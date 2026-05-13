Pune Senior Couple: वय फक्त आकडा!सायकलस्वारीतून पुण्यातील ज्येष्ठ दाम्पत्य देतेय आरोग्याचा संदेश; ८५ वर्षीय माजी सैनिक आणि ७५ वर्षीय पत्नीची सायकल सफर..

पाषाण: 'वय हे केवळ एक आकडा असतो,' असे आपण अनेकदा ऐकतो. मात्र, पाषाण भागात राहणाऱ्या डोंगरे दाम्पत्याने हे शब्द प्रत्यक्षात उतरवून दाखवले आहे. ८५ वर्षीय माजी सैनिक श्रीपाद डोंगरे आणि त्यांच्या ७५ वर्षीय पत्नी रमा डोंगरे आजही सायकलवरून प्रवास करत असून, त्यांचा उत्साह तरुण पिढीला लाजवेल असाच आहे..डोंगरे यांना सायकल चालवण्याचे वेड सैन्यदलात असतानाच लागले. निवृत्तीनंतर हे छंद मागे न पडू देता, त्यांनी सायकलिंगला आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनवले. या प्रवासात त्यांना मोलाची साथ लाभली ती त्यांची पत्नी रमा डोंगरे यांची. घरातील छोटी-मोठी कामे असोत किंवा पाच-सहा किलोमीटर अंतराचा प्रवास, हे दाम्पत्य आजही स्कूटरऐवजी सायकललाच पसंती देते आम्ही आजही पाच-सहा किमीवर काही काम असल्यास सायकलनेच जातो. .जेव्हा दोघांना दूरवर जायचे असेल, तेव्हाच आम्ही स्कूटर काढतो, असे डोंगरे दाम्पत्य अभिमानाने सांगतात. आजचे अनेक हौशी तरुण व्यायामाचा छंद म्हणून कित्येक किलोमीटर सायकल चालवताना दिसतात. मात्र, सायकल चालवणे हा केवळ एक वीकेंड छंद न ठेवता, ती आपल्या दैनंदिन जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग बनवता येते, हे डोंगरे दाम्पत्याने सिद्ध करून दाखवले आहे..स्पर्धेतही मारली बाजीकेवळ छंदच नव्हे, तर डोंगरे यांनी सायकलिंग स्पर्धांमध्येही आपल्या कौशल्याची चुणूक दाखवली आहे. पुण्यातील एका स्थानिक सायकल स्पर्धेत त्यांनी दुसरे स्थान पटकावले. महत्त्वाचे म्हणजे त्यावेळी प्रथम येणार व्यक्ती त्यांच्या वयाच्या अर्धा वयाने होता. इतकेच नव्हे तर, २०२४ मध्ये झालेल्या राईड फॉर एम्पॉवर या पुणे-मुंबई सायकल स्पर्धेत ८२ व्या वर्षी त्यांनी सहभाग नोंदवला. खोपोलीपर्यंत ते ११ व्या स्थानावर होते आणि मुंबईत स्पर्धा पूर्ण करताना त्यांनी ४१ वा क्रमांक मिळवला.