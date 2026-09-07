पुणे

Aditya Thackeray: ‘हिंजवडीतून करसंकलन मोठे, मग पायाभूत सुविधा कुठे?’; आदित्य ठाकरेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Aditya Thackeray Questions Hinjewadi Infrastructure Crisis: हिंजवडीतील आयटी कर्मचाऱ्यांचा अराजकीय मूक मोर्चा; प्रचंड करसंकलन असूनही रस्ते, पाणी, वीज, कचरा व्यवस्थापनासह मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचा सरकारला जाब
Hinjewadi Infrastructure Issues Spark Protest As Aditya Thackeray Questions Tax Collection And Lack Of Basic Facilities

Hinjewadi Infrastructure Issues Spark Protest As Aditya Thackeray Questions Tax Collection And Lack Of Basic Facilities

sakal

Sudhir Jadhav
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हिंजवडी: वर्षानुवर्षे वाहतूक कोंडी, खड्डेमय रस्ते, अपुरा पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, वीजपुरवठा आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या समस्यांनी त्रस्त झालेल्या आयटी कर्मचारी व स्थानिक नागरिकांनी रविवारी ‘स्मार्ट आयटी सिटी संकल्प मूक मोर्चा’ काढत प्रशासनाला जाब विचारला. यात आयटीयन्स, ग्रामस्थ व सर्वपक्षीय नेते, पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग राहिला.

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