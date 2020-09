पुण्यामध्ये मास्क न वापरणाऱ्या 'एवढ्या' जणांवर  दंडात्मक कारवाई

पुणे - कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत असतानाही नागरिक मास्क परिधान करीत नसल्याचे चित्र शहरात परिसरात दिसून येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पोलिसांनी या महिन्यात आतापर्यंत 65 हजार नागरिकांवर कारवाई केली आहे. या अंतर्गत तीन कोटी 10 लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा पोलिसांनी 2 ते 4 सप्टेंबर दरम्यान मास्क न वापरणाऱ्या पाच हजार 204 जणांवर कारवाई झाली. 10 सप्टेंबरपर्यंत 28 हजार जणांवर कारवाई करून पोलिसांनी त्यांच्याकडून त्यांच्याकडून एक कोटी चाळीस लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. त्यानंतर 11 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीमध्ये आणखी 37 हजार 558 जणांवर पोलिसांनी कारवाई केली. 22 सप्टेंबरपर्यंत शहरामध्ये एकूण 65 हजार जणांवर विनामास्क फिरल्याप्रकरणी कारवाई करून त्यांच्याकडून तीन कोटी 10 लाख रुपयांचा दंड घेतल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

