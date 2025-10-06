पुणे

Pune News : महापालिका निवडणुकीसाठी ५ हजार मतदान केंद्र

पुणे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकी प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर आता मतदार याद्या आणि मतदान केंद्रांची तयारी सुरु केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुणे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकी प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर आता मतदार याद्या आणि मतदान केंद्रांची तयारी सुरु केली आहे. मतदारांच्या सोईसाठी मतदान केंद्रांची संख्या वाढवली जाणार आहे. यावेळी सुमारे ५ हजार मतदान केंद्रांची आवश्यकता आहे. यासाठी जागांची पाहणी लवकरच सुरू होणार आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी दिली.

