Hadapsar News : थायलंडमधील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीस अभिजीत आर्ट्सचे डायमंड वर्क

हडपसर - श्रीमंत दगडूशेठ हलवाईच्या धर्तीवर थायलंडच्या फुकेत शहरातील गणपती मंदिरातील श्रींच्या मूर्तीला आकर्षक डायमंड वर्क सजावट करण्याचा मान सातववाडीच्या अभिजीत आर्ट्स यांना मिळाला आहे. अत्यंत कलात्मक आणि आकर्षक पद्धतीने ही सजावट करण्यात आली असून, या सजावटीमुळे श्रींच्या मूर्तीचे सौंदर्य अधिक पटीने खुलून आले आहे. पुण्यातील हलवाई गणपती मंदिराचे अध्यक्ष सुनील रासने व चेतन लोढा यांच्या माध्यमातून हा सन्मान अभिजीत आर्ट्सला मिळाला आहे..गणेशमूर्ती सजावटीमध्ये आकर्षक कलाकुसर आणि पारंपरिक कलेला आधुनिक तंत्राची जोड देण्यात आली आहे. या मूर्तीच्या मुकुटावर पांढरे, लाल आणि सोनेरी रंगाचे हिरे व खडे अत्यंत कौशल्याने बसवले आहेत. त्याच्या मध्यभागी एक मोठा, बदामी आकाराचा लाल रंगाचा माणिक चमकत आहे..मुकुटाच्या कडांवर लहान लाल मण्यांची वर्तुळाकार माळ आहे, ज्यामुळे मुकुटाला राजेशाही रूप आले आहे. कानांच्या कडांना शोभून दिसेल असे अर्धवर्तुळाकार डिझाइन तयार केले आहे. यामध्ये हिरवे, लाल आणि पांढरे खडे एकामागोमाग एक अशा थरांमध्ये लावले आहेत. हे डिझाइन मुकुटाच्या रंगांशी जुळणारे असून कानांचे सौंदर्य अधिक खुलवत आहे. गळ्यात एकापेक्षा जास्त पदर असलेले हार आहेत..वरच्या बाजूला लहान मोत्यांच्या आणि सोनेरी मण्यांच्या नाजूक माळा आहेत, त्याच्या मध्यभागी लाल खड्यांचे पेंडंट आहे. छातीच्या खालच्या भागावर एक मोठा रत्नजडित कंबरपट्टा किंवा मोठा हार दिसत आहे. यावर मध्यभागी एक मोठा पांढरा खडा असून त्याच्याभोवती लाल आणि निळ्या खड्यांचे वर्तुळ आहे.सोंडेच्या सुरुवातीला कपाळावर त्रिपुंड्र टिळा आणि त्यावर लाल अक्षतांचे डिझाइन आहे. खाली अत्यंत सुंदर रंगीबेरंगी पाना-फुलांची चित्रकारी केली आहे. सोंडेच्या वळणावर एक मोठी रत्नजडित कडे बसवले आहे. त्यामध्ये एक मोठा हिरवा पाचू आणि त्याच्याभोवती लहान पांढरे हिरे चमकत आहेत. गणेशाचे संपूर्ण शरीर आणि वस्त्र हे मणी आणि खड्यांनी वेढलेले आहे..खांद्यांवर सोनेरी आणि लाल रंगाच्या बारीक मण्यांचे जाळीदार काम केले आहे. चारही हातांमध्ये रत्नजडित बाजूबंद आणि मनगटात सुंदर कडी आहेत. हाताच्या बोटांमध्येही मोठ्या खड्यांच्या अंगठ्या आहेत. खालच्या भागात, पाय ज्या वस्त्राने झाकले आहेत, त्यावर कोट्यवधी लहान सोनेरी खडे बसवले आहेत, त्यामुळे संपूर्ण मूर्ती सोन्यासारखी चमकत आहे.'श्रींच्या सेवेसाठी आणि थायलंडच्या गणेशभक्तांसाठी श्रींची मूर्ती सजविण्याची मिळालेली संधी आमच्यासाठी अत्यंत आनंदाची व अभिमानाची बाब आहे. श्रींच्या मूर्तीचे सौंदर्य अधिक खुलून दिसावे, यासाठी मनापासून आणि कलात्मक पद्धतीने डायमंड वर्क सजावट करण्यात आले आहे. आमच्या या कलेचे तेथे कौतुक होणे, प्रेरणादायी आहे,' अशी भावना अभिजीत आर्ट्सचे संचालक अक्षय आबनावे यांनी यावेळी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.