पुणे

Supa kidnapping case: सुपा परिसरात थरारक घटना; २३ वर्षीय शेतकऱ्याचे अपहरण करून दिवे घाटात नेऊन मारहाण, अंधाराचा फायदा अन् सुटका..

23-year-old farmer kidnapped and assaulted near Dive Ghat: पत्नीला मेसेजच्या संशयातून तरुण शेतकऱ्याचे अपहरण; पिस्तूल-चाकूचा धाक, दिवे घाटात मारहाण, अंधाराचा फायदा घेत थरारक सुटका
Suspicion Leads to Crime: Farmer Kidnapped and Assaulted, Two Arrested by Police

Suspicion Leads to Crime: Farmer Kidnapped and Assaulted, Two Arrested by Police

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उंडवडी : पत्नीला मेसेज पाठवत असल्याच्या संशयातून एका २३ वर्षीय तरुण शेतकऱ्याचे अपहरण करून त्याला जिवे मारण्याचा प्रयत्न झाल्याची धक्कादायक घटना सुपा परिसरात घडली. या प्रकरणी सुपा पोलिसांनी दोन सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) व भारतीय हत्यार कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून त्यांना ताब्यात घेतले आहे.

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