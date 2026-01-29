Ajit Pawar : "चोरांना या पॉश लॉकअपमध्ये ठेवले तर".... विश्वासराव नांगरे पाटील यांनी शेअर केली अजितदादांची आठवण

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बुधवारी बारामतीत विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. बारामती विमानतळाजवळ झालेल्या विमान अपघातात अजित पवार यांच्यासह विमानातील इतर चार जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्रात शोककळा पसरली असून, अजित पवार यांच्या निधनाने राजकीय वर्तुळात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (ACB) अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (ADG) विश्वास नांगरे पाटील यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली आहे. यात त्यांनी अजितदादांबद्दलच्या अनेक आठवणी सांगितल्या आहेत. .विश्वास नांगरे पाटील यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये "दादा, ताकदीचा नेता नियतीने हिराहून घेतला" अशी सुरुवात करून अजित पवार यांच्याशी असलेल्या आठवणी शेअर केल्या. त्यांनी लिहिले की, अहिल्यानगर (अहमदनगर) एसपी असताना अजित पवार यांनी फोन करून पुणे ग्रामीण एसपी पदावर नेमणूक केली. त्यावेळी दादांनी सांगितले, "जिल्ह्यातील गुंडांना सुतासारखे सरळ करावं लागेल." नंतरच्या काळात चाकण, तळेगाव, मुळशी भागातील २५ गँगला मोका लावणे, १५० हून अधिक गुन्हेगारांना तडीपार करणे यासारख्या कारवायांनंतर दादांनी आवर्जून फोन करून अभिनंदन केले. .पोस्टमध्ये नांगरे पाटील यांनी अजित पवार यांच्या शिस्तबद्ध आणि संवेदनशील व्यक्तिमत्त्वाचे वर्णन केले. एकदा पोलीस क्रीडास्पर्धेसाठी निमंत्रित केल्यावर खेळ संपल्यानंतर दादांनी पंचाला जीन्स पॅंटच्या इस्त्रीबाबत झापल्यानची आठवण सांगितली. बारामती पोलीस स्टेशनच्या बांधकामादरम्यान ते अनेक वेळा साइटवर आले आणि दर्जेदार कामाची सक्ती केली. उद्घाटनावेळी चकाचक लॉकअप आणि लश ग्रीन लॉन पाहून दादांनी मिश्किलीने म्हटले, "आयला गडबड झाली. आता चोरांना या पॉश लॉकअपमध्ये ठेवले तर ते बेल मागणारच नाहीत. आपल्याला त्यांना फुकट पोसावं लागेल.".Ajit Pawar News: अलविदा दादा ! उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर आज बारामतीत शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार, राज्यात शोकाकूल वातावरण.भोर धरणातील बोट अपघातात २७ जणांचा मृत्यू झाल्यावर दादांनी शासकीय निधीची वाट न पाहता प्रत्येक कुटुंबीयांना २ लाख रुपये मदत दिल्याची आठवणही त्यांनी शेअर केली. हायवेवरील डिव्हायडर जोडण्याबाबत रागाने फोन केल्यावर नांगरे पाटील यांनी प्रेझेंटेशन दिले आणि दादांनी जाहीर सभेत कौतुक करून मुख्य सचिवांना राज्यभर असे ड्राइव्ह घेण्याच्या सूचना दिल्या. .Ajit Pawar Passed Away : आमचा पांडुरंग नेला.... अमोल मिटकरींची अजित पवार यांच्या निधनानंतर काळीज चिरणारी पोस्ट.पुण्यात सिंहगड पायथ्याशी रेव्ह पार्टीवर कारवाई केल्याबद्दल दादांनी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानतर्फे सन्मान केला आणि ड्रग्जची कीड उखडून टाकण्याचे आदेश दिले. नांगरे पाटील यांनी अजित पवार यांना "मनाचा हळवा, शिस्तीचा कडवा, स्वभावाने मावळा" असा लोकनेता म्हटले, ज्यांना सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांची जाण होती आणि दीनदलितांविषयी लळा होता. .पोस्टच्या शेवटी त्यांनी लिहिले, "आजची सकाळ अशा महाराष्ट्राला चटका लावणाऱ्या दादांच्या एक्झिटने झाली. दादांच्या आत्म्यास चिरशांती लाभो! आदरांजली." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.