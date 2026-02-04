Mumbai Pune Expressway Traffic Jam : ‘द्रुतगती’वरील कोंडीने नेटिझन्स भडकले !

पुणे : ‘हेच का तुमचं अत्यावश्यक व्यवस्थापन?’, ‘टोल कशासाठी घेतला जातो?’, ‘आमचे नुकसान होत असून, त्याला जबाबदार कोण ?’, ‘नुकसान भरपाई देणार का ?’, अशा तीव्र शब्दांत नागरिकांनी सोशल मीडियावर आपला संताप व्यक्त केला. मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावर झालेल्या भीषण वाहतूक कोंडीमुळे फेसबुक, एक्स (ट्विटर) आणि इंस्टाग्रामवर वाहतूक कोंडीचे व्हिडीओ, छायाचित्रे आणि प्रवाशांचा संताप व्यक्त करणाऱ्या पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्या आहेत. .अडकलेल्या प्रवाशांची व्यथा, लहान मुलांचे रडणे, महिलांचे हाल आणि प्रशासनाच्या लगबगीची छायाचित्रे टाकत विविध हॅशटॅगद्वारे प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांना टॅग करत नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली. काहींनी व्यथित होऊन अनुभव मांडले, तर काहींनी भविष्यात अशा घटनांसाठी पूर्वसूचना, पर्यायी मार्गदर्शन आणि तातडीच्या मदत व्यवस्थेचे सल्ले दिले. मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरील आडोशी बोगद्याजवळ गॅस टँकर उलटल्याने एक्सप्रेस वेवरील वाहतूक ठप्प झाली. गेल्या २२ तासांहून अधिक काळ एकाच लेनवरून अत्यंत धीम्या गतीने वाहतूक सुरू होती. त्यामुळे हजारो वाहने रस्त्यावर अडकून पडली आहेत. या घटनेचे पडसाद सोशल मीडियावर उमटले..रणजित दिवटे एक्सवर म्हणाले, ‘‘ परिस्थीची पूर्वसूचना का देण्यात आली नाही? तासंतास १०,००० हून अधिक लोक पाणी व अन्नाशिवाय रस्त्यावर अडकले आहेत, त्यात रुग्ण देखील आहेत. तसेच ज्यांच्या विमानांच्या उड्डाणांना मुकावे लागले, त्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई देणार का? ’’.Premium|Ravinder Reddy Sculptures : कलेचा 'रंग' सर्वसामान्यांसाठी! प्रसिद्ध शिल्पकार रवींद्र रेड्डींचा प्रेरणादायी कलाप्रवास.ज्योती वालझाडे यांनी फेसबुकवर लिहिले, ‘‘ काल रात्री ५ वाजता पुण्याहून निघाले, मध्य रात्री ३.४५ ला गोरेगावला पोहोचले. या दरम्यान आमचे खूप हाल झाले. जेवण नाही, पाणी संपले, बाथरूमची सोय नाही. बायकांचे तर खूप हाल झाले. आमची बस ५ तास एकाच जागी उभी होती. अपघात झालेल्या ठिकाणावरून फोनद्वारे अपघाताची माहिती कळवायला हवी होती. म्हणजे बस मध्ये चढतानाच लोकांनी विचार केला असता.’’एक्सवर प्रतिक्रिया देताना संदीप जाधव यांनी, “नागरिकांना सेवा देता येत नसेल तर टोल कशासाठी आकारता?” असा सवाल उपस्थित केला. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर हजारो लोक अडकले. या वेळेला कोणतीही मदत नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाही. यावर प्रशासनाची शून्य जबाबदारी असल्याचे दिसले. सामान्य माणसाने कोणाकडे दाद मागावी?’’.एक्सवर पोस्ट टाकत आदर्श कासार म्हणाले, ‘‘निवडणूक असताना २० मिनिटांत मुंबई-पुणे, निवडणूक संपली आणि जनता अडकली २२ तास ! एक्सप्रेस वे वर लोक तासंतास तडफडत आहेत. पण मुख्यमंत्री, आमदार, खासदार कुणालाच वेळ नाही. हा विकास नव्हता, हा निव्वळ निवडणूक स्टंट होता. सत्ता मिळाली, आता जनतेची गरज संपली ! ’’\r\n\r\nमीरा रागे यांनी एक्सवर एका शब्दात आपले मत व्यक्त करत म्हणाल्या, ‘‘ हेच का ? तुमचं अत्यावश्यक व्यवस्थापन ? ’’\r\n\r.मोटारीतच लघुशंका ! फेसबुकवर नंदकिशोर बाणखिले यांनी पोस्ट करत म्हणाले, ‘‘आज पहाटे साधारण ५ च्या सुमारास माझी परिचित महिला, तिची २ वर्षाची कन्या, भाऊ, भावजय आणि ५ महिने वयाचे बाळ, असे सगळे ठाण्यातून चिंचवडसाठी निघाले. खोपोली पासून वाहतूक कोंडी लागली. चिंचवडला पोहोचायला दुपारचा १ वाजला. महिलेला मासिक त्रास असताना नाईलाजाने लघवी अक्षरशः गाडीतच करणे भाग पडले. अशी बिकट अवस्थेतून कित्येक महिला काल आणि आज गेल्या असतील.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.