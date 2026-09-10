AI Retro Look: ८०च्या दशकाची भुरळ पुन्हा! एआयच्या मदतीने ‘रेट्रो लूक’मध्ये फोटो बनवण्याचा ट्रेंड सोशल मीडियावर व्हायरल

पुणे : जुन्या काळातील रंगीबेरंगी शर्ट, वेगवेगळी केशरचना-पोझ आणि जुन्या इमारतींचे वातावरण अशा भन्नाट वातावरणातील १९८०च्या दशकाचा ‘ट्रेंड’ सध्या इन्स्टाग्रामवर तुफान व्हायरल झाला आहे. .अनेक जण आपली छायाचित्रे या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) मदतीने बदलून ‘रेट्रो लूक’ देत आहेत. जुन्या काळाची भुरळ सर्वांनाच पडली असून, या छायाचित्रांच्या पोस्ट व त्यावरच्या प्रतिक्रिया यांनी सोशल मीडियाचे अवकाश सध्या व्यापून गेले आहे. .अनेकांनी आपले फोटो ‘रेट्रो लूक’मध्ये तयार करून ते मित्र-परिवारासोबत शेअर करण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे अनेक लोकप्रतिनिधींनाही या ट्रेंडचा मोह सुटलेला नाही. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनीही या ट्रेंडमधील छायाचित्र काढून इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.