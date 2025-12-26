पुणे

Agrowon Agricultural Exhibition : ‘अॅग्रोवन’च्या कृषी प्रदर्शनाचे नऊ जानेवारीला आयोजन; कृषी तंत्रज्ञान, स्मार्ट शेतीतील कंपन्यांचा सहभाग

‘सकाळ-अॅग्रोवन’चे कृषी प्रदर्शन शेतकऱ्यांसाठी पर्वणी असते. तर कृषी उद्योजकांना आपली उत्पादने थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठीची सुवर्णसंधी असते.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - शेतकऱ्यांसाठी देश-विदेशांतील आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, निविष्ठांच्या माहितीचा खजिना असलेले ‘अॅग्रोवन कृषी प्रदर्शन-२०२६’ यंदा ९ ते १२ जानेवारीदरम्यान छत्रपती संभाजीनगर येथे आयोजित करण्यात आले आहे.

agriculture
exhibition
Chhatrapati Sambhajinagar

