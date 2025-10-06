Pune News : महापालिका निवडणुकीसाठी ५ हजार मतदान केंद्र

पुणे - पुणे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकी प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर आता मतदार याद्या आणि मतदान केंद्रांची तयारी सुरु केली आहे. मतदारांच्या सोईसाठी मतदान केंद्रांची संख्या वाढवली जाणार आहे. यावेळी सुमारे ५ हजार मतदान केंद्रांची आवश्यकता आहे. यासाठी जागांची पाहणी लवकरच सुरू होणार आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी दिली..महापालिकेच्या प्रभागांची अंतिम रचना नुकतीच जाहीर झाली आहे. या रचनेनुसार आता मतदार याद्यांचे विभाजन, मतदान केंद्रांची निश्चिती आणि प्रभागनिहाय नियोजनाची प्रक्रिया सुरु होणार आहे. यासंदर्भात आज महापालिकेत बैठक पार पडली. या बैठकीत बुथनिहाय नियोजन, मतदान केंद्रांची निवड आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.निवडणूक आयोगाकडून मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामध्ये नागरिकांना घराजवळ व सोईचे मतदान केंद्र स्थापन करावेत अशा सूचना आयोगाने दिलेल्या आहेत. त्यानुसार पुणे शहरात मतदान केंद्राची ठिकाणी निश्चित करण्यासाठी जागा पाहणी सुरु करण्याचे आदेश आज बैठकीत देण्यात आले..महापालिका प्रशासनाने निवडणूकपूर्व तयारीसाठी मतदार केंद्रांची पाहणी, जागा निश्चिती आणि डेटा तपासणीचे काम पुढील काही दिवसांत सुरू करण्याची तयारी केली आहे.मतदान केंद्रांच्या कामकाजाची जबाबदारी उपायुक्त अरविंद माळी यांच्याकडे देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील मतदान केंद्रांचा तपशील तपासून, आवश्यक ठिकाणी नवीन केंद्रांची निर्मिती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..मतदारयादीसाठी सॉफ्टवेअरपूर्वी मतदार याद्यांचे विभाजन हे महापालिकेचे कर्मचारी करत होते. त्यामुळे त्यात त्रुटी राहून मतदार यादीत घोळ होत होता. अनेकदा एकाच कुटुंबातील सदस्यांची नावे वेगवेगळ्या प्रभागांतील केंद्रांवर जातात किंवा काही नावे वगळली जातात. त्यातून मतदानाची टक्केवारी घसरते.हे प्रकार टाळण्यासाठी यावेळी सॉफ्टवेअरचा वापर करून मतदार याद्यांची विभागणी केली जाणार आहे. मतदार याद्या अचूक असाव्यात यावर आमचा भर आहे, असे दिवटे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.