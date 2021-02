रांजणगाव MIDC पोलिस ठाण्याच्या आवारात आग; २१ दुचाकी, 1 कार जळून खाक

शिरूर ( पुणे ) : रांजणगाव एमआयीडीसी पोलिस ठाण्याच्या मागील बाजूच्या वीजेच्या खांबावर शॉर्ट सर्किट झाल्याने आग लागली होती. या आगीत पोलिस ठाण्याच्या आवारातील २१ मोटारसायकली व एक चारचाकी मोटार जळून खाक झाल्या. या आगीची माहिती मिळताच एमआयडीसीच्या फायर ब्रिगेडने घटनास्थळी धाव घेऊन, पाण्याचा मारा करून आग आटोक्यात आणली. रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत विविध अपघात व गुन्ह्यांत जप्त केलेल्या तसेच बेवारस म्हणून सापडलेल्या व चोरीच्या म्हणून जप्त केलेल्या अनेक मोटारसायकली पोलिस ठाण्याच्या मागील बाजूस लावण्यात आल्या होत्या. या मोटारसायकली जेथे उभ्या केल्या होत्या तेथे जवळच वीजेचा खांब आहे. काल (ता. ६) सायंकाळी सहाच्या सुमारास वीजेच्या खांबावर शॉर्ट सर्किट होऊन आगीच्या ठिणग्या खाली पडल्या. त्यातून सुरवातीला एका मोटारसायकलने पेट घेतला व पुढे आग भडकत जाऊन तब्बल २१ मोटारसायकली जळून खाक झाल्या. एका गुन्ह्यात तपासासाठी आणलेली मारूती अर्टीगा (क्र. एमएच १२ एसक्यू ८२०३) ही मोटारही आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. यात सुमारे साडेसहा लाख रूपयांचे नूकसान झाले. ''आग भडकल्यानंतर पोलिसांनी एमआयडीसीच्या फायर ब्रिगेडशी संपर्क साधला. फायर ब्रिगेडचे दोन बंब तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. एकसारखा पाण्याचा मारा करून त्यांनी आग आटोक्यात आणली. तथापि, एका मोटारीसह २१ दूचाकी जळून खाक झाल्या. सुदैवाने यात कुठलीही जिवीतहानी झाली नाही. पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी माणिक बबन काळकुटे यांनी याबाबतची खबर दिली असून, पुढील तपास सहायक फौजदार मुश्ताक शेख करीत आहेत.''

- नितीन बारवकर, शिरूर बातमीदार

Web Title: 21 motorcycles and a four-wheeler burnt to ashes in fire behind Ranjangaon MIDC police station