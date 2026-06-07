Supa kidnapping case: सुपा परिसरात थरारक घटना; २३ वर्षीय शेतकऱ्याचे अपहरण करून दिवे घाटात नेऊन मारहाण, अंधाराचा फायदा अन् सुटका..

उंडवडी : पत्नीला मेसेज पाठवत असल्याच्या संशयातून एका २३ वर्षीय तरुण शेतकऱ्याचे अपहरण करून त्याला जिवे मारण्याचा प्रयत्न झाल्याची धक्कादायक घटना सुपा परिसरात घडली. या प्रकरणी सुपा पोलिसांनी दोन सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) व भारतीय हत्यार कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून त्यांना ताब्यात घेतले आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.ऋषिकेश विजय चांदगुडे (रा. दंडवाडी, ता. बारामती) असे जखमी तरुणाचे नाव आहे. ओंकार प्रकाश भोसले व तन्मेष सुधीर साळुंखे (दोघे रा. बारामती) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी शनिवारी (ता. ६) सायंकाळी ऋषिकेश याला सुपा-मोरगाव मार्गावरील चतुर्थी हॉटेल परिसरात बोलावून घेतले. त्यानंतर फॉरेस्ट गेट परिसरात त्याला पिस्तूल व चाकूचा धाक दाखवत जबरदस्तीने कारमध्ये बसवून पुण्याच्या दिशेने नेले. प्रवासादरम्यान आरोपींनी त्याच्यावर चाकूने वार करण्याचा प्रयत्न केला. वार चुकविताना चाकू त्याच्या डाव्या भुवईजवळ लागल्याने तो जखमी झाला..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.यानंतर आरोपींनी त्याला दिवे घाटाच्या पायथ्याशी नेऊन मारहाण केली. मात्र, रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेत ऋषिकेश याने तेथून सुटका करून घेत मित्रांच्या मदतीने पोलिसांशी संपर्क साधला. सहाय्यक फौजदार जगताप यांनी गुन्हा दाखल केला असून, पोलीस उपनिरीक्षक जिनेश कोळी पुढील तपास करीत आहेत. दरम्यान, पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेऊन न्यायालयात हजर केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.