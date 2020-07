दौंडमधील 60 टक्के रुग्णांनी जिंकली कोरोनाची लढाई

दौंड (पुणे) : दौंड तालुक्यात कोरोना विषाणूमुळे बाधित झालेल्या ५४३ नागरिकांपैकी तब्बल ५९.४९ टक्के बाधित नागरिक उपचारानंतर बरे झाले आहेत. तर, २०४ सक्रिय बाधितांवर उपचार सुरू आहेत. त्यामध्ये दौंड शहरातील १११, ग्रामीण भागातील ८९ व राज्य राखीव पोलिस दलाच्या ४ पोलिस यांचा समावेश आहे. वीजग्राहकांना लवकरच आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता दौंड तालुक्यात २९ एप्रिल ते ३० जुलै या ९३ दिवसांच्या कालावधीत एकूण ५४३ जणांना कोरोनाची बाधा झाली व त्यापैकी ३२३ जण उपचारानंतर बरे झाले आहेत. एप्रिल महिन्यात फक्त १, तर मे महिन्यात ५० जणांना बाधा झाली होती. परंतु, त्यानंतर बाधितांची संख्या सातत्याने वाढत ५४३ पर्यंत पोचली आहे. दौंड शहरातील १२ आणि ग्रामीण भागातील पाटस, पिलाणवाडी, लिंगाळी व बोरीएेंदी येथील चार, असे एकूण १६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. पुण्यात या ठिकाणी रुग्णांना मिळतोय दिलासा दौंड तालुक्याच्या ग्रामीण भागात २९ एप्रिल ते ३० जुलै या कालावधीत दहिटणे, कुरकुंभ, खुटबाव, लिंगाळी, केडगाव, बोरीपार्धी, वरवंड, मलठण, पाटस, केडगाव स्टेशन, यवत, पारगाव, भरतगाव, सोनवडी, पानवली, राहू, खोर, पिलाणवाडी, गोपाळवाडी, मळद, भांडगाव, वाखारी, खुटबाव, कासुर्डी, सहजपूर, खामगाव, जावजीबुवाची वाडी, बोरीभडक, देलवडी, आलेगाव, वाटलूज, राजेगाव, नांदूर, मिरवडी, बोरीबेल, उंडवडी, कानगाव, ताम्हाणवाडी, नानगाव, हातवळण, आदी गावांमध्ये एकूण २३७ जणांना बाधा झाली आहे. त्यापैकी तब्बल १४४ जण उपचारानंतर बरे झाले आहेत. दौंड शहरात १ मे ते ३० जुलै या कालावधीत २३८ जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. शहराच्या बहुतांश सर्व भागात बाधित रूग्ण आढळले असून, उपचारानंतर त्यापैकी तब्बल ११५ जण बरे झाले आहेत. विलगीकरणामुळे ६८ पैकी ६४ पोलिस बरे

दौंड शहरातील राज्य राखीव पोलिस दल (एसआरपीएफ) गट क्रमांक सातचे ४९, गट क्रमांक पाचचे ४, इंडियन रिझर्व्ह बटालियनचे (आयआरबी) १५, असे एकूण ६८ पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांना बाधा झाली होती. मुंबईच्या विविध भागात बंदोबस्त करून परतलेल्या पहिल्या तुकडीचे दौंड शहरात व त्यानंतरच्या तुकड्यांना दौंड शहरात न आणता नानवीज (ता. दौंड) येथील राज्य राखीव पोलिस प्रशिक्षण केंद्रात संस्थात्मक विलगीकरण करण्यात आल्याने प्रादुर्भाव रोखण्यात यश आले. राज्यपालांचे निवासस्थान असलेल्या मुंबई येथील राजभवन येथे बंदोबस्त करून परतलेल्या आयआरबी तुकडीला देखील थेट दौंड शहरात न आणता दौंड- पाटस रस्त्यावरील एका शिक्षण संस्थेत विलगीकरण करण्यात आले होते. ६८ बाधितांपैकी ६४ पोलिस बरे झाले असून, ४ जणांवर उपचार सुरू आहेत.

Web Title: About 60 per cent patients of Corona in Daund taluka are cured