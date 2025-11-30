शेतपिकांचं उत्पादन वाढलं अन् खर्चही घटला; AIच्या मदतीने हे कसं शक्य झालं? प्रतापराव पवार यांनी सांगितला फॉर्म्युला...

आपल्याकडे शेतीचा उत्पादन खर्च आणि उत्पादकता यात मोठ्या प्रमाणात तफावत दिसून येते. यातूनच शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर वाढतो. त्यामुळे अनेक शेतकरी नैराश्यात जातात आणि आत्महत्या सारखं टोकाचं पाऊल उचलतात. शेतकऱ्यांना या अरिष्टातून बाहेर काढायचं असेल तर त्यांच्या उत्पादन खर्चात घट आणि उत्पादकतेत वाढ होणं आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, एआयमुळे आता ते शक्य झालं आहे..बारामती येथील अॅग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट यांनी ते शक्य करून दाखवलं आहे. पण हे नेमकं कसं शक्य झालं? त्यांचं एआय मॉडेल कसं काम करतं? याबाबत अॅग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे विश्वस्त प्रतापराव पवार यांनी यामागचा फॉर्म्युला सांगितला आहे. ‘अग्रोवन’ने नुकतीच प्रतापराव पवार यांची मुलाखत घेतली. यावेळी त्यांनी एआयच्या मदतीने शेती फायदेशीर कशी करावी, याबाबत मार्गदर्शन केलं आहे..AI NOC: इमारत एनओसीत मोठी क्रांती! बीएमसीचा नवा एआय फॉर्म्युला; महिन्यांची प्रतिक्षा आता फक्त दोन दिवसांत संपणार.या संस्थेच्या एआय मॉडेलने उसाची उत्पादकता किमान ४० टक्क्यांपासून ते ३०० टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. तर उत्पादन खर्चही ३० टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. उसातील ही क्रांती नेमकी कशी घडली? तसेच या एआय मॉडेलचा वापर कापूस, सोयाबीन, मका, तूर, कांदा, डाळिंब, द्राक्षे आणि भाजीपाला अशा इतर पिकांमध्ये कसा करता येईल, यावरही त्यांनी भाष्य केलं आहे..ते म्हणाले, ‘‘पूर्वी आपल्याकडे पंचनीती नावाचा प्रकार होता. यात प्रामुख्याने पाच लोकांच्या नजरेतून जी गोष्ट जाते, त्यातून तुम्हाला पाच वेगवेगळे दृष्टिकोन मिळतात आणि तुमचा निर्णय सर्वोत्तम ठरतो. तसंच आम्ही १ लाख शेतकऱ्यांचा अनुभव ऐकून घेतला आणि त्यातून सार काढलं. त्यातून शेतकऱ्यांना केलेलं मार्गदर्शन म्हणजेच एआय मॉडेल आहे. या मॉडेलद्वारे तुम्हाला अतिशय अचूक, योग्य आणि वेळेवर सूचना मिळतात.’’.AI Voice Scam : 'दादा, २० हजार पाठव ना'; तुमचा आवाज क्लोन करून AI ने फसवणुकीचा नवा डाव टाकला.महत्त्वाचे म्हणजे, हे एआय मॉडेल कसं काम करतं? याबाबत विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, ‘‘आधी शेतातील मातीचा नमुना आमच्या ट्रस्टमध्ये पाठवला जातो. त्याचं पृथक्करण करून त्याचा अभ्यास केला जातो. नाडी परीक्षणाप्रमाणे या मातीचं परीक्षण केलं जातं. त्यातून आलेल्या माहितीनुसार शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केलं जातं. खत किती टाकावं, पाणी किती द्यावं, अशी अनेक महत्त्वाची माहिती त्याला मोबाईलवरील अॅपवर उपलब्ध करून दिली जाते. तसेच आता देशात या एआय मॉडेलची नोंद घेण्यात आली असून अनेक राज्यांतून याबाबत विचारणा होत आहे,’’ अशी माहिती त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.