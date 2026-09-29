Pune Heart Day: एआयसीटीएसचा ‘डोंट मिस अ बीट’ उपक्रम : व्याख्याने, प्रात्यक्षिके, तपासण्या आणि सायक्लोथॉन-वॉकथॉनमधून हृदयविकार जनजागृती

पुणे : जागतिक हृदयदिनाचे औचित्य साधून पुण्यातील ‘आर्मी इन्स्टिट्यूट ऑफ कार्डिओ-थोरॅसिक सायन्सेस’तर्फे (एआयसीटीएस) हृदयाच्या आरोग्याबाबत विशेष जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘डोंट मिस अ बीट’ या संकल्पनेवर आधारित या कार्यक्रमात हृदयविकारापासून बचाव आणि आपत्कालीन उपचारांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयाचे चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टनंट जनरल अजय कुमार या वेळी उपस्थित होते..कार्यक्रमात हृदयविकारास कारणीभूत ठरणारे प्रमुख घटक, आजाराची प्राथमिक लक्षणे, प्रतिबंधात्मक उपाय आणि वेळेत वैद्यकीय सल्ला घेण्याचे महत्त्व याबाबत आरोग्यविषयक व्याख्याने झाली. आणीबाणीच्या प्रसंगी रुग्णाचे प्राण वाचविण्यासाठी ‘बेसिक लाइफ सपोर्ट’ (बीएलएस) आणि ‘ऑटोमेटेड एक्स्टर्नल डिफिब्रिलेटर’ (एईडी)चा वापर कसा करावा, याचे प्रात्यक्षिकही देण्यात आले. लष्कराचे जवान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि लठ्ठपणाची तपासणी करण्यात आली..यासोबतच पुण्यातील आर्मी स्कूलमधील विद्यार्थी, जवान, त्यांचे कुटुंबीय आणि माजी सैनिकांसाठीही हृदयाच्या आरोग्याबाबत जनजागृती करण्यात आली. तसेच पथनाट्य, सायक्लोथॉन आणि वॉकथॉनच्या माध्यमातून नियमित व्यायाम, हृदयविकाराची लक्षणे वेळीच ओळखणे आणि आरोग्याची काळजी घेण्याचा संदेश देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.