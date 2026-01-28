पुणे

अवकाळीच्या ढगानं घात केला, अजितदादांच्या विमानाचा अपघात कमी दृश्यमानतेमुळं, नेमकं काय घडलं?

Ajit Pawar Death News : अजित पवार हे आज बारामतीत जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारासाठी जात होते. त्यावेळी बारामतीत उतरताना ही दुर्दैवी घटना घडली.
Ajit Pawar

Ajit Pawar Death

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Ajit Pawar Passed Away: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघातात झाला असून या अपघातात त्याचं दुर्दैवी निधन झालं आहे. अजित पवार हे आज बारामतीत जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारासाठी जात होते. त्यावेळी बारामतीत उतरताना ही दुर्दैवी घटना घडली. हा अपघात नेमका कसा झाला? याची प्राथमिक माहिती आता समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Baramati
maharashtra
accident
death
Maharashtra Politics
Plane Crash

Related Stories

No stories found.