पुणे

Chess Tournament:'आठ वर्षांच्या अन्वी हिंगेची राैप्यपदकाला गवसणी'; मलेशियात पार पडली कॉमनवेल्थ बुद्धिबळ स्पर्धा, नेत्रदीपक कामगिरी..

Commonwealth Chess: अन्वी हिंगेची ही कामगिरी बालक्रीडा क्षेत्रातील यशाचा आदर्श आहे आणि तिच्या भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी ही पहिली पायरी ठरेल. तिच्या यशामुळे लहान वयातील खेळाडूंना क्रीडा, बुद्धिमत्ता आणि चिकाटी यांच्या संगमातून यश मिळवता येऊ शकते हे दाखवले आहे.
Malaysian Commonwealth Chess: 8-Year-Old Anvi Hinge Achieves Bronze

Malaysian Commonwealth Chess: 8-Year-Old Anvi Hinge Achieves Bronze

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-सुदाम बिडकर

पारगाव : आंबेगाव तालुक्यातील अवसरी बुद्रुकची केवळ आठ वर्षांच्या बुद्धीबळपटू अन्वी दिपक हिंगे हिने क्वालालंपूर (मलेशिया) येथे झालेल्या कॉमनवेल्थ बुद्धिबळ स्पर्धा २०२५ मध्ये गर्ल्स अंडर-८ गटात रौप्यपदक जिंकत नेत्रदीपक कामगिरी केली आहे.

Loading content, please wait...
pune
district
Malaysia
chess
chess tournament

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com