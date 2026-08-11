Pune News: पोलीस भरतीची करत होती तयारी, अकॅडमीत शिक्षकाकडून त्रास; २५ वर्षीय तरुणीने संपवलं आयुष्य

आळेफाटा : पोलीस दलात भरती होऊन कुटुंबाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी जिद्दीने तयारी करणाऱ्या एका २५ वर्षीय तरुणीने अकॅडमी शिक्षकाच्या छळाला कंटाळून आयुष्य संपवल्याची अत्यंत धक्कादायक घटना आळेफाटा या ठिकाणी दि.१० रोजी घडली..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.मयत तरुणीची फिर्याद तिची बहिणीने आळेफाटा पोलिस ठाण्यात दिली आहे. याप्रकरणी येथील ॲकडमीमधील शिक्षक मयुर अशोक डुंबरे (रा. खामुंडी, ता. जुन्नर) याच्याविरुद्ध आळेफाटा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.या बाबत मिळालेल्या माहितीनुसार ती मुलगी आळेफाटा येथे राहून पोलीस भरतीचा सराव करत होती. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या एका प्रसंगात सह्याद्री अकॅडमी मधील शिक्षक मयुर डुंबरे याला पोलीस ठाण्यात जावे लागले होते. याच गोष्टीचा राग मनात धरून डुंबरे याने तिला टार्गेट करण्यास सुरुवात केली..या बाबत मिळालेल्या माहितीनुसार ती मुलगी आळेफाटा येथे राहून पोलीस भरतीचा सराव करत होती. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या एका प्रसंगात सह्याद्री अकॅडमी मधील शिक्षक मयुर डुंबरे याला पोलीस ठाण्यात जावे लागले होते. याच गोष्टीचा राग मनात धरून डुंबरे याने तिला टार्गेट करण्यास सुरुवात केली..वर्गात तसेच इतर विद्यार्थ्यांसमोर सतत अपमानास्पद वागणूक देणे आणि तिचा मानसिक छळ करणे सुरू होते. या रोजच्याच त्रासाला कंटाळून अखेर तीने राहत्या खोलीत गळफास घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवली.पुढील तपास आळेफाटा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विश्वास जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सचिन पाटील करत आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.तरुणीचे तिच्या मित्रासोबत वाद झाल्यानं काही दिवसांपूर्वी शिक्षक मयुर डुंबरेला पोलीस स्टेशनला जावं लागलं होतं. त्यानंतर अकॅडमीत सरावावेळी ग्राउंडवर सर्वांसमोर शिक्षकाने वैयक्तिक बाबींचा उल्लेख करत तरुणीचा अपमान केला. यातूनच व्यथित झालेल्या तरुणीनं टोकाचं पाऊल उचललं असा आरोप तरुणीच्या बहिणीने केला आहे. तरुणीची मोठी बहीण पोलीस दलात असून लहान बहीणसुद्धा तिच्यासोबत अकॅडमीत सराव करत होती. दरम्यान, शिक्षकाकडून दिल्या जाणाऱ्या त्रासाची कल्पना तरुणीने पोलीस दलात असलेल्या बहिणीला दिली होती. याबाबत बहिणीने शिक्षकाला फोन करून जाबही विचारला होता. याच काळात पुन्हा शिक्षकाकडून अपमान झाल्यानंतर तरुणीनं गळफास घेत आत्महत्या केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.