पुणे

Pune Heart Day: एआयसीटीएसचा ‘डोंट मिस अ बीट’ उपक्रम : व्याख्याने, प्रात्यक्षिके, तपासण्या आणि सायक्लोथॉन-वॉकथॉनमधून हृदयविकार जनजागृती

जागतिक हृदयदिनानिमित्त एआयसीटीएसतर्फे ‘डोंट मिस अ बीट’ उपक्रमातून हृदयविकार प्रतिबंध, आपत्कालीन उपचार आणि आरोग्य तपासणीबाबत सर्वंकष जनजागृती
AICTS Organizes Heart Health Awareness Campaign under 'Don't Miss a Beat' Initiative

AICTS Organizes Heart Health Awareness Campaign under 'Don't Miss a Beat' Initiative

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : जागतिक हृदयदिनाचे औचित्य साधून पुण्यातील ‘आर्मी इन्स्टिट्यूट ऑफ कार्डिओ-थोरॅसिक सायन्सेस’तर्फे (एआयसीटीएस) हृदयाच्या आरोग्याबाबत विशेष जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘डोंट मिस अ बीट’ या संकल्पनेवर आधारित या कार्यक्रमात हृदयविकारापासून बचाव आणि आपत्कालीन उपचारांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयाचे चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टनंट जनरल अजय कुमार या वेळी उपस्थित होते.

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