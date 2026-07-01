पुणे

Pune Property tax: ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांवरील करमाफीवरून वाद; भाजपने पुणेकरांची फसवणूक केल्याचा 'आप'चा आरोप

BJP accused of misleading citizens on PMC property tax relief: ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांवरील करमाफीचे आश्वासन फक्त महिलांपुरते आणि एका वर्षापुरते मर्यादित; ‘आप’चा आरोप– भाजपने पुणेकरांची दिशाभूल करून फसवणूक केली.
Pune Property Tax Dispute: AAP Accuses BJP of Failing to Fulfil Poll Promise

Pune Property Tax Dispute: AAP Accuses BJP of Failing to Fulfil Poll Promise

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : पुणे महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीत ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना करमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र आता केवळ महिलांना आणि तेही एका वर्षासाठी सवलत देऊन पुणेकरांची फसवणूक केल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाचे मुकुंद किर्दत यांनी आज केला.

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