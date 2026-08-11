पुणे

Pune News: पोलीस भरतीची करत होती तयारी, अकॅडमीत शिक्षकाकडून त्रास; २५ वर्षीय तरुणीने संपवलं आयुष्य

Police Recruitment Aspirant Dies After Alleged Teacher Harassment: पोलीस भरतीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणीचा अकॅडमीतील शिक्षकाकडून मानसिक छळ; सततच्या अपमानाला कंटाळून गळफास घेऊन आत्महत्या
25 Year Old Police Recruitment Aspirant Dies After Alleged Harassment at Training Academy Family Seeks Justice

25 Year Old Police Recruitment Aspirant Dies After Alleged Harassment at Training Academy Family Seeks Justice

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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आळेफाटा : ​ पोलीस दलात भरती होऊन कुटुंबाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी जिद्दीने तयारी करणाऱ्या एका २५ वर्षीय तरुणीने अकॅडमी शिक्षकाच्या छळाला कंटाळून आयुष्य संपवल्याची अत्यंत धक्कादायक घटना आळेफाटा या ठिकाणी दि.१० रोजी घडली.

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