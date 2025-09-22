Pune Crime : नवरात्रोत्सवात ४३ सराईत गुन्हेगारांची थेट कारागृहात रवानगी

पुणे - नवरात्रोत्सवात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी सराईतांवर धडक कारवाई सुरू केली आहे. परिमंडळ एकमधील ४३ सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई करून त्यांची थेट कारागृहात रवानगी करण्यात आली..परिमंडळ एकचे पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. परिमंडळ एकच्या हद्दीत शिवाजीनगर, खडक, विश्रामबाग, फरासखाना, समर्थ आणि डेक्कन या सहा पोलिस ठाण्यांचा समावेश होतो..या पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील ४३ सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध बेकायदा शस्त्रसाठा, दारू विक्री, खुनाचा प्रयत्न अशा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची नोंद आहे. त्यांचा काही सराईत गुंड टोळ्यांशी संबंध असल्याची माहिती रावले यांनी दिली..शहरात नाना पेठेत पाच सप्टेंबर रोजी टोळीयुद्धातून आयुष कोमकर याचा खून झाला होता. त्यानंतर कोथरूड परिसरात नीलेश घायवळ टोळीतील सराइतांनी पिस्तुलातून एका व्यक्तीवर गोळीबार करून दहशत निर्माण केली होती. या घटनांनंतर गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी पोलिसांनी गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.