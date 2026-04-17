पुणे: एकीकडे पुणे शहरात अनधिकृत होर्डिंग वाढत असताना या होर्डिंगच्या तब्बल ४०४ कोटी रुपयांच्या वसुलीचा हिशेबच महापालिकेला देता येत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. मुख्य लेखापरीक्षकांनी स्थायी समितीला थेट पत्र पाठवत आकाशचिन्ह विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. ही गंभीर बाब समोर येऊनसुद्धा यावर स्थायी समितीने अजूनही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे कुंपणच शेत खात असल्याचा प्रकार सुरू आहे..पुणे महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाकडून मोठ्या उत्पन्नाची अपेक्षा असतानाही महापालिकेऐवजी होर्डिंग व्यावसायिक आणि काही कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचेच भले होत आहे. महापालिकेच्या लेखापरीक्षण अहवालामुळे तर या विभागाची पोलखोल झाली आहे..या लेखापरीक्षणात होर्डिंग व्यावसायिकांकडून ४०४ कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम येणेबाकी असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात किती वसुली झाली, किती बाकी आहे, याचा ठोस तपशील विभागाकडे उपलब्ध नाही. लेखापरीक्षण विभागाने फेब्रुवारी २०२६ अखेरपर्यंतचा वसुली अहवाल सात दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही आकाशचिन्ह विभागाने ही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली आहे..दीड हजार अनधिकृत होर्डिंगकाही महिन्यांपूर्वी आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी अनधिकृत होर्डिंगची माहिती सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांकडून मागविली होती. तेव्हा ही आकडेवारी १०० पेक्षा कमी दाखविण्यात आली होती. मात्र, आज स्थायी समितीच्या बैठकीत उपायुक्त माधव जगताप यांनी शहरात सुमारे एक हजार ते दीड हजार अनधिकृत होर्डिंग असल्याची माहिती दिली आहे..होर्डिंग शोधण्यासाठी एजन्सीप्रशासन होर्डिंगची थकबाकी वसूल करत नाही, अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करत नाही, त्यातच आता शहरातील अनधिकृत होर्डिंग शोधून काढण्यासाठी एजन्सी नियुक्त केली जाणार आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र आधीच आकडेवारी जाहीर करूनही पुन्हा सल्लागार नेमण्याचा घाट घातल्याने वाद निर्माण झाला.