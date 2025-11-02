Pune: चेंजिंग रूमपासून ते मोबाईल चार्जिंगपर्यंत सुविधा... पुण्यात स्मार्ट सार्वजनिक शौचालये बांधणार! कधी आणि कुठे? जाणून घ्या...

पुणे महानगरपालिकेने नागरिक आणि प्रवाशांच्या सोयी सुधारण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शहराच्या विविध भागात अत्याधुनिक "स्मार्ट सार्वजनिक शौचालये" बांधण्याचे काम सुरू झाले आहे. ही स्वच्छ, सुरक्षित आणि तंत्रज्ञानाने प्रगत शौचालये नागरिकांना चांगला स्वच्छता आणि सोयीस्कर अनुभव देतील. मार्च २०२६ पर्यंत पाच "स्मार्ट शौचालये" पूर्ण होतील, त्यानंतर ती वापरासाठी खुली केली जातील. .राज्यभरातून मोठ्या संख्येने नागरिक दररोज विविध कारणांसाठी शहरात येतात. शहरात आल्यावर, या नागरिकांना बाथरूम आणि शौचालयांसाठी हॉटेल्स किंवा लॉजचा आसरा घ्यावा लागतो. नागरिकांची ही गैरसोय लक्षात घेऊन, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही महिन्यांपूर्वी महानगरपालिकेला शहराच्या विविध भागात आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज शौचालये बांधण्याचे निर्देश दिले होते..पाणीपुरीचा इतिहास महाभारताशी जोडलाय, हा पदार्थ बनवणारी पहिली महिला कोण?.यानंतर, महानगरपालिकेने नागपूरच्या धर्तीवर शहरात "स्मार्ट सार्वजनिक शौचालये" बांधण्याचा निर्णय घेतला. ही शौचालये बालेवाडी, शेवाळवाडी, कात्रज, वाघोली आणि स्वारगेट येथे बांधली जातील..स्मार्ट टॉयलेटची वैशिष्ट्येसर्व शौचालये वातानुकूलित असतील.आंघोळीसाठी आधुनिक बाथरूम आणि चेंजिंग रूमची सुविधा.मोबाईल, लॅपटॉप चार्जिंग पॉइंट्स आणि वायफाय सुविधा.महिला, पुरुष आणि ट्रान्सजेंडरसाठी स्वतंत्र सुविधा.अपंगांसाठी अडथळामुक्त प्रवेश..शौचालयांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र कर्मचारी तैनात केले जातील. बालेवाडी येथील पीएमपी डीपी कॉम्प्लेक्समधील शौचालयांचे काम आधीच सुरू झाले आहे. शैलवाडी आणि वाघोली येथील शौचालयांचे काम पुढील आठवड्यात सुरू होईल. त्यानंतर कात्रज चौक आणि स्वारगेट येथे काम सुरू होईल. या पाच शौचालयांचे काम पुढील वर्षी मार्च अखेर पूर्ण होईल. त्यांच्या बांधकामावर महानगरपालिका ₹४.३१ कोटी (₹४३.१ दशलक्ष) खर्च करेल..पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागाचे प्रमुख संदीप कदम म्हणाले की, नागरिकांच्या सोयीसाठी शहराच्या प्रवेशद्वारांवर ६६ "बायो-स्मार्ट सार्वजनिक शौचालये" बांधली जात आहेत. या शौचालयांचे काम सध्या सुरू आहे आणि मार्चपर्यंत ते पूर्ण होईल. या शौचालयांमुळे नागरिकांची गैरसोय कमी होण्यास मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.