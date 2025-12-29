पुणे

अखेर काका पुतण्या सोबत! दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढणार, अजित पवार यांनीच केली घोषणा

Sharad Pawar And Ajit Pawar पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या युतीची चर्चा फिस्कटली असली तरी पिंपरी चिंचवडमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढणार आहेत. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच माहिती दिलीय.
Sharad Pawar And Ajit Pawar Factions To Fight Together

Sharad Pawar And Ajit Pawar Factions To Fight Together

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पुण्यात महापालिका निवडणुकीसाठी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युतीची चर्चा फिस्कटल्याचं वृत्त दोन दिवसांपूर्वी समोर आलं होतं. दरम्यान, आता नाट्यमय घडामोडी घडल्या असून पवार काका-पुतण्या एकत्र निवडणूक लढणार आहेत. खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच याबाबत घोषणा केलीय. रविवारी झालेल्या भेटीगाठी आणि चर्चेनंतर हा निर्णय झाला आहे.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
Ajit Pawar
NCP
Pimpri Chinchwad

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com