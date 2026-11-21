बालेवाडी - भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकारी असल्याचे भासवून बालेवाडीतील एका गृहनिर्माण सोसायटीचे रहिवासी, नातेवाईक आणि परिचितांची सुमारे ३५ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बाणेर पोलिसांनी एका २१ वर्षीय तरुणाला अटक केली आहे. हितेश प्रमोद कुलकर्णी असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कुलकर्णी याने बालेवाडी हायस्ट्रीट परिसरातील एका सोसायटीतील रहिवाशांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी तब्बल ११ महिने प्रयत्न केले. आपण आयएएस अधिकारी असल्याचे पटवून देण्यासाठी त्याने विविध सत्कार समारंभांतील छायाचित्रे आणि वर्तमानपत्रांतील बातम्या रहिवाशांना दाखवल्या. त्याच्यावर विश्वास ठेवून रहिवाशांनी त्याची सोसायटीच्या अध्यक्षपदी निवडही केली. मात्र, त्याने कधीही आयएएस परीक्षा उत्तीर्ण केली नसून तो केवळ बारावीपर्यंतच शिकलेला असल्याचे पोलिसांच्या तपासात स्पष्ट झाले आहे..सोसायटीने देखभाल शुल्कापोटी (मेंटेनन्स) जमा झालेले ३७ लाख रुपये पिंपळे सौदागर येथील एका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेत मुदत ठेवीत (एफडी) गुंतवले होते. कुलकर्णी याने या मुदत ठेवीवर १० लाख रुपयांचे कर्ज काढून ती रक्कम पौड फाटा शाखेतील सोसायटीच्या बचत खात्यात वळवली. त्यानंतर त्याने धनादेशाद्वारे ५ लाख रुपये काढून घेतले, तर उर्वरित ५ लाख रुपये स्वतःच्या वैयक्तिक खात्यात वर्ग केले..याचबरोबर मुदत ठेव मुदतपूर्व बंद करण्यासाठी त्याने सोसायटीचे सचिव आणि खजिनदार यांच्या बनावट सह्या केल्याचा आरोप आहे. कर्जाची रक्कम वजा करून बँकेने उर्वरित २७ लाख रुपये सोसायटीच्या खात्यात जमा केले. कुलकर्णी याने ही २७ लाख रुपयांची रक्कम आणि खात्यात आधीच असलेले ३ लाख रुपये असे एकूण ३० लाख रुपये स्वतःच्या खात्यात वळवून घेतल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. याशिवाय बनावट ना-हरकत प्रमाणपत्रे (एनओसी) देऊनही त्याने अतिरिक्त रक्कम गोळा केल्याचा आरोप आहे..तपास अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, आरोपीने नातेवाईक आणि परिचितांना एका बिल्डरच्या माध्यमातून म्हाडाच्या पाच ते सहा सदनिका उपलब्ध असल्याचे सांगून घर मिळवून देण्याचे आमिष दाखवले होते. त्यासाठी त्याने बिल्डरच्या कर्मचाऱ्याच्या नावाने बनावट ई-मेल खाते तयार करून संबंधितांना बनावट वाटप पत्रे (अलॉटमेंट लेटर) पाठवली. कालांतराने काही जणांनी पैसे परत मागण्यास सुरुवात केली आणि त्यातील एका तक्रारदाराने थेट सोसायटीशी संपर्क साधला, तेव्हा हा संपूर्ण फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला..या प्रकरणी बाणेर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला असून, हितेश यास अटक करण्यात आली असून, २४ नोव्हेंबर पर्यंत पोलीस कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे.पुढील तपास बाणेर पोलीस करीत आहेत.अशी माहिती बाणेर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर सावंत यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.