेब भोर असे मृत युवकाचे नाव असून, या घटनेमुळे भोर कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

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