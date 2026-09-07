Aditya Thackeray: ‘हिंजवडीतून करसंकलन मोठे, मग पायाभूत सुविधा कुठे?’; आदित्य ठाकरेंचा सरकारवर हल्लाबोल

हिंजवडी: वर्षानुवर्षे वाहतूक कोंडी, खड्डेमय रस्ते, अपुरा पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, वीजपुरवठा आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या समस्यांनी त्रस्त झालेल्या आयटी कर्मचारी व स्थानिक नागरिकांनी रविवारी ‘स्मार्ट आयटी सिटी संकल्प मूक मोर्चा’ काढत प्रशासनाला जाब विचारला. यात आयटीयन्स, ग्रामस्थ व सर्वपक्षीय नेते, पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग राहिला..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...विविध आशयांचे फलक घेऊन सकाळी ११ वाजता हिंजवडी फेज-१ येथील इन्फोसिस सर्कलपासून मोर्चाला सुरुवात झाली. यात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे, आमदार शंकर मांडेकर, शंकर जगताप यांच्यासह हिंजवडी माण, मारुंजी आणि म्हाळुंगे परिसरातील नागरिक सहभागी झाले..‘‘नागरिकांना मूलभूत सुविधांसाठी आंदोलन करावे लागत असेल, तर विकासाच्या मॉडेलवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. हिंजवडीच्या प्रश्नांवर केवळ राजकीय दौरे आणि आश्वासने नकोत, निधी, निश्चित कालमर्यादा आणि जबाबदार यंत्रणेसह ठोस कृती आराखडा देऊन त्याची अंमलबजावणी करावी,’’ अशा विविध मागण्या मोर्चेकऱ्यांनी केल्या..आदित्य ठाकरेंचा हल्लाबोलहिंजवडीतील ‘स्मार्ट आयटी सिटी संकल्प मोर्चा’ हा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नसून आयटी कर्मचारी व स्थानिक नागरिकांचा अराजकीय लढा असल्याचे सांगत आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. २०२६ मध्ये देशातील महत्त्वाच्या ‘वेल्थ क्रिएशन नोड’मध्ये रस्ते, खड्डे, कचरा आणि पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधांसाठी नागरिकांना रस्त्यावर उतरावे लागणे, हे दुर्दैव असल्याचे त्यांनी नमूद केले..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.ठाकरे म्हणाले...हिंजवडी आयटीमधून मोठ्या प्रमाणात करसंकलन, त्या तुलनेत पायाभूत सुविधा का नाहीत?मेट्रोचे काम पूर्ण होऊनही सेवा सुरू करण्यासाठी उद्घाटनाची प्रतीक्षा कशासाठी?खराब पायाभूत सुविधांमुळे उद्योग स्थलांतराचा धोका, मग रोजगाराचे काय?सरकारने उद्योग, रोजगार टिकवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यातहिंजवडी महापालिकेत समाविष्ट करायची की अन्य व्यवस्था करायची, हा निर्णय स्थानिक जनता व शासनाने घ्यावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.