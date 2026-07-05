Pune News: कात्रज तलाव परिसरात दुर्दैवी घटना! कठड्यावरून दरीत कोसळून ४५ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू

कात्रज : कात्रज तलाव परिसरात रविवारी एक दुर्दैवी घटना घडली. तलावालगत असलेल्या कठड्यावरून खाली कोसळल्याने ४५ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला. प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित व्यक्ती दारूच्या नशेत असल्याचा संशय असून त्यातून हा अपघात घडल्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...तलाव परिसरातील सुरक्षा रक्षकाला तलावाच्या शेजारील मोकळ्या जागेत एक व्यक्ती बेशुद्ध अवस्थेत पडलेली आढळली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांनी तातडीने भारती विद्यापीठ पोलिसांना याची माहिती दिली..\rमाहिती मिळताच भारती विद्यापीठ पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. संबंधित व्यक्ती खोल दरीत पडल्याने तातडीने अग्निशामक दल व रुग्णवाहिकेला पाचारण करण्यात आले. अग्निशामक दलाच्या जवानांनी अथक प्रयत्न करून व्यक्तीला वर काढले..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली असता संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतर मृतदेह पुढील वैद्यकीय कार्यवाहीसाठी ससून रुग्णालयात पाठविण्यात आला आहे. मृत व्यक्तीची ओळख पटविण्याचे काम सुरू असून घटनेचा अधिक तपास भारती विद्यापीठ पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.