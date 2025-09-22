पुणे

Pune Crime : नवरात्रोत्सवात ४३ सराईत गुन्हेगारांची थेट कारागृहात रवानगी

नवरात्रोत्सवात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी सराईतांवर धडक कारवाई सुरू केली आहे.
jail

jail

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - नवरात्रोत्सवात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी सराईतांवर धडक कारवाई सुरू केली आहे. परिमंडळ एकमधील ४३ सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई करून त्यांची थेट कारागृहात रवानगी करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Navratri Festival
police
pune
crime
Arrested
Criminal cases
Yerawada Jail

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com