Pune Teachers Constituency : अभिजीत बिचुकले यांना मोठा धक्का! पुणे शिक्षक मतदारसंघात मोठा पराभव; फक्त १९ मते मिळाली

Bigg Boss fame Abhijit Bichukale: विधानपरिषदेच्या पाच जागांसाठी सुरू असलेली मतमोजणी सुरुच आहे. तब्बल २२ तासांपासून मतमोजणी सुरू असल्याने संपूर्ण राज्याचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे. दरम्यान, बिग बॉस फेम अभिजीत बिचुकले यांना पुणे शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मोठा धक्का बसला आहे. या निवडणुकीत त्यांना केवळ १९ मते मिळाली असून, मतमोजणीदरम्यान ते बाद झालेल्या उमेदवारांमध्ये समाविष्ट आहेत. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांना मोठा धक्का बसल्याचे चित्र आहे. .पुणे शिक्षक मतदारसंघात ३० उमेदवार रिंगणातपुणे शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत एकूण ३० उमेदवारांनी नशीब आजमावले होते. मात्र, मतमोजणीच्या प्रक्रियेत आतापर्यंत १९ उमेदवार बाद झाले आहेत. यामध्ये अभिजीत बिचुकले यांचाही समावेश आहे. नेहमी आपल्या वक्तव्यांमुळे चर्चेत राहणाऱ्या बिचुकले यांना मतदारांचा अपेक्षित पाठिंबा मिळाला नसल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे..Baramati Bypoll: अभिजीत बिचुकले अन् करुणा मुंडेही बारामतीच्या मैदानात! २३ उमेदवारांमध्ये रंगणार लढत, निवडणूक बिनविरोध नाहीच.या मतमोजणीत कौस्तुभ गावडे यांनी १७ हजार ६०० मते मिळवली आहेत. सचिन सानप यांना ११ हजार ३२८, तर दत्तात्रय सावंत यांना १० हजार ३७७ मते मिळाली आहेत. जयंत आसगावकर यांच्या खात्यात ८ हजार ३५० मतांची नोंद झाली आहे..शिक्षक मतदारसंघातील विजयाचा कोटा २५ हजार ७५६ निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे कोणत्याही उमेदवाराला विजयासाठी आवश्यक मतांचा कोटा पूर्ण करता येतो का, याकडे लक्ष लागले आहे. मतमोजणीची प्रक्रिया सुरू असल्याने अंतिम निकालासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..पदवीधर मतदारसंघात बिचुकलेंना किती मते?अभिजीत बिचुकले यांनी पुणे शिक्षक मतदारसंघासोबतच पुणे पदवीधर मतदारसंघातूनही निवडणूक लढवली आहे. शिक्षक मतदारसंघातून बाद झाल्यानंतर आता पदवीधर मतदारसंघातील त्यांची कामगिरी कशी राहते, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. .पुणे पदवीधर मतदारसंघातील पहिल्या फेरीच्या आकडेवारीनुसार, हर्षदा जाधव यांना १ लाख १२ हजार ४०० मते, तर स्मित जाधव यांना १ लाख २ हजार मते मिळाली आहेत. या मतदारसंघातील विजयाचा कोटा १ लाख १३ हजार ११३ आहे. हर्षदा जाधव यांना हा कोटा पूर्ण करण्यासाठी आणखी ७१६ मतांची गरज असल्याचे सांगण्यात आले आहे..विधानपरिषदेच्या पाच जागांसाठी मतमोजणी सुरू असल्याने अंतिम निकाल जाहीर होण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील काही तासांत कोण बाजी मारणार आणि पदवीधर मतदारसंघात अभिजीत बिचुकले यांना किती मते मिळणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.