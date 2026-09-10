पुणे

AI Retro Look: ८०च्या दशकाची भुरळ पुन्हा! एआयच्या मदतीने ‘रेट्रो लूक’मध्ये फोटो बनवण्याचा ट्रेंड सोशल मीडियावर व्हायरल

1980s Retro Photo Trend Goes Viral With AI on Instagram: एआयच्या मदतीने तरुणाईला जुन्या आठवणींचा साक्षात्कार; रंगीबेरंगी शर्ट, हटके हेअरस्टाईल आणि जुन्या इमारतींच्या पार्श्वभूमीवर ‘रेट्रो लूक’ फोटो शेअर करण्याची सोशल मीडियावर चढलेली जोरदार लाट
AI 1980s Photo Trend Goes Viral on Instagram as Users Transform Their Pictures Into Popular Retro Looks

AI 1980s Photo Trend Goes Viral on Instagram as Users Transform Their Pictures Into Popular Retro Looks

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : जुन्या काळातील रंगीबेरंगी शर्ट, वेगवेगळी केशरचना-पोझ आणि जुन्या इमारतींचे वातावरण अशा भन्नाट वातावरणातील १९८०च्या दशकाचा ‘ट्रेंड’ सध्या इन्स्टाग्रामवर तुफान व्हायरल झाला आहे.

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