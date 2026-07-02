AI Career Guidance: कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या झंझावातात करिअर निवडीचे धडे; ‘सकाळ+’ वेबिनारमध्ये JEE रणनीती, योग्य कॉलेज-शाखा निवडीवर भर

पुणे : "कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ऑटोमेशनमुळे जगभरातील अनेक नोकऱ्यांचे आणि करिअरचे स्वरूप पूर्णपणे बदलत आहे. अनेक पारंपरिक करिअर पर्याय कालबाह्य होत आहेत मात्र सोबतच नव्या क्षेत्रांची दारे खुली होत आहेत. या आव्हानात्मक आणि गतिमान युगात विद्यार्थ्यांनी केवळ पदवी मिळवण्यावर भर न देता, भविष्याची गरज ओळखून नवनवीन कौशल्ये (Skills) आत्मसात करणे गरजेचे आहे," असा सल्ला प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ आणि करिअर कौन्सिलर प्रा. दुर्गेश मंगेशकर यांनी विद्यार्थ्यांना दिला..कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा नोकऱ्या आणि रोजगाराच्या संधीवर नेमका कसा परिणाम होतो आहे, एआयच्या या युगात आपले करिअर कसे निवडावे असे प्रश्न अनेक विद्यार्थ्यांना पडतात. त्यामुळेच 'सकाळ+' तर्फे नुकतेच 'AI च्या युगात विद्यार्थ्यांनी कोणती करिअर दिशा निवडावी?' या विषयावर एका विशेष ऑनलाईन वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते..या वेबिनारमध्ये प्रा. मंगेशकर यांनी AI चे युग, जेईई (JEE) परीक्षेची रणनीती सांगितली. सोबतच आपल्यासाठी योग्य कॉलेज व शाखेची निवड कशी करावी, याविषयी सखोल मार्गदर्शन केले. या मोफत वेबिनारला इयत्ता १० वी, ११ वी आणि १२ वीचे विद्यार्थी तसेच त्यांच्या पालकांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली..वेबिनारमध्ये प्रा. मंगेशकर यांनी दिलेले ३ कानमंत्र१. AI चे युग आणि भविष्यातील करिअरAI मुळे कोणत्या क्षेत्रांमध्ये नोकऱ्यांच्या संधी वाढणार आहेत आणि कोणत्या क्षेत्रांना फटका बसू शकतो, याचे विश्लेषण त्यांनी केले. बदलत्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेत विद्यार्थ्यांनी स्वतःला अपडेट ठेवायला पाहिजेच..२. JEE साठी नेमकं काय करायचं?आयआयटी (IIT), एनआयटी (NIT) आणि ट्रिपल आयटी (IIIT) यांसारख्या देशातील अग्रगण्य संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी अत्यंत कठीण मानल्या जाणाऱ्या 'JEE' (Main & Advanced) परीक्षेची तयारी कशी करावी, याचे वेळापत्रक आणि अभ्यासाचे नियोजन त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच नीट (NEET), सीईटी (CET) सारख्या परीक्षांचे महत्त्वही त्यांनी सांगितले..३. 'राइट कॉलेज' आणि 'राइट ब्रँच'ची निवड"अनेकदा विद्यार्थ्यांना चांगले गुण मिळतात पण कॉलेजची किंवा शाखेची निवड चुकते. त्यामुळे या दोन गोष्टींची योग्य निवड गरजेची आहे. कोणत्याही कॉलेजमध्ये प्रवेश घेताना तेथील पायाभूत सुविधा, प्लेसमेंट रेकॉर्ड, शिक्षक आणि भविष्यातील वाव या गोष्टी लक्षात घेणं गरजेचं आहे.बदलत्या शैक्षणिक धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर हे मार्गदर्शन अत्यंत दिशादर्शक ठरले. वेबिनारच्या शेवटी प्रश्नोत्तरांचे सत्र झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.