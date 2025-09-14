पुणे

Pune News : सर्व पाणंद रस्ते खुले करणारे पहिले गाव, गोष्ट आडाचीवाडी गावाची; गावाने दिला राज्यासमोर नवा आदर्श

Rural Development : पुण्याच्या आडाचीवाडी गावाने पंधरा पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण दूर करून, सीएसआर निधीतून रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण व वृक्ष लागवड करत संपूर्ण राज्यासाठी नवा आदर्श निर्माण केला आहे.
Rural Development

Rural Development

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : एक हजार एकराचे क्षेत्रफळ आणि दीड हजार लोकसंख्या असलेले एक गाव...राज्य शासनाने आवाहन केले आणि संपूर्ण गाव पुढे आले. गावातील पंधरा पाणंद रस्ते खुले केले. जिओ रेफरन्सिंग करून त्यांची सातबारा उताऱ्यावर नोंद घेतली. एवढ्यावर न थांबता सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (सीएसआर फंड) रस्त्यांचे क्राँकिटीकरण करून दुतर्फा वृक्ष लागवड करीत पुणे जिल्ह्याबरोबरच राज्यासमोर नवा आदर्श निर्माण केला.

