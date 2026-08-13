Pune News : प्रशासनातील वाद चव्हाट्यावर! वरिष्ठ अधिकारी दुजाभाव करतात; महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार

पुणे - पुणे महापालिकेतील एक वरिष्ठ अधिकारी शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांना झुकते माप देत आहेत. तर महापालिकेच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांना दुजाभाव करत आहेत. त्यांच्यासोबत बोलताना सन्मानाने वागवले जात नाही अशी गंभीर तक्रार उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे प्रशासनातील वाद चव्हाट्यावर आला आहे..महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी आज आयुक्तांना पत्र दिले आहे. त्यात मुख्याधिकारी (सीओ) या पदावरील अधिकारी महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर आले आहेत. त्यांना कामात प्राधान्य दिले जात असून, त्यांच्याशी व्यवस्थित वर्तन असते. पण महापालिकेच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांसोबत अपमानास्पद संवाद साधला जात आहे. महिला अधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना शासकीय शिष्टाचाराचे पालन केले जात नाही. कार्यालयीन चर्चा आणि बैठकांमध्ये वापरली जाणारी भाषा अशोभनीय असल्याचे निवेदनात नमूद आहे..महापालिकेचे अधिकारी हे काम करत नाहीत असा समज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा करून देऊन गैरसमज निर्माण केला जात आहे. आमच्यासोबत केला जाणारा दुजाभाव बंद करावा. सर्व संवर्गांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना समान आणि सन्मानाची वागणूक मिळावी, अशी मागणी या अधिकाऱ्यांनी सामूहिकपणे केली आहे..महापालिका आयुक्तांनी या तक्रारींची दखल घेऊन निःष्पक्षपणे चौकशी करावी. महापालिकेतील सर्व संवर्गाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये विश्वासाचे व सकारात्मक वातावरण निर्माण होणे गरजेचे आहे. अपमानास्पद वागणूक देऊन आमचे मनोधैर्य खच्ची करू नये अशी मागणी या निवेदनातून आयुक्तांकडे केली आहे. यासंदर्भात आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.