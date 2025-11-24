Chess Tournament:'आठ वर्षांच्या अन्वी हिंगेची राैप्यपदकाला गवसणी'; मलेशियात पार पडली कॉमनवेल्थ बुद्धिबळ स्पर्धा, नेत्रदीपक कामगिरी..

-सुदाम बिडकर पारगाव : आंबेगाव तालुक्यातील अवसरी बुद्रुकची केवळ आठ वर्षांच्या बुद्धीबळपटू अन्वी दिपक हिंगे हिने क्वालालंपूर (मलेशिया) येथे झालेल्या कॉमनवेल्थ बुद्धिबळ स्पर्धा २०२५ मध्ये गर्ल्स अंडर-८ गटात रौप्यपदक जिंकत नेत्रदीपक कामगिरी केली आहे. .Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...दि.८ नोव्हेंबर ते दि. १७ नोव्हेंबर दरम्यान झालेल्या या स्पर्धेत जगातील ३५ पेक्षा अधिक देशांमधील शेकडो खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता. कॉमनवेल्थ चेस चॅम्पियनशिप ही आशिया, आफ्रिका, युरोप आणि ओशिनिया या राष्ट्रकुल देशांतील सर्वोत्तम युवा प्रतिभा एकत्र आणणारी प्रतिष्ठित स्पर्धा मानली जाते, ज्यामध्ये मिळवलेले पदक आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कामगिरीचे महत्त्वाचे निदर्शक ठरते..अन्वीने संपूर्ण स्पर्धेत अपूर्व सातत्य दाखवत ९ पैकी तब्बल ८ गुण मिळवले. विजेत्या इतकेच गुण मिळूनही टायब्रेकच्या फरकामुळे तिला रौप्यपदक मिळाले, परंतु गुणसंख्येनुसार ती ‘संयुक्त विजेती’ ठरली. अन्वी हिंगे सध्या चिंचवड येथे वास्तव्यास असुन चिंचवड येथील एलप्रो इंटरनॅशनल स्कूलची विद्यार्थिनी असलेल्या अन्वीने अल्पवयात आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळात निर्माण केलेली छाप उल्लेखनीय आहे..स्पर्धेनंतर आनंद व्यक्त करताना अन्वी म्हणाली, “भारतासाठी खेळणे हा माझ्यासाठी सर्वात मोठा सन्मान आहे. प्रत्येक खेळ मी मनापासून खेळले. आता पुढील स्पर्धांमध्ये आणखी चांगले प्रदर्शन करायची मला प्रेरणा मिळाली आहे.”.अन्वीचे वडील दिपक हिंगे म्हणाले, “अन्वीची मेहनत, तिचा चिकाटीचा स्वभाव आणि खेळावरील समर्पण हीच तिच्या यशाची खरी कारणे आहेत. तिच्या प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय यशाने आम्ही भारावून जातो.”.प्रशिक्षक प्रतीक मुळे यांनी सांगितले, अन्वीने गेल्या काही महिन्यांत अनेक मोठ्या स्पर्धांमध्ये चमकदार यश मिळवले आहे. एप्रिलमध्ये तिने वर्ल्ड कॅडेट अॅण्ड यूथ रॅपिड चॅम्पियनशिप (रोड्स, ग्रीस) मध्ये व्हाइस वर्ल्ड चॅम्पियन(गर्ल्स यु ८ ) हा किताब पटकावला. त्यानंतर वेस्टर्न एशिया कॉन्टिनेंटल चेस चॅम्पियनशिप (ताजिकिस्तान) मध्ये तिने दोन सुवर्ण आणि चार रौप्य पदके जिंकत भारतासाठी सर्वाधिक पदके मिळवणाऱ्या खेळाडूंमध्ये स्थान मिळवले..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...तिच्या या उल्लेखनीय कर्तृत्वामुळे जुन २०२५ मध्ये पुणे येथील कार्यक्रमामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अन्वीचा विशेष सत्कार करत तिचे कौतुक केले होते. सध्या अन्वी बँकॉक, थायलंड मध्ये असुन आगामी एशियन युथ चेस चॅम्पियनशिप (दि. २० ते दि. ३० नोव्हेंबर २०२५) तयारी करत आहे. देशभरातील बुद्धिबळ प्रेमी तिच्या पुढील उत्तुंग कामगिरीकडे आशेने पाहत आहेत असे तिचे प्रशिक्षक प्रतिक मुळे यांनी सांगितले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.