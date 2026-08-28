Khadakwasala News : भरकटलेल्या वाटेवरून… नव्या आयुष्याची उमेद! सिंहगडाच्या साक्षीने ५० विधी संघर्षित बालकांनी सोडली गुन्हेगारीची वाट

खडकवासला - गुन्हेगारीच्या वाटेवर भरकटलेल्या त्या ५० विधी संघर्षित बालकांच्या आयुष्यात आजच्या राखी पौर्णिमेच्या सकाळ सकारात्मक परिवर्तनाची नवी पहाट उगवली आहे. छत्रपती शिवराय आणि त्यांच्या शूरवीर मावळ्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीतही ध्येय, शौर्य आणि जिद्दीच्या जोरावर स्वराज्य वाढविले. स्वाभिमानाने जगण्याची प्रेरणा देणाऱ्या या जाज्वल्य इतिहासातून बोध घेत आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून नव्या वाटेवर चालण्याची शपथ घेतली. .पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या मार्गदर्शनातून ‘संवाद परिवर्तन यात्रे’तून विधी संघर्षित बालकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पुणे शहर आयुक्तालयामध्ये सुरू केली आहे. अशी माहिती डॉ.सागर कवडे यांनी दिली.‘संवाद परिवर्तन यात्रे’तील एका टप्प्यावर आज पुणे पोलिस दलातील परिमंडळ तीन मधील ५० विधी संघर्षग्रस्त बालकांना ऐतिहासिक सिंहगडवर आणले होते. त्यांना पूर्वजांचा इतिहास किती जाज्वल्य होता. आणि त्यातून आपण शिकून आपल्या आयुष्यात कसा सकारात्मक बदल घडवायला पाहिजे. तसेच राग आणि ताणतणाव व्यवस्थापन कसं करायचं. डीएडिशन म्हणजे व्यसनाधीनते पासून दूर कसे राहायचे यातील संवादातून मार्गदर्शन करण्यात आले..सर्व विधी संघर्षित बालकांकडून त्याला अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. आणि यातून आपल्याला नक्कीच सकारात्मक बदल घडतील आणि आमची ही संवाद परिवर्तन यात्रा ही निरंतर चालू राहणार आहे पुणे शहरातील विविध संघर्ष ग्रस्त बालकांचे समस्या ही सोडवण्याचा आपल्याला मदत होईल. असे हि डॉ.कवडे यांनी दिली.यावेळी मुलांना शिक्षण, करिअर, कौटुंबिक मूल्ये यांचे महत्त्व आणि गुन्हेगारी त्यांचे भविष्य कसे उद्ध्वस्त करते याबद्दल समुपदेशन केले. त्यांना मुख्य प्रवाहात सामान्य जीवन जगण्यासाठी प्रेरित करण्यात आले. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश केवळ पोलिसिंग करणे नसून, सुधारणा आणि पुनर्वसन करणे हा आहे. अल्पवयीन मुलांना ऐतिहासिक सिंहगड किल्ल्यावर नेण्यात आले, जिथे त्यांना गुन्हेगारीचा मार्ग सोडून सामान्य, सन्माननीय जीवन जगण्यासाठी समुपदेशन केले..नांदेड सिटी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अतुल भोस, नऱ्हे येथील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक वर्षा देशमुख, उत्तमनगरचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राघवेंद्रसिंह क्षीरसागर, सिंहगडचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विनय पाटणकर, अलंकारचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक उल्हास कदम, कोथरूडचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अरुण घोडके, वारजे येथील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक महेश बाळकोटगी आणि सर्व पोलीस ठाण्यांमधील गुन्हे उघडकीस आणणाऱ्या (डीबी) पाळत ठेवणाऱ्या पथकातील कर्मचाऱ्यांसोबत गडावर हि मोहिम राबविली..उज्ज्वल भविष्यासाठी…पुणे पोलिसांच्या या मानवतावादी दृष्टिकोनाचे नागरिक आणि समाजसेवकांनी मनापासून कौतुक होत आहे. गुन्ह्याच्या वाटेवर भरकटलेल्या बालकांच्या हाताला शिक्षा नव्हे, तर योग्य दिशा देणाऱ्या अशा संवेदनशील उपक्रमांमुळे बाल गुन्हेगारी कमी होण्यासोबतच या बालकांचे भविष्य अधिक सुरक्षित, सकारात्मक आणि उज्ज्वल घडण्यास निश्चितच मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.