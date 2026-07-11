Maharashtra Monsoon: मुसळधार पावसानंतर अचानक उघडीप! घाटमाथा-कोकणात पावसाचा जोर ओसरला; IMD ने सांगितले कारण

प्रज्वल रामटेके पुणे : गेल्या आठवडाभर पुणे शहर, घाटमाथा आणि कोकणात मुसळधार बरसलेल्या पावसाने गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून अचानक विश्रांती घेतली आहे. काही दिवसांपूर्वी घाटमाथ्यावरील अनेक ठिकाणी ५०० ते ६०० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली होती. मात्र, गेल्या २४ तासांत या भागातील बहुतांश भागांत पावसाची नोंद थेट शून्यावर आली आहे. ही परिस्थिती अनपेक्षित नसून, विविध हवामान प्रणाली कमकुवत झाल्याने पावसाचा जोर कमी झाल्याचे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने स्पष्ट केले आहे. .Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.पुणे जिल्ह्यातील घाट परिसरात शुक्रवारी (ता. १०) सकाळी ८ ते शनिवारी (ता. ११) सकाळी ८ या २४ तासांत केवळ शिरगाव येथे १० मिलिमीटर, भीरा १२, दवडी १०, पोफळी १२ आणि ताम्हिणी येथे १२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. याआधी सलग चार ते पाच दिवस घाट परिसरातील अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाली होती. या पार्श्वभूमीवर ‘आयएमडी’ पुणेचे वैज्ञानिक ‘डी’ डॉ. एस. डी. सानप यांनी पावसाचे प्रमाण अचानक कमी का झाले, याबाबत सविस्तर माहिती दिली..पाऊस का थांबला?डॉ. सानप म्हणाले, ‘‘एक ते आठ जुलैदरम्यान बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्राचे पुढे दाबक्षेत्रात रूपांतर झाले होते. ही प्रणाली पश्चिमेकडे सरकत असताना अरबी समुद्रातील मॉन्सूनचे वारे अधिक बळकट झाले. त्याचबरोबर पश्चिम किनारपट्टीवरील द्रोणीय रेषा आणि २१ अंश उत्तर अक्षांशावरील पूर्व-पश्चिम द्रोणीय रेषाही सक्रिय होती. या तीनही हवामान प्रणाली एकाच वेळी कार्यरत असल्याने मुंबई, पालघर, पुणे, पुणे जिल्ह्यातील घाटमाथा आणि आसपासच्या भागांत मुसळधार पाऊस झाला. मात्र, कमी दाबाचे क्षेत्र मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या दिशेने सरकल्यानंतर कमकुवत झाले. तसेच सध्या नवीन कमी दाबाचे क्षेत्र किंवा इतर कोणतीही प्रभावी हवामान प्रणाली सक्रिय नसल्याने महाराष्ट्रातील बहुतांश भागात पावसाचा जोर ओसरला आहे.’’.एल-निनो आणि पावसाचे असमान वितरणयंदा ‘एल-निनो’चा प्रभाव असूनही मुसळधार पाऊस कसा झाला, या गैरसमजावर बोलताना डॉ. सानप म्हणाले, ‘‘एल-निनोच्या वर्षी पाऊस पडतोच, पण त्याचे वितरण असमान असते. हवामान बदलामुळे कमी वेळेत जास्त पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सध्याचा पाऊस फक्त उत्तर आणि पश्चिम कोकण, पुणे आणि नाशिकच्या काही भागांत झाला आहे. मात्र, मराठवाडा, लातूर, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर आणि वाशीम यांसारख्या भागांत अद्यापही पावसाची ३० ते ४० टक्क्यांहून अधिक तूट आहे. एल-निनोचा खरा परिणाम सप्टेंबरपर्यंतच्या एकूण मॉन्सून हंगामाच्या आकडेवारीवरूनच स्पष्ट होईल.’’.हवामान विभागाचा अंदाज खरा ठरलापावसाने अचानक घेतलेली उघडीप अनपेक्षित नसल्याचे स्पष्ट करत डॉ. सानप म्हणाले, ‘‘हवामानशास्त्र विभागाने आपल्या अंदाजात आधीच स्पष्ट केले होते की, ९ आणि १० जुलैनंतर पावसाचा जोर कमी होईल. तसेच, मॉन्सून पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय होऊन मुसळधार पाऊस पडेल, अशी स्थिती पुढील पाच ते सहा दिवस नाही.’’.Organic farming: सेंद्रिय शेतीचा चमत्कार! वेल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्याच्या झाडाला तब्बल १९ किलोचा फणस; डोंगररानात सेंद्रिय शेतीची झेप...‘‘पावसाने घेतलेली विश्रांती अनपेक्षित नाही. कमी दाबाचे क्षेत्र आणि इतर हवामान प्रणाली कमकुवत झाल्याने मॉन्सूनचा जोर ओसरला असून, पुढील काही दिवस व्यापक स्वरूपाच्या मुसळधार पावसाची शक्यता कमी आहे. एल-निनोच्या वर्षी पाऊस पडत नाही, हा गैरसमज आहे. पाऊस पडतो; मात्र त्याचे वितरण असमान असते. एल-निनोचा खरा परिणाम संपूर्ण मॉन्सून हंगाम संपल्यानंतरच स्पष्ट होतो.- डॉ. एस. डी. सानप, वैज्ञानिक ‘डी’, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.